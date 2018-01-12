Главное за неделю: новая оборона, бензин, и таджикское сближение

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik, Антон Курилкин Вторая рабочая неделя нового года выдалась богатой на события — президент Узбекистана впервые за почти 20 лет запланировал визит в Таджикистан, интернет в стране станет быстрее и дешевле, а оборона — крепче. Об этих и других главных событиях минувших семи дней разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.
Быстрый интернет — завтра, импортный бензин уже сейчас
Ускорить доступ к Всемирной паутине поручил Шавкат Мирзиёев Планируется подключить дополнительные линии и довести скорость соединения до уровня стран СНГ к 2020 году.
По словам заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжона Умарова, сегодня в Узбекистане на рынке интернет-услуг отсутствует конкуренция — именно этим и объясняются высокие цены.
Пока же со связью проблемы только предстоит решить, с топливом для автомобилей стало немного легче: в столице открылось четыре заправки с импортным бензином. Цены высокие: за Аи-95 и дизель евро-5 просят 8500 сумов за литр, Аи-98 продается за 9000 сумов.
Между тем, GM Uzbekistan не обрадовала нынешних и будущих автомобилистов — компания не намерена снижать цены на машины вслед за акцизным налогом. Свое решение руководство автогиганта объяснило тем, что правительство снижало налог для сохранения баланса в экономика и для недопущения резкого скачка цен, рассчитанных по старому курсу в 4210,35 сумов за доллар.
Готов к дружбе и к обороне
Президент Узбекистана подписал новую редакцию доктрины национальной обороны. Предыдущая версия документа, определяющего основные направления обеспечения военной безопасности государства, была подписана почти 23 года назад.
А вот угроз прибавилось: теперь, по мнению узбекских стратегов, серьезный ущерб может нанести информационно-психологическое воздействие — то есть, информационные войны.
Будет Ташкент для повышения обороноспособности строить и собственный ВПК.
Одним из условий обеспечения безопасности стратеги Узбекистана называют укрепление отношений в регионе — и Ташкент приступил к налаживанию взаимовыгодных и дружеских связей с последней страной ЦА, куда еще не ездил Мирзиёев — Таджикистаном.
В Душанбе, предваряя визит главы государства, на минувшей неделе побывал премьер-министр Абдулла Арипов. Ему удалось договориться по вопросу облегчения визового режима и решению пограничных споров. Поездка премьера стала первым важным шагом Ташкента на международной арене в этом году. Визит на высшем уровне ожидается в начале весны, когда столицу Таджикистана посетит Шавкат Мирзиёев.
Что бюджет грядущий нам готовит…
Впрочем, помимо позитивных новостей и воодушевляющих планов не обошлось и без житейских и не совсем приятных новшеств. Так, с 1 апреля в стране вырастут цены на газ и электричество.
"С 1 апреля цена на природный газ для населения повысится на 10%, а электроэнергию — на 12%. Эти параметры заложены в бюджете страны, исходя из уровня инфляции", — заявил заместитель министра экономики республики Мубин Мирзаев.
Впрочем, рассказал Мирзаев и о хорошем: раз в полгода у узбекистанцев будут расти доходы — для сохранения баланса запланирована индексация зарплат и других социальных выплат, исходя из текущего уровня инфляции. Так что правительство обещает народ без денег не оставить.
Редакция Sputnik Узбекистан искренне поздравляет защитников Родины с этим праздникам и желает им и их семьям здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.