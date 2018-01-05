Рейс Ташкент — Шымкент: комфортно, но дорого и преждевременно

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. С точки зрения развития межгосударственных отношений — это крайне важный и перспективный проект, так как регулярное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Но вот насколько он станет коммерчески успешным и востребованным, и главное, стоило ли так торопиться, решили разобраться корреспонденты Sputnik Узбекистан.
При этом ранее Узбекское агентство автомобильного и речного транспорта заявляло, что регулярные рейсы будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в один час.
Теперь вернемся к вопросу о спросе. К сожалению, пока ответить положительно на него не получается. И вина всему цена вопроса, то есть билета на этот крайне комфортабельный автобус. Сейчас он стоит 80 тысяч сумов в один конец. И как сообщили представители казахской стороны, эта стоимость заявлена с большой скидкой, значит, в перспективе цена может вырасти в два раза.
Получается, чтобы поехать в понедельник из Ташкента в Шымкент и обратно, придется потратить 160 тысяч сумов. На перекладных поездка в оба конца может обойтись в разы дешевле.
Конечно, у автобуса есть свои преимущества — комфорт, кондиционер, проход без очереди через границу. Однако будут ли переплачивать за это пассажиры?! Скорее всего, вряд ли, ведь основной спрос на эти поездки должны сформировать узбекистанцы, готовые ехать в Шымкент за дешевой одеждой и другими товарами. Можно предположить, что они не будут переплачивать за три с половиной часа пути.
Возможно, эта сумма покажется более приемлемой гражданам Казахстана, которые часто приезжают в Ташкент на лечение, так как в Узбекистане медицинские услуги обходятся дешевле.
Еще один вопрос по загрузке рейса, как ни странно к таможне. Узбекистанцы, которые будут отовариваться на рынках Шымкента и не только, столкнутся с пресловутым барьером в 10 долларов на таможне.
Сегоддня прохождение таможни с товарами, купленными в Казахстане, похоже на игру в рулетку. Попадется хороший таможенник, пройдете со своими покупками, дотошный — придется платить. Опытные челноки заранее советуют обрывать все бирки на купленной одежде и выкидывать коробки, чтобы не было претензий.
Получается, что люди, готовые поехать в Казахстан на шоппинг, пока не будут рисковать и, скорее всего, подождут нового закона. А те, кто и так ездил на перекладных "за дешево и сердито" вряд ли пересядут на комфортабельные автобусы, если только компании не снизят стоимость проезда.
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