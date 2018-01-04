Затулин: в отношениях РФ и Узбекистана возникла некая новая ситуация

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik, Алексей Стефанов. Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обозначил основные тренды, наблюдавшиеся в странах бывшего СССР, и сделал прогноз будущее.
При этом все попытки создания двоецентрия на постсоветском пространстве очень уязвимы, уверен политик, по той простой причине, что Россия не только одна из самых больших стран мира, но и самая большая страна постсоветского пространства.
"В России сосредоточено 80% экономики всего бывшего Советского Союза. Любые попытки создать противовес России на постсоветском пространстве — искусственны и требуют очень больших инвестиций со стороны заинтересованных сторон. И в первую очередь со стороны Запада, который, как мы знаем, предпринимает такие усилия, разрабатывает программы — "Партнерство во имя мира", чтобы продвинуть НАТО, "Восточное партнерство", чтобы заинтересовать членством в Европейском союзе или какой-то формой связи с ним. В этом, безусловно, главная внешняя причина украинского кризиса и того драматического развития событий на Украине, свидетелями которого мы являемся", — отметил Затулин.
Говоря о центральноазиатских государствах, депутат подчеркнул: "У нас возникает некая новая ситуация в отношениях с Узбекистаном. Есть, как мне кажется, лучшие перспективы развития событий в послекаримовский период. Новый руководитель Узбекистана, очевидно, стремится к более тесным отношениям с Россией. Хотя здесь тоже есть свои пределы".
Кыргызстан после выборов "лишился яркого спикера", каким являлся президент Атамбаев, что далеко не всегда помогало стране реализовывать свои национальные интересы, а иной раз заводило в конфликты с соседями, как это произошло с Казахстаном, считает Затулин.
"Сейчас, с более спокойным руководством Кыргызстана, есть определенная надежда, что страна обратит более пристальное внимание на внутренние дела, чем это было до сих пор. Спокойствие этой стране просто необходимо", — отметил депутат Госдумы РФ.
Что касается Казахстана, то, по словам политика, Россия заинтересована, чтобы курс, избранный Нурсултаном Назарбаевым, не менялся, чтобы там все происходило "без катаклизмов и внутренних потрясений".
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