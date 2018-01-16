Добро пожаловать, или Что даст Ташкенту и Душанбе отмена виз

Уже весной для поездок между Узбекистаном и Таджикистаном не потребуется виза, что приведет к развитию туризма и экономическому оздоровлению границы

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Отменить визы между Узбекистаном и Таджикистаном планируется во время визита Шавката Мирзиёева в Душанбе, заявил председатель Госкомтуризма Узбекстана Азиз Абдухакимов. Какой эффект даст давно ожидаемое решение разбирался корреспондент Sputnik Узбекистан.

Что известно о соглашении

Об отмене виз между странами договорился во время официальной поездки в Таджикистан премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Подписать документ планируется в начале весны, во время первого визита Шавката Мирзиёева в Душанбе.

"Мы уверены, что будет большой рост взаимных поездок к родственникам, а также это даст развитие медицинского и познавательного туризма, граждане Таджикистана будут ездить в Самарканд, Бухару и Хиву. Мы ожидаем 150-200 тысяч в год", — рассказал председатель Госкомтуризма Узбекистана Азиз Абдухакимов.

Ранее Ташкент и Душанбе уже делали шаги навстречу друг другу: в конце 2016 года впервые за много лет собралась межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а в 2017 возобновились прямые авиарейсы между странами.

Туризм — только прикрытие

Первоочередная задача властей, рассказал Sputnik Узбекистан заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев, упросить контакты между родственниками, разделенными границей.

"Я не думаю, что очень большой будет поток туристов… Речь идет об облегчении поездок как для узбеков, которые живут в Таджикистане, так и для таджиков, живущих в Узбекистане. Формально прикрываются темой туризма, а по сути речь идет о более свободном перемещении между родственниками", — отметил эксперт.

Благодаря этому, по его словам, между странами расширится пограничное сотрудничество, что приведет к экономическому оздоровлению границы.

"В рамках такой деятельности все пограничные вопросы будут решаться легче, и в некоторой перспективе будет поставлен вопрос о демаркации границы", — добавил Евсеев.

© Foto: Амир Исаев Официально: Узбекистан и Таджикистан договорились об отмене виз

Заявленные 150-200 тысяч туристов в год — очень оптимистичная цифра, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович,"Но такой поток возможен, в том числе в рамках религиозного туриста — например, совершения малого хаджа", — предположил он.

Обе стороны от туристического обмена только выиграют, считает эксперт. Либерализация визового режима и разморозка двухсторонних отношений будет способствовать развитию торгово-экономических связей — прежде всего, транзиту продукции Таджикистана через Узбекистан на рынки стран ЕЭАС.

К этому маршруту, заявил Мендкович, может подключиться и Кыргызстан.

"Поскольку Узбекистан это региональный центр крупной железнодорожной сети, разморозка и улучшение отношений с соседями делают его важным логистическим узлом для транспортировки грузов в Казахстан и Россию", — рассказал эксперт.

Последовательный курс Ташкента на улучшение отношений с Бишкеком и Душанбе в целом будет способствовать урегулированию многих проблем региона — например, демаркации границы в Ферганской долине. Улучшение же отношений в двустороннем формате позволит Узбекистану укрепить связи с региональными интеграционными блоками — ОДКБ и ЕАЭС.

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