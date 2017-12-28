Новогодний стол: с каждым днем дороже

В Узбекистане к новогоднему столу принято готовиться заранее, но некоторых этот обязательный ритуал предстоящих праздников все же застает врасплох из-за высокой загруженности на работе

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Если вы из тех, кто оставил все на потом, готовьтесь побегать по базарам или купить продукты чуть дороже, но в уютном торговом центре.

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова Васильев: на Новый год стоит надеть платье с пайетками

Корреспонденты Sputnik Узбекистан в этом году решили поэкспериментировать. Мы еще неделю назад побывали на рынках города, и на днях снова заехали туда, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию о том, что ближе к Новому году цены растут как грибы после дождя.

Сравнив цены на базарах и в крупных торговых маркетах, мы сделали вывод, что все-таки есть разница в отдельных позициях.

К примеру, бананы в магазинах стоят не меньше 21 000, на базаре они по 19 тысяч сумов. Еще неделю назад они стоили на базарах всего 14 тысяч сумов.

Яблоки сорта "Голден", "Бойко" на рынке можно купить за 8-10 тысяч сумов, "Салтанат" — от 18 тысяч сумов и выше. В маркетах цены на самые дешевые яблоки в эти дни стартуют от 10 тысяч сумов.

Мандарины на рынках и в магазинах крупных торговых сетей преимущественно турецкие, кое-где встречаются пакистанские, иранские. Стоят они от 10 тысяч сумов и выше на базаре, в магазинах — 15 тысяч сумов. Сорт маленьких мандаринов обойдется от 22 тысяч сумов за килограмм.

Мы также обратили внимание, что все рынки в этом году в буквальном смысле завалены ананасами, предлагают их и в супермаркетах. Стоят они практически везде одинаково — около 20 тысяч сумов.

Многие узбеки по традиции украсят стол отечественным гранатом — символом богатства. Стоит он от 8 до 15 тысяч за килограмм в разных точках города. А вот узбекский виноград дешевле 15 тысяч сумов не найти.

Какой же праздничный стол без традиционного оливье и сельди под шубой? Самым спорным товаром здесь станут яйца, потому что на работающих в эти дни новогодних базарах их можно купить по 400 сумов за штуку, правда, отстояв огромную очередь. В магазинах яйца идут по 800 сумов за штуку.

Картофель на рынках города, кстати, можно купить по три тысячи сумов, эта та цена, которую установил ранее хоким города. В магазинах цены на картошку на 500-1000 сумов дороже, то есть 3,5-4 тысячи сумов. Отборный сорт обойдется в 4,5 тысячи сумов. А вот свеклу и морковь можно купить по одной тысяче сумов. В магазинах чуть дороже, но не более двух тысяч сумов.

Зеленый горошек или сладкую кукурузу для салатов известного бренда в этом году практически во всех магазинах и на базарах продают по 9,5 тысячи сумов. Есть горошек и консервированная кукуруза подешевле — за четыре тысячи сумов, к примеру.

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За килограмм сельди для традиционного новогоднего салата надо будет заплатить 23 тысячи сумов. Эта цена зафиксирована практически везде.

Ножка для холодца стоит, к примеру, на рынке "Авиасозлар" 15-40 тысяч сумов. Неделю назад их продавали от 10 до 25 тысяч сумов. Для тех, кто уже не успеет по времени сварить это коронное блюдо для новогоднего стола, есть другой выход. На базарах бабушки продают холодец собственного изготовления. Есть такой продукт и в супермаркетах: стоит он в среднем 8-10 тысяч сумов за 200-250 граммов.

Мясо курицы тоже незначительно выросло в цене. Так, если неделю назад курицу можно было купить на базаре по 18 тысяч за килограмм, то на этой неделе дешевле 20 тысяч вы ее не найдете. Куриное филе в основном варьируется в ценовом диапазоне от 23 до 25 тысяч сумов за килограмм. Готовая курица гриль к праздникам стоит не меньше 28 тысяч сумов.

Килограмм говядины на базаре можно найти и за 26 тысяч сумов, только там обязательно будет большая кость. А вот мякоть дешевле 40 тысяч за килограмм не отыскать.

Во многих семьях в Узбекистане на Новый год будут готовить не только традиционный плов, но и нарын. Хорошо, если вы заранее об этом побеспокоились и накатали тесто сами, потому что готовое тесто на праздник обойдется в 13-15 тысяч за килограмм. Еще один из ингредиентов этого блюда — конину (казы) продают в разных районах города по разным ценам. Есть места, где одна палка колбасы из конины обойдется в 60 тысяч сумов (казы базар), в другом месте будут торговать по 65 тысяч сумов за один килограмм. Еще неделю назад палочку казы можно было купить за 50 тысяч сумов.

Выросли в цене и овощи. Неделю назад свежие огурцы можно было купить за 10 тысяч сумов. На этой неделе, возможно, сказались и заморозки, но цена за килограмм огурцов сорта "орзу" составляет 25 тысяч сумов. Свежие помидоры стоят 15 тысяч сумов, помидорки "чили" можно купить за 25-30 тысяч сумов. Цены на овощи практически одинаковые и на базаре, и в магазинах.

Если ваш выбор все-таки пал на плов, то из вышеперечисленного надо будет докупить масло, лук и рис. Цены на них остались прежними. Репчатый лук на базаре стоит 1,5-2 тысячи сумов. В супермаркетах в основном по 2 тысячи сумов. Стоимость риса в разных точках города варьируется от 3 до 8 тысяч сумов, в зависимости от сорта. Литр хлопкового масла можно найти за 10 тысяч сумов на базаре. Подсолнечное масло на рынках и в торговых точках стоит от 10 тысяч сумов за литр и дороже.

Цены на кока-колу в этом году варьируются от 6 до 7 тысячи сумов. Лучше брать на новогодних базарах. Здесь по 6 тысяч сумов 1,5 литровая баклажка, а вот такая же бутылка напитка "Фанта" стоит здесь же на тысячу сумов дороже. Откуда такая разница, никто не знает. Бутылка отечественного шампанского обойдется не дешевле 18 тысяч сумов.

Где именно закупаться — выбор, зависящий от наполненности кармана и наличия времени. Главное преимущество торговых центров — тепло, сервис, наличие товара в одном месте. И еще, одна из самых крупных торговых сетей Узбекистана объявила об акции — она будет работать всю ночь с 30 на 31 декабря. На базаре такого удовольствия нет, там надо бегать по различным павильонам, но зато здесь всегда действует скидка, а кто в Узбекистане не умеет торговаться!

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