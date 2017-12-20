Ташкент — родина ТВ, или Как узбекские ученые подарили миру телевизор

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik, Алишер Сайдиев. Узбекистан известен на весь мир своими фруктами и овощами, архитектурными памятниками Самарканда, Бухары и Хивы. Но мало кто знает, что это еще и родина известных ученых и изобретателей.

Наука в стране всегда была в почете, вспомнить, к примеру, трактаты Авиценны или Улугбека, математические выкладки основателя алгебры Аль-Хорезми. Бурный расцвет она получила и в 50-х годах прошлого века благодаря десяткам эвакуированных в республику во время Великой Отечественной войны научно-исследовательских институтов и промышленных предприятий.

Какие только изобретения не появились в республике в тот период — компоненты для луноходов, первые опыты по дистанционному зондированию, разработки в нефтехимии, генетике и еще много других достижений. Однако есть все же то, что вывело Ташкент не только в технологические лидеры Центральной Азии, но и навсегда вписало этот город в историю развития электроники.

Именно здесь был создан первый работающий прообраз электронного телевизора и осуществлена первая электронная телепередача. Сегодня это изобретение, появившееся во времена Союза, без преувеличения завоевало весь мир. И Узбекистан не исключение: здесь работают свыше 15 национальных каналов и более двух десятков региональных, а созданный всего чуть более года назад новостной "Узбекистан 24" активно завоевывает любовь зрителей не только в республике, но и за рубежом.

Братья Люмьер и телевидение

Изобретение электронного телевидения связывают с группой советских ученых во главе с Борисом Грабовским. Без сомнения, это были люди, намного опередившее свое время. Именно им удалось создать в Ташкенте в течение нескольких лет работы прообраз будущего телевизора — аппарат "Телефот", с помощью которого изобретатели осуществили первые передачи движущегося изображения на расстояние еще в 1928 году.

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Сначала "Телефот" передал на 20 метров движущееся изображение соратника Грабовского Ивана Белянского, поворачивавшего голову и шевелившего губами. Чуть позже изобретатели установили приемник на крыльце кинотеатра "Хива" и передали изображение ташкентского трамвая, шедшего по Алексеевскому переулку и Ленинградской улице. Этот факт можно сравнить с появлением первого фильма "Прибытие поезда", снятого братьями Люмьер.

После успешных опытов аппарат было решено отправить в Москву. Его с величайшей осторожностью упаковали в ящики и погрузили в товарный вагон. Но почему-то вместо Москвы он отправился во Владивосток. Проехав через весь Союз и все-таки в конце концов прибыв к месту назначения, "Телефот" превратился в груду битого стекла и железа. Кто и почему это сделал, не ясно до сих пор. По мнению Бориса Грабовского, это было сделано кем-то вполне сознательно, чтобы не дать развиваться его уникальному проекту.

На этом ташкентский след в истории мирового телевидения обрывается. Изобретатели бросились в Москву, чтобы восстановить свой аппарат, но, к сожалению, так и не сумели сделать этого. После этого ученые прекратили совместную работу, а регулярное электронное вещание в СССР появилось лишь спустя 10 лет.

Эпоха больших свершений

Все то, что было сделано Грабовским и его коллегами в Ташкенте, затем нашло продолжение в работе нескольких поколений узбекских телевизионных журналистов и инженеров. Первые регулярные трансляции по узбекскому телевидению начались 5 ноября 1956 года. Именно тогда был запущен один из самых первых в Советском Союзе телевизионных центров в Узбекистане.

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Возможно, это событие произошло бы намного раньше, если бы в полной мере было использовано наследие пионеров ТВ. Однако в силу тех или иных обстоятельств, объективных трудностей им не удалось реализовать все задуманное и уже практически сделанное.

Всего спустя чуть более 10 лет — в 1967 году ташкентский телецентр уже транслировал "в цвете" три программы Центрального телевидения, а 70-80-е годы прошлого столетия вообще стали золотой эпохой узбекского ТВ. В 1977 году телевизионщики получили новый технический центр в Ташкенте, а в 1981 году была сдана в эксплуатацию Ташкентская телевизионная башня и радиотелевизионная передающая станция.

До сих пор столичная телебашня является не только самым высоким свободно стоящим сооружением в Центральной Азии, но и обеспечивает прямую передачу телевизионных программ в радиусе примерно 100 км. Уникальную конструкцию телебашни разработали советские архитекторы Николай Терзиев-Царуков, Юрий Семашко, а также инженеры Евгений Морозов и Михаил Мушеев.

Она построена с учетом сейсмической опасности региона и способна выдержать девятибалльное землетрясение. Ее устойчивость обеспечивают три конусообразных опоры, каждая 93 метра высотой. Фойе башни украшено мозаичным панно в флорентийском и римском стиле, которое было создано мастером Абдумаликом Бухарбаевым.

В советские годы Ташкент называли одним из самых продвинутых центров телевидения большой страны, особенно в подготовке дикторов и других творческих сотрудников. Именно в эти годы зажглась звезда народной артистки Узбекистана, диктора национального телевидения Галины Мельниковой, которой недавно был вручен орден Дружбы от президента России Владимира Путина.

"В советские времена все было по-другому. Был только прямой эфир. В то время в Узбекистане был один канал, потом появился и второй. И эти два канала работали долгое время. Было очень много неожиданных встреч на ТВ с известными людьми. Я вам не могу передать, где я только ни была и что только ни вела. Я брала интервью у космонавтов, беседовала с Шостаковичем, Плисецкой, Вишневской, с Мухтаром Ашрафи, Тамарой Ханум", — вспоминает Галина Витальевна.

По ее словам, в те времена профессию диктора на телевидении можно было сравнить с миссией бойца на передовой, который находится на поле боя без каски и бронежилета, ведь все было в прямом эфире.

"По мере появления новых дикторов мы им помогали, натаскивали, тренировали, репетировали текст, который они должны были зачитывать. И вся эта работа без преувеличения служила созданию нашей отечественной школы дикторов. И многие говорили тогда, что мы ничем не хуже московских дикторов. Это нам очень льстило, но и не расслабляло", — рассказала она.

Цифровой век

В начале 90-х годов свыше 98% населения республики было охвачено программами двух каналов ТВ и около 65% — трех.

По словам одного из самых опытных отечественных тележурналистов Узбекистана, обладателя ордена "Дустлик" Бориса Бабаева, который сначала отдал 23 года своей жизни радио, а потом еще более 20 лет — телевидению, это было время великих перемен.

Он является автором документального фильма "Ташкент — родина телевидения", удостоенного в 2006 году специального приза телефестиваля "Лучшие ленты Содружества". Фильм был создан в период его работы в Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

"После обретения независимости довольно быстро наступило обновление на узбекском телевидении. Появилось очень много современной аппаратуры. Раньше оператор должен был тащить тяжелую камеру, а сейчас им на смену пришли легкие цифровые камеры. Технологически телевидение, которое было 50 лет назад, и сегодняшнее, — это день и ночь. Мощное техническое оснащение дает огромные возможности для работы операторам и журналистам, они могут показывать многообразие этого мира со всех сторон, со всех точек", — рассказывает Борис Рахимович.

В первые годы независимости, вспоминает Бабаев, перешедший в то время на работу в ведущую информационно-аналитическую программу страны "Ахборот", было чрезвычайно интересно работать.

"В начале 90-х "Ахборот", что называется, делал погоду. Человек, дающий в передаче впечатляющее интервью, мог моментально сделать себе карьеру. Но и ответственность была огромная, так как тогда мы довольно долгое время работали в прямом эфире. Я был тогда в президентском пуле, и это было очень интересно. Ислам Каримов был неутомим, постоянно выезжал по областям, и мы вслед за ним только и успевали. Можно сказать, что ни дня не было спокойного. Тогда на "Ахбороте" работал, можно сказать, уникальный коллектив тележурналистов", — вспоминает Бабаев.

Сегодня "Ахборот" сменил формат и выходит в более динамичной форме на телеканале "Узбекистан 24".

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В целом, замечает собеседник, развитие отечественного ТВ идет семимильными шагами. Всего за последние пять лет в Узбекистане были открыты десятки новых телеканалов, таких, как "Махалла", "Дунё бўйлаб", "Маданият ва маърифат", "Оилавий", "Диёр", "Кинотеатр", "Болажон", Uzreport TV и другие. В ноябре 2011 года впервые в странах СНГ был запущен в эксплуатацию телеканал наземного вещания в формате HD — UzHD.

В начале декабря 2018 года в Узбекистане будет прекращено наземное аналоговое телевещание. Для безболезненного перехода на "цифру" уже был сформирован так называемый первый общедоступный мультиплекс — пакет из порядка 20 бесплатных каналов.

Что касается технической стороны вопроса, то правительство поручило Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций до конца 2017 года обеспечить покрытие всех населенных пунктов республики цифровым телевещанием за счет установки и ввода в эксплуатацию 90 комплектов мощных и 404 комплектов маломощных передатчиков цифрового телевещания.

Связь поколения и ОДКБ

Связь поколений между телевизионщиками, работавшими в советское время, первые годы независимости, и продолжающими это дело сегодня, не прерывается до сих пор. И причина этому… ОДКБ.

Нет, речь идет не об Организации Договора о коллективной безопасности, а о неформальном клубе бывших "ахборотовцев".

"Многие из нас, когда ушли на пенсию, были полны сил, хотели работать, передавать свой опыт молодежи. Тогда и возникла идея организовать дружеский клуб "ахборотовцев". Я посоветовался с коллегами, все поддержали. Так и появился этот клуб, где мы стали встречаться время от времени", — отметил Бабаев.

Спустя год после первой встречи возник вопрос, как назвать появившийся клуб.

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"Кто-то в шутку предложил: а давайте ОДКБ, то есть Общество друзей и коллег Бориса. И название прижилось. Вот так группа пенсионеров превратилась в настоящий неформальный клуб. Мы собираемся, чтобы поговорить о жизни, нашей прежней работе, морально поддерживать друг друга, принести кому-то пользу, например, новому поколению журналистов. Нам очень интересно вместе, есть что вспомнить и рассказать, ведь у всех телевизионщиков были совершенно невероятные ситуации в карьере", — сказал в заключение беседы Борис Рахимович.

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