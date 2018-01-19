Поджог или ссора: узбекистанцы рассуждают о причинах пожара в автобусе

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Трагическая новость о смерти 52 узбекистанцев при возгорании автобуса в Казахстане всколыхнула узбекские группы в социальных сетях, сообщает корреспондент Sputnik.

Люди выражали свои соболезнования родственникам погибших. При этом многие из пользователей, сами не раз бывавшие на заработках в Казахстане и России, предложили свои вполне правдоподобные версии развития событий.

Так, например, некоторое предположили, что с пожаром не все так чисто, как заявляют правоохранительные органы Казахстана.

"Все это очень странно, на видео видно, что автобус не вспыхнул как спичка, а разгорался постепенно, долгое время пламени даже не было видно. Следователи не должны отбрасывать версию кровавого разбоя и поджога с целью сокрытия следов преступления. Профессиональный опыт в юриспруденции научил на происшествия смотреть не как на случайное стечение обстоятельств, а как на спланированное событие ведь пределу человеческой жестокости нет. Не лишним было бы надавить на водилу, "выживших" и "операторов", — отметил один из пользователей.

"А не могли их обворовать и сжечь? Они наверняка ехали с заработков из России или из Казахстана", — задался вопросом другой.

Еще одна часть пользователей утверждала, что это был, скорее всего, несчастный случай, произошедший по вине организаторов поездки, не обеспечивших пассажирам нормальных условий.

"Грелись паяльной лампой, потом произошел конфликт и один пнул баклажку с горючей смесью. Жидкость попала на лампу и моментом все вспыхнуло, что не успели выбежать из автобуса. Ехали домой из Казани", — так прокомментировала возможную причину одна из пользовательниц.

Другой узбекистанец заметил, что причиной мог быть и незаконный провоз в автобусе канистр с топливом.

"В салоне перевозили топливо, чтобы не заправляться по дороге. Возможно, таким образом водители решили сэкономить, так как в Казахстане горючее дешевле, чем в России", — написал он.

При этом большая часть пользователей сходилась в том, что властям Узбекистана необходимо наконец-то взять в руки вопрос трудовой миграции. Сегодня миллионы узбекистанцев находятся на заработках в России и Казахстане и, к сожалению, большая часть из них нелегально.

Такая ситуация провоцирует подобные трагедии, так как официально оформленные и трудоустроенные работники едут за границу на поездах и самолетах, а не старых автобусах.

"Скорее всего на автобусе им было дешевле, и были проблемы с документами. Когда есть проблемы с документами, всегда пересекают границу на машине или на автобусе", — написала узбекистанка.

"Очень жаль наших бедных соотечественников. Очень часто гибнут узбекистанцы в чужих краях последнее время. А еще больше жаль, что приходится им искать как заработать на кусок хлеба у чужих людей. Вот это действительно беда", — отметил другой пользователь.

Напомним, что президент Узбекистана создал специальную Правительственную комиссию во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым, в состав которой вошли представители министерства иностранных дел, министерства по чрезвычайным ситуациям, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения и других ведомств. На нее возложена задача по установлению совместно с представителями Казахстана причин чрезвычайного происшествия, принятию мер по установлению личностей граждан страны.

18 января в Актюбинской области Казахстана в 9:30 по ташкентскому времени произошло возгорание автобуса, следовавшего по трассе Самара — Шымкент. В автобусе находились 57 человек. В результате пожара 52 пассажира погибли на месте происшествия, 5 — пострадали. Все погибшие являются гражданами Узбекистана. Среди выживших оказались трое водителей из Казахстана, а также двое пассажиров — граждан Узбекистана.

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