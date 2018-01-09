Каким будет лицо Европы лет так через 50? Специалисты ЕС прикинули и удивились. Как ни считай, а лицо это будет не европейским
В Ташкенте сегодня утром запустили первый презентационный автобусный рейс до Шымкента
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, очевидно, стремится к более тесным отношениям с Россией, считает зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин
Экс-президенту Грузии периодически позволяют громко лаять, но ни в коем случае пока не кусать главу Украины, замечает Захар Виноградов
В Узбекистане к новогоднему столу принято готовиться заранее, но некоторых этот обязательный ритуал предстоящих праздников все же застает врасплох из-за высокой загруженности на работе
Какое значение для мировой геополитики имеет российская военно-морская база, размещенная в сирийском Тартусе, разбирался военный эксперт
Именно в Ташкенте ученые создали первый работающий прообраз электронного телевизора и осуществили первую электронную телепередачу.
Совместный проект телеканала НТВ и Sputnik "Ты супер! Танцы" подходит к концу. В эту субботу выйдет второй выпуск полуфинала, где юные танцоры сразятся за место в завершающем эфире
В деталях визита главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан разбирался корреспондент Sputnik.
Формально к своему 30-летию палестинское движение ХАМАС провозгласило третью интифаду — священную войну против Израиля, а фактически — будет сдерживать молодых и горячих активистов.
Колумнист Sputnik Игорь Николайчук рассуждает, что изменилось за первый год президентства Шавката Мирзиёева
"Победный тур Владимира Путина". Именно так американская газета The Washington Post назвала ближневосточное блиц-турне российского президента, которое он совершил 11 ноября. И спорить с американцами тут сложно
Визит президента Афганистана, упрощение порядка ввоза и вывоза валюты, помилование большого количества заключенных и договоренности с Туркменистаном — самые значимые новости недели в традиционной подборке Sputnik Узбекистан
Об организации охраны вождей в Северной Корее и о том, кто и когда на них покушался, — в материале РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город американского посольства.
Узбекистан с официальным визитом посетил президент Афганистана Ашраф Гани. В итогах узбекского вояжа афганского лидера разбирался корреспондент Sputnik.
На результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения о том, кому доверяют россияне, серьезное влияние оказали СМИ и наличие в стране национальных диаспор, считают эксперты
Наркотрафик из Афганистана более 15 лет остается одной из самых серьезных проблем в странах Центральной Азии
К разочарованию российских поклонников традиционного новогоднего атрибута — абхазского мандарина, в этом году урожай оранжевых сочных плодов будет в два раза меньше. Корреспондент Sputnik Амра Амичба побывала на плантациях, поговорила с экспортерами и попыталась выяснить реальное положение дел.
Ровно год назад 4 декабря Узбекистан выбирал нового президента – на внеочередных президентских выборах главным кандидатом был Шавкат Мерзиёев.