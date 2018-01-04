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Затулин: в отношениях РФ и Узбекистана возникла некая новая ситуация

МО РФ
Аналитика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, очевидно, стремится к более тесным отношениям с Россией, считает зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik, Алексей Стефанов. Первый зампред Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин обозначил основные тренды, наблюдавшиеся в странах бывшего СССР, и сделал прогноз будущее.

Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев
© Посольство РФ в Узбекистане
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"Политически постсоветское пространство сегодня разделено на тех, кто строит свое будущее с учетом особых отношений с Россией, опираясь на ресурсы и возможности Российской Федерации, на тех, кто объединился в Евразийский экономический союз, а до этого в Организацию договора о коллективной безопасности. И на тех, кому по ряду причин кажется, что их перспектива совсем иная — отделиться от этого пространства, забыть все хорошее, что было в Советском Союзе, помнить только плохое и встроиться в какую-то другую нишу — Европейский союз, в какую-то региональную организацию или выбрать для себя других близких партнеров", — считает Затулин.

При этом все попытки создания двоецентрия на постсоветском пространстве очень уязвимы, уверен политик, по той простой причине, что Россия не только одна из самых больших стран мира, но и самая большая страна постсоветского пространства.

"В России сосредоточено 80% экономики всего бывшего Советского Союза. Любые попытки создать противовес России на постсоветском пространстве — искусственны и требуют очень больших инвестиций со стороны заинтересованных сторон. И в первую очередь со стороны Запада, который, как мы знаем, предпринимает такие усилия, разрабатывает программы — "Партнерство во имя мира", чтобы продвинуть НАТО, "Восточное партнерство", чтобы заинтересовать членством в Европейском союзе или какой-то формой связи с ним. В этом, безусловно, главная внешняя причина украинского кризиса и того драматического развития событий на Украине, свидетелями которого мы являемся", — отметил Затулин.

Говоря о центральноазиатских государствах, депутат подчеркнул: "У нас возникает некая новая ситуация в отношениях с Узбекистаном. Есть, как мне кажется, лучшие перспективы развития событий в послекаримовский период. Новый руководитель Узбекистана, очевидно, стремится к более тесным отношениям с Россией. Хотя здесь тоже есть свои пределы".

Кыргызстан после выборов "лишился яркого спикера", каким являлся президент Атамбаев, что далеко не всегда помогало стране реализовывать свои национальные интересы, а иной раз заводило в конфликты с соседями, как это произошло с Казахстаном, считает Затулин.

"Сейчас, с более спокойным руководством Кыргызстана, есть определенная надежда, что страна обратит более пристальное внимание на внутренние дела, чем это было до сих пор. Спокойствие этой стране просто необходимо", — отметил депутат Госдумы РФ.

Что касается Казахстана, то, по словам политика, Россия заинтересована, чтобы курс, избранный Нурсултаном Назарбаевым, не менялся, чтобы там все происходило "без катаклизмов и внутренних потрясений".

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Теги:
СНГ, Узбекистан, Россия, Международная политика



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