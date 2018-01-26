Польские фанаты: Открылись врата в рай – мы едем в Россию

По дороге к финальной части Чемпионата мира по футболу сборная команда Польши провела 10 встреч, из которых выиграла 8, еще одну ничью команда оформила в матче с Казахстаном и одно поражение потерпела от сборной Дании

Sputnik Польша побеседовал с Водзиславом Сморавским — болельщиком с пятнадцатилетним стажем, который рассказал о шансах национальной сборной его страны на предстоящем первенстве

— Сборная Польши по футболу спустя 12 лет вернулась в финальную стадию чемпионата мира. В стране эйфория. Как Вы оцениваете шансы польской команды?

— Принимая во внимание место, которое мы занимаем в рейтинге FIFA, было бы замечательно, если бы нам удалось пройти в четвертьфинал. Я не покушаюсь на медаль, но четвертьфинал реален и наверняка для наших футболистов достижим.

— В Вашем голосе слышен оптимизм. А ведь победа над Черногорией в комментариях выглядела как успех невероятного масштаба. Но, признаемся честно, Черногория это не футбольный гигант.

— В мире футбола считают, что сейчас уже не существует слабых команд в Европе — это, во-первых. Во-вторых, Черногория — это Балканы, а там народ особенный. Они играют в футбол всегда до самого конца — что подтвердили. Когда польская сборная немного расслабилась, они довели счет до 2:2. К счастью, и мы проявили силу духа.

— Стоит ли соперникам опасаться поляков на чемпионате? Какие у польской сборной сильные стороны, помимо сильного духа?

— Сильная сторона — это атмосфера, которая царит в сборной. Ведь это специфический организм. Это не команда, которая собирается каждый день. Это не футболисты, которые проводят друг с другом целые дни, как это бывает в клубах. Сборная — это игроки, которые встречаются всего несколько раз в году, и тренировки проводят иначе. И именно атмосфера, царящая в самой команде, имеет колоссальное значение.

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Это то, чего нам удалось добиться, главным образом благодаря характеру футболистов и их настрою на победу. Поляки выиграли 8 из 10 матчей отборочного этапа, сыграли вничью с Казахстаном, и потерпели одно поражение от Дании . Такого давно не было.

Я думаю, что сейчас команда будет играть уже на другом уровне. На чемпионате Европы, который прошел в 2016 году, нас называли "темной лошадкой", но нам многое удалось. И проигранный четвертьфинал с будущим чемпионом — это хороший результат. Сейчас команда в первой десятке рейтинга. Соперники будут на нас смотреть уже иначе. Думаю, что бояться нас не будут, но уважать должны.

— Вы являетесь болельщиком с большим стажем. Собираетесь ли вы поехать в Россию на чемпионат мира по футболу и насколько, в принципе, польские болельщики заинтересованы в том, чтобы побывать на матчах в РФ?

— К сожалению, я сам не смогу поехать. Но зная наших болельщиков, которые на край света готовы отправиться за своей командой, думаю, интерес будет огромным. Чемпионат мира проходит относительно близко, и польских болельщиков будет много. И это хорошо. Станем так называемым двенадцатым игроком. Надеюсь, что в ходе матчей команде не раз удастся почувствовать, что она играет "у себя дома".

— Как Вы считаете, чего стоит ожидать болельщикам, которые поедут на ЧМ-2018 в Россию?

— Русские — очень дружелюбный народ и, как и все славянские народы, милый и гостеприимный. Поэтому болельщиков точно примут тепло. Понятно, что можно столкнуться и с некоторой агрессией и неприятным поведением части местных фанатов, которые, как и англичане, славятся этим в Европе. Вообще гости любой страны должны быть готовы к встрече с псевдоболельщиками, хулиганами, в том числе и с собственными. Но в целом, я думаю, все будет здорово и мило.

Знаю, что большинство стадионов уже готовы. На многих ведутся последние «косметические» работы. В этот чемпионат вложено много средств. Судя по Олимпийским играм, состоявшимся в Сочи, президент Путин не жалеет на это денег. Стадионы, которые уже построены или строятся, выглядят достойно. Будет здорово, но боюсь, не без инцидентов — этого вряд ли удастся избежать.

— Возможно, потому что и польские болельщики будут неистовствовать не только на трибунах?

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— Конечно, учитывая, что у нас с россиянами, скажем так, специфическая история. Поэтому я вполне допускаю, что, помимо почитателей футбола, поедет группа настоящих хулиганов, для которых главное — помахать кулаками и подраться, чтобы доказать, кто из них лучший. Но это маргиналы, а вовсе не основная масса, которая направится болеть за команду и поддерживать ее. Я в интернете прочел забавный твит: "Вот и открылись врата в рай — мы едем в Россию". Нам, пожалуй, и в голову не пришло бы, что в России нас может ждать рай, но оказалось, что в чем-то он нас и правда ждет.

Всю информацию о предстоящем Чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.