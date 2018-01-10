"За" или "против": нужен ли импортный бензин в Узбекистане?

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Будет ли востребованным среди узбекских автомобилистов это топливо, которое дороже в цене по сравнению с привычным для всех 80-м (3800 сумов за литр) более чем в два раза, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Горючего много не бывает

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Раньше узбекистанцев никогда не баловали высокооктановым бензином. Все довольствовались пресловутым 80-м и при этом жаловались, что выбор автомобильного топлива в Узбекистане не велик. Альтернатива была лишь в том, что некоторые заправки предлагали более качественный бензин марки Аи-91, который еще нужно было постараться найти. Либо он всегда кончался ввиду своей дефицитности, либо просто отсутствовал.

Теперь ситуация в корне изменилась. Автомобилистам предложили достаточно широкий выбор горючего для своих "железных коней". Четыре столичные заправки предприятия Jizzakh Petroleum, расположенные на улицах Богишамол, Ахмада Дониша, на Малой кольцевой автодороге в Алмазарском районе и на массиве Кушбеги, начали торговать импортным бензином в круглосуточном режиме. Кроме того, на первом этапе старта продаж будет реализовываться еще и дизтопливо, о котором давно уже никто не слышал.

Кому октанового побольше?

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Корреспонденты Sputnik Узбекистан, побывав сегодня на одной из этих заправок, убедились, что особого спроса на дорогостоящий бензин нет. Как оказалось, люди не готовы переплачивать за топливо, тем более с такой разницей. Со стороны ситуация на заправке, торгующей "блатным" бензином, выглядела так: АЗС была абсолютно пустой, как будто и вовсе не работала. Только изредка туда заезжала какая-нибудь иномарка, чтобы заправиться.

По словам одного из сотрудников заправки, с утра они продали всего лишь около 300 литров бензина марки Аи-95. Дизтопливо и 98-й бензин пока отсутствуют, их поступление ожидается завтра.

Sputnik Автозаправочная станция в Ташкенте

"Многим, кто сегодня заехал по ошибке за привычным 80-м к нам, мы объясняли, что теперь торгуем только импортным топливом. Думаю, что нашими клиентами теперь будут в основном владельцы более скоростных машин, а это, как правило, иномарки. У них и денег побольше, да и обычным автомобилям незачем заливать бензин с высоким октановым числом, потому что это все равно что мертвому припарка. Эта марка горючего рассчитана на форсированные двигатели с высокой степенью сжатия. Поэтому марку, например, Аи-98 в обычные транспортные средства не имеет смысла заливать", — прокомментировал собеседник.

За 80-м еще побегаем

Моментально и живо отреагировали на такое новшество социальные сети. Так, например, узбекистанские группы в Facebook буквально запестрели самого разного рода комментариями. Кто-то утверждал, что выбор всегда должен быть, и соглашался с действиями властей по поводу организации продажи в стране дорого качественного бензина. При этом другая часть пользователей обрушилась с критикой на эту инициативу, сетуя на то, что жизнь и без того дорожает.

"Теперь может исчезнуть и привычный бензин Аи-80 в пользу дорогого. Раньше ругались на 80-й, машина не тянет, двигатель "чихает", а еще побегаем за ним", — прогнозировал ситуацию один из участников группы.

Sputnik Автозаправочная станция в Ташкенте

Нашлись и те, кто уже залил в своих "железных коней" импортное топливо и был в восторге от того, какие чудеса вытворяла машина.

Опрос Готовы ли покупать в Узбекистане импортный бензин? Да, я готов платить за качественное топливо, если оно будет всегда в наличии 16.5% (23)

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Нужно развивать отечественное производство и продавать те же марки бензина дешевле

Бензин - прошлый век, нужно вкладывать в новые технологии, например, в электрокары Результаты Все опросы

Лить или не лить?

"У меня теперь не автомобиль, а самолет. Просто летаю на 95-м, а шума от работы двигателя вообще нет. Я и не знал, что мой конь способен на такое. Вот что значит хорошее горючее", — поделился восторженный автомобилист.

На сегодняшний день среди водителей бытует расхожее мнение, что если залить бензин марок Аи-95 или Аи-98, то, во-первых, можно сэкономить за счет меньшего расхода такого горючего по сравнению с обычным, во-вторых, можно промыть топливную систему и вообще сделать мотору получше. Насколько правильны эти утверждения, теперь каждый может проверить на себе, благодаря появившемуся на рынке ассортименту горючего. Как говорится, нет худа без добра.

Отметим, что со временем в стране должна заработать целая сеть заправок СП Jizzakh Petroleum, которая будет специализироваться на реализации по свободным коммерческим ценам автобензина марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельного топлива, соответствующего европейским качеству и стандартам. При этом продукция будет продаваться не только через АЗС, но и через прямые договоры купли-продажи и биржевые торги.

Импортный бензин: где купить и сколько стоит

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