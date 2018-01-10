"За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Будет ли востребованным среди узбекских автомобилистов это топливо, которое дороже в цене по сравнению с привычным для всех 80-м (3800 сумов за литр) более чем в два раза, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.
Горючего много не бывает
Теперь ситуация в корне изменилась. Автомобилистам предложили достаточно широкий выбор горючего для своих "железных коней". Четыре столичные заправки предприятия Jizzakh Petroleum, расположенные на улицах Богишамол, Ахмада Дониша, на Малой кольцевой автодороге в Алмазарском районе и на массиве Кушбеги, начали торговать импортным бензином в круглосуточном режиме. Кроме того, на первом этапе старта продаж будет реализовываться еще и дизтопливо, о котором давно уже никто не слышал.
Кому октанового побольше?
По словам одного из сотрудников заправки, с утра они продали всего лишь около 300 литров бензина марки Аи-95. Дизтопливо и 98-й бензин пока отсутствуют, их поступление ожидается завтра.
"Многим, кто сегодня заехал по ошибке за привычным 80-м к нам, мы объясняли, что теперь торгуем только импортным топливом. Думаю, что нашими клиентами теперь будут в основном владельцы более скоростных машин, а это, как правило, иномарки. У них и денег побольше, да и обычным автомобилям незачем заливать бензин с высоким октановым числом, потому что это все равно что мертвому припарка. Эта марка горючего рассчитана на форсированные двигатели с высокой степенью сжатия. Поэтому марку, например, Аи-98 в обычные транспортные средства не имеет смысла заливать", — прокомментировал собеседник.
За 80-м еще побегаем
Моментально и живо отреагировали на такое новшество социальные сети. Так, например, узбекистанские группы в Facebook буквально запестрели самого разного рода комментариями. Кто-то утверждал, что выбор всегда должен быть, и соглашался с действиями властей по поводу организации продажи в стране дорого качественного бензина. При этом другая часть пользователей обрушилась с критикой на эту инициативу, сетуя на то, что жизнь и без того дорожает.
"Теперь может исчезнуть и привычный бензин Аи-80 в пользу дорогого. Раньше ругались на 80-й, машина не тянет, двигатель "чихает", а еще побегаем за ним", — прогнозировал ситуацию один из участников группы.
Опрос
- Да, я готов платить за качественное топливо, если оно будет всегда в наличии16.5% (23)
- Качественный бензин должен продаваться, но цены должны быть гуманнее33.1% (46)
- Нет, я не собираюсь переплачивать за моторное топливо такие деньги5.8% (8)
- Нужно развивать отечественное производство и продавать те же марки бензина дешевле30.2% (42)
- Бензин - прошлый век, нужно вкладывать в новые технологии, например, в электрокары14.4% (20)
Лить или не лить?
На сегодняшний день среди водителей бытует расхожее мнение, что если залить бензин марок Аи-95 или Аи-98, то, во-первых, можно сэкономить за счет меньшего расхода такого горючего по сравнению с обычным, во-вторых, можно промыть топливную систему и вообще сделать мотору получше. Насколько правильны эти утверждения, теперь каждый может проверить на себе, благодаря появившемуся на рынке ассортименту горючего. Как говорится, нет худа без добра.
Отметим, что со временем в стране должна заработать целая сеть заправок СП Jizzakh Petroleum, которая будет специализироваться на реализации по свободным коммерческим ценам автобензина марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельного топлива, соответствующего европейским качеству и стандартам. При этом продукция будет продаваться не только через АЗС, но и через прямые договоры купли-продажи и биржевые торги.
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