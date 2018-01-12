Главное за неделю: новая оборона, бензин, и таджикское сближение

На этой неделе сдвинулся лед в отношениях с Таджикистаном, открылись автозаправки с импортным бензином, а также запланирована стройка военно-промышленного комплекса в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik, Антон Курилкин Вторая рабочая неделя нового года выдалась богатой на события — президент Узбекистана впервые за почти 20 лет запланировал визит в Таджикистан, интернет в стране станет быстрее и дешевле, а оборона — крепче. Об этих и других главных событиях минувших семи дней разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Быстрый интернет — завтра, импортный бензин уже сейчас

Ускорить доступ к Всемирной паутине поручил Шавкат Мирзиёев Планируется подключить дополнительные линии и довести скорость соединения до уровня стран СНГ к 2020 году.

© Flickr/ Robert Узбекистан увеличит скорость интернета за счет новых внешних каналов

Средняя скорость подключения в стране сегодня в десять раз меньше, чем в странах Содружества, а операторы связи не вкладывают ресурсы в расширение телекоммуникационной сети в отдаленных районах, территориях, примыкающих к автомобильным и железным дорогам.

По словам заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, сегодня в Узбекистане на рынке интернет-услуг отсутствует конкуренция — именно этим и объясняются высокие цены.

Пока же со связью проблемы только предстоит решить, с топливом для автомобилей стало немного легче: в столице открылось четыре заправки с импортным бензином. Цены высокие: за Аи-95 и дизель евро-5 просят 8500 сумов за литр, Аи-98 продается за 9000 сумов.

Ажиотажа на заправках, мягко говоря, не наблюдается, а автомобилисты продолжают спорить о том, нужен ли вообще такой дорогой, хоть и качественный бензин, а также есть ли смысл заливать его в свои менее прихотливые к топливу авто, чтобы вдохнуть в них небывалую мощь и выносливость.

Между тем, GM Uzbekistan не обрадовала нынешних и будущих автомобилистов — компания не намерена снижать цены на машины вслед за акцизным налогом. Свое решение руководство автогиганта объяснило тем, что правительство снижало налог для сохранения баланса в экономика и для недопущения резкого скачка цен, рассчитанных по старому курсу в 4210,35 сумов за доллар.

Готов к дружбе и к обороне

Президент Узбекистана подписал новую редакцию доктрины национальной обороны. Предыдущая версия документа, определяющего основные направления обеспечения военной безопасности государства, была подписана почти 23 года назад.

В основных положениях все по-старому: Узбекистан не намерен вступать в военно-политические блоки и отправлять своих солдат за границу (даже для участия в миротворческих операциях).

А вот угроз прибавилось: теперь, по мнению узбекских стратегов, серьезный ущерб может нанести информационно-психологическое воздействие — то есть, информационные войны.

Будет Ташкент для повышения обороноспособности строить и собственный ВПК.

Одним из условий обеспечения безопасности стратеги Узбекистана называют укрепление отношений в регионе — и Ташкент приступил к налаживанию взаимовыгодных и дружеских связей с последней страной ЦА, куда еще не ездил Мирзиёев — Таджикистаном.

В Душанбе, предваряя визит главы государства, на минувшей неделе побывал премьер-министр Абдулла Арипов. Ему удалось договориться по вопросу облегчения визового режима и решению пограничных споров. Поездка премьера стала первым важным шагом Ташкента на международной арене в этом году. Визит на высшем уровне ожидается в начале весны, когда столицу Таджикистана посетит Шавкат Мирзиёев.

Что бюджет грядущий нам готовит…

Впрочем, помимо позитивных новостей и воодушевляющих планов не обошлось и без житейских и не совсем приятных новшеств. Так, с 1 апреля в стране вырастут цены на газ и электричество.

"С 1 апреля цена на природный газ для населения повысится на 10%, а электроэнергию — на 12%. Эти параметры заложены в бюджете страны, исходя из уровня инфляции", — заявил заместитель министра экономики республики Мубин Мирзаев.

Впрочем, рассказал Мирзаев и о хорошем: раз в полгода у узбекистанцев будут расти доходы — для сохранения баланса запланирована индексация зарплат и других социальных выплат, исходя из текущего уровня инфляции. Так что правительство обещает народ без денег не оставить.

© Flickr/ whyohwhyohwhyoh В Узбекистане с 1 апреля вырастут цены на газ и электричество

После непростой и насыщенной недели страна в ближайшее воскресенье — 14 января — будет традиционно чествовать тех, кто обеспечивает мир и спокойствие и стоит на страже безопасности и независимости страны.

Редакция Sputnik Узбекистан искренне поздравляет защитников Родины с этим праздникам и желает им и их семьям здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

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