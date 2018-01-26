23:53 26 Января 2018
Чемпионат мира по футболу 2018

Добро пожаловать в Россию!

Российские болельщики во время матча

Польские фанаты: Открылись врата в рай – мы едем в Россию

© Sputnik/ Владимир Песня
Новости ЧМ-2018
Получить короткую ссылку
42 0 0

По дороге к финальной части Чемпионата мира по футболу сборная команда Польши провела 10 встреч, из которых выиграла 8, еще одну ничью команда оформила в матче с Казахстаном и одно поражение потерпела от сборной Дании

Sputnik Польша побеседовал с Водзиславом Сморавским — болельщиком с пятнадцатилетним стажем, который рассказал о шансах национальной сборной его страны на предстоящем первенстве

— Сборная Польши по футболу спустя 12 лет вернулась в финальную стадию чемпионата мира. В стране эйфория. Как Вы оцениваете шансы польской команды?

— Принимая во внимание место, которое мы занимаем в рейтинге FIFA, было бы замечательно, если бы нам удалось пройти в четвертьфинал. Я не покушаюсь на медаль, но четвертьфинал реален и наверняка для наших футболистов достижим.

— В Вашем голосе слышен оптимизм. А ведь победа над Черногорией в комментариях выглядела как успех невероятного масштаба. Но, признаемся честно, Черногория это не футбольный гигант.

— В мире футбола считают, что сейчас уже не существует слабых команд в Европе — это, во-первых. Во-вторых, Черногория — это Балканы, а там народ особенный. Они играют в футбол всегда до самого конца — что подтвердили. Когда польская сборная немного расслабилась, они довели счет до 2:2. К счастью, и мы проявили силу духа.

— Стоит ли соперникам опасаться поляков на чемпионате? Какие у польской сборной сильные стороны, помимо сильного духа?

— Сильная сторона — это атмосфера, которая царит в сборной. Ведь это специфический организм. Это не команда, которая собирается каждый день. Это не футболисты, которые проводят друг с другом целые дни, как это бывает в клубах. Сборная — это игроки, которые встречаются всего несколько раз в году, и тренировки проводят иначе. И именно атмосфера, царящая в самой команде, имеет колоссальное значение.

Футбол. РФПЛ. Матч Спартак - ЦСКА
© Sputnik/ Александр Вильф
Ковалевски: о российских болельщиках остались прекрасные воспоминания
Это то, чего нам удалось добиться, главным образом благодаря характеру футболистов и их настрою на победу. Поляки выиграли 8 из 10 матчей отборочного этапа, сыграли вничью с Казахстаном, и потерпели одно поражение от Дании. Такого давно не было.

Я думаю, что сейчас команда будет играть уже на другом уровне. На чемпионате Европы, который прошел в 2016 году, нас называли "темной лошадкой", но нам многое удалось. И проигранный четвертьфинал с будущим чемпионом — это хороший результат. Сейчас команда в первой десятке рейтинга. Соперники будут на нас смотреть уже иначе. Думаю, что бояться нас не будут, но уважать должны.

— Вы являетесь болельщиком с большим стажем. Собираетесь ли вы поехать в Россию на чемпионат мира по футболу и насколько, в принципе, польские болельщики заинтересованы в том, чтобы побывать на матчах в РФ?

— К сожалению, я сам не смогу поехать. Но зная наших болельщиков, которые на край света готовы отправиться за своей командой, думаю, интерес будет огромным. Чемпионат мира проходит относительно близко, и польских болельщиков будет много. И это хорошо. Станем так называемым двенадцатым игроком. Надеюсь, что в ходе матчей команде не раз удастся почувствовать, что она играет "у себя дома".

— Как Вы считаете, чего стоит ожидать болельщикам, которые поедут на ЧМ-2018 в Россию?

— Русские — очень дружелюбный народ и, как и все славянские народы, милый и гостеприимный. Поэтому болельщиков точно примут тепло. Понятно, что можно столкнуться и с некоторой агрессией и неприятным поведением части местных фанатов, которые, как и англичане, славятся этим в Европе. Вообще гости любой страны должны быть готовы к встрече с псевдоболельщиками, хулиганами, в том числе и с собственными. Но в целом, я думаю, все будет здорово и мило.

Знаю, что большинство стадионов уже готовы. На многих ведутся последние «косметические» работы. В этот чемпионат вложено много средств. Судя по Олимпийским играм, состоявшимся в Сочи, президент Путин не жалеет на это денег. Стадионы, которые уже построены или строятся, выглядят достойно. Будет здорово, но боюсь, не без инцидентов — этого вряд ли удастся избежать.

— Возможно, потому что и польские болельщики будут неистовствовать не только на трибунах?

Официальный мяч чемпионата мира по футболу - 2018 Telstar 18, архивное фото
© Sputnik/ Александр Вильф
Что общего у ЧМ-2018 в России и сахарного тростника из Бразилии
— Конечно, учитывая, что у нас с россиянами, скажем так, специфическая история. Поэтому я вполне допускаю, что, помимо почитателей футбола, поедет группа настоящих хулиганов, для которых главное — помахать кулаками и подраться, чтобы доказать, кто из них лучший. Но это маргиналы, а вовсе не основная масса, которая направится болеть за команду и поддерживать ее. Я в интернете прочел забавный твит: "Вот и открылись врата в рай — мы едем в Россию". Нам, пожалуй, и в голову не пришло бы, что в России нас может ждать рай, но оказалось, что в чем-то он нас и правда ждет.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Теги:
Чемпионат мира по футболу 2018, ФИФА, Польша, Россия, Футбол



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

  • Встреча премьер-министра Армении Карена Карапетяна с главой Азиатского банка развития Такэхико Накао (26 января 2018). Давос, Швейцария
    Дорогой гость

    Премьер-министр Армении Карен Карапетян на встрече в Давосе пригласил главу Азиатского банка развития Такэхико Накао посетить республику.

  • Московский Кремль
    Давайте жить дружно!

    Латвия должна уживаться с Россией и в экономическом и в политическом смысле, сюда входит и так называемый русский вопрос, считает экс-глава МИД Янис Юрканс.

  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

  • Румыния, архивное фото
    Мечты о прошлом

    В этом году Румыния празднует 100-летний юбилей вхождения в ее состав Трансильвании и Буковины. Возможно ли сегодня ее объединение с Молдовой?

  • Богдан Безпалько
    И слышать не хотим!

    Эстонские власти вряд ли прислушаются к мнению ПАСЕ, которая рекомендует Эстонии сократить число лиц без гражданства, уверен эксперт.

  • Николай Силаев
    Ни проехать, ни пройти

    В Цхинвале обсуждают возможность открытия транзитного пути в Закавказье, однако эксперт считает, что из-за позиции Грузии это нереально.

  • Нуржан Кыргызбаев - один из водителей сгоревшего автобуса в Актюбинской области
    Вы арестованы!

    Суд на два месяца арестовал трех водителей сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса – жертвами пожара стали 52 гражданина Узбекистана.

  • Мужчина держит зажигалку. Архивное фото
    Не удалось скрыться

    В Москве арестованы члены ОПГ, в том числе гражданин Кыргызстана, разыскивавшийся на родине правоохранительными органами за тяжкое преступление.

  • Руки задержаного в наручниках, архивное фото
    Опасный человек

    В Санкт-Петербурге задержали находящегося в международном розыске таджикистанца, которого на родине подозревают в расшатывании конституционного строя.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мужчина едет на коляске, запряженной ездовыми собаками, по побережью острова Кунашир
Кунашир: остров четырех вулканов
Водителей сгоревшего автобуса привезли в суд в Актобе
Водители сгоревшего в Казахстане автобуса просят отпустить их под залог
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054