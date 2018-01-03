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Кибербезопасность

Хакеры в 2017 году атаковали сайты в зоне .uz 669 раз

© Flickr/ Dennis Skley
В Узбекистане
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На сайты частных компаний, организаций и лиц пришлось 597 взломов, 71 раз хакеры атаковали органы госвласти

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В 2017 году хакеры атаковали 669 сайтов доменной зоны.uz, что почти в 2,5 раза превышает количество таких случаев в 2016 году, когда было взломано 285 сайтов, следует из материалов Центра обеспечения информационной безопасности Узбекистана.

В 592 случаях специалисты центра сумели устранить последствия и причины инцидентов.

Хакер
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Хакеры атаковали сайт Министерства юстиции Узбекистана

Как установили специалисты центра, больше всего подверженными атакам стали системы управления контентом (CMS) WordPress (530 инцидентов) и Joomla (80). В 345 случаях хакеры изменяли главную страницу сайта, во время 322 атак они осуществляли несанкционированную загрузку контента. В 2016 году эти показатели составляли 134 и 128 взломов соответственно.

"Высокий удельный вес фактов несанкционированной загрузки контента и изменения главных страниц веб-сайтов говорит о том, что злоумышленникам важно в первую очередь скомпрометировать взломанные веб-сайты и оставить там доказательства вторжения" — указывается в материалах Центра.

По данным Центра, на 1 октября 2017 года в доменной зоне.uz было зафиксировано около 35 тысяч активных доменов.

Центр обеспечения информационной безопасности Узбекистан, созданный в 2013 году, действует при министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций республики. В его задачи входит оказание содействия в разработке и реализации политики безопасности информационных систем и ресурсов государственных органов, а также международное сотрудничество в вопросах пресечения инцидентов информационной безопасности в национальном сегменте сети Интернет.

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Теги:
Центр обеспечения информационной безопасности Узбекистана, IT-технологии, Кибербезопасность



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