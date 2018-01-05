Рейс Ташкент — Шымкент: комфортно, но дорого и преждевременно

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. С точки зрения развития межгосударственных отношений — это крайне важный и перспективный проект, так как регулярное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Но вот насколько он станет коммерчески успешным и востребованным, и главное, стоило ли так торопиться, решили разобраться корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Владимир Песня Между Узбекистаном и Казахстаном запущено автобусное сообщение

Первое, что бросилось в глаза при отправке автобуса в Казахстан — некая недосказанность в вопросе числа планируемых рейсов. Представитель узбекской стороны, заявил, что ежедневно, начиная с 8 января, будет осуществляться 15 рейсов. Затем выяснилось, что в понедельник их будет всего лишь три. А дальше как пойдет, все зависит от спроса у жителей двух стран.

При этом ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта заявляло, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.

Теперь вернемся к вопросу о спросе. К сожалению, пока ответить положительно на него не получается. И вина всему цена вопроса, то есть билета на этот крайне комфортабельный автобус. Сейчас он стоит 80 тысяч сумов в один конец. И как сообщили представители казахской стороны, эта стоимость заявлена с большой скидкой, значит, в перспективе цена может вырасти в два раза.

Получается, чтобы поехать в понедельник из Ташкента в Шымкент и обратно, придется потратить 160 тысяч сумов. На перекладных поездка в оба конца может обойтись в разы дешевле.

Конечно, у автобуса есть свои преимущества — комфорт, кондиционер, проход без очереди через границу. Однако будут ли переплачивать за это пассажиры?! Скорее всего, вряд ли, ведь основной спрос на эти поездки должны сформировать узбекистанцы, готовые ехать в Шымкент за дешевой одеждой и другими товарами. Можно предположить, что они не будут переплачивать за три с половиной часа пути.

Возможно, эта сумма покажется более приемлемой гражданам Казахстана, которые часто приезжают в Ташкент на лечение, так как в Узбекистане медицинские услуги обходятся дешевле.

Еще один вопрос по загрузке рейса, как ни странно к таможне. Узбекистанцы, которые будут отовариваться на рынках Шымкента и не только, столкнутся с пресловутым барьером в 10 долларов на таможне.

Sputnik / Руслан Кривобок Назарбаев подписал документ об автобусном сообщении с Узбекистаном

Согласно действующему законодательству стоимость импортных потребительских товаров, ввозимых в Узбекистан для личного пользования из сопредельных государств, не подлежащая обложению таможенными платежами, не должна превышать 10 долларов. В стране уже подготовлен законопроект, который поднимет этот показатель до 1000 долларов. Источники в Государственном таможенном комитете говорят, что принятие данного документа уже не за горами.

Сегоддня прохождение таможни с товарами, купленными в Казахстане, похоже на игру в рулетку. Попадется хороший таможенник, пройдете со своими покупками, дотошный — придется платить. Опытные челноки заранее советуют обрывать все бирки на купленной одежде и выкидывать коробки, чтобы не было претензий.

Получается, что люди, готовые поехать в Казахстан на шоппинг, пока не будут рисковать и, скорее всего, подождут нового закона. А те, кто и так ездил на перекладных "за дешево и сердито" вряд ли пересядут на комфортабельные автобусы, если только компании не снизят стоимость проезда.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.