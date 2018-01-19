Смерть в огне: что произошло на трассе Шымкент — Самара

Страшная трагедия на трассе в Казахстане унесла жизнь 52 узбекистанцев, направлявшихся на работу в Россию

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В 10:30 по местному времени 18 января в Актюбинской области Казахстана во время движения загорелся пассажирский автобус, в котором находились 57 человек, в основном граждане Узбекистана. Спастись из огня удалось только пятерым. Хроника ЧП и первые выводы совместной комиссии — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Автобус марки "Икарус" 1989 года выпуска, заполненный пассажирами и набитый под завязку багажом, направлялся из Узбекистана в сторону российской границы — по одним данным, в Самару, по другим — в Казань. На 1068-м километре автодороги Самара — Шымкент по невыясненным пока обстоятельствам во время движения вспыхнул пожар. Как заявили представители МВД, дорожно-транспортного происшествия не было, а возгорание началось внутри салона автобуса.

Водители остановили машину, выскочили из салона и попытались помочь оставшимся в горящем автобусе пассажирам, но, по их словам, из-за сильного дыма и пламени двери оказались заблокированы. Всего успели спасти пять человек, они получили незначительные ожоги и травмы, остальные 52 пассажира сгорели.

На место трагедии оперативно прибыли все экстренные службы, а также следственная группа. Из Ташкента в Казахстан по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была направлена специальная группа в составе представителей МВД, МЧС и Министерства здравоохранения. В ее обязанности входит содействие в расследовании ЧП, оказание помощи пострадавшим, установление личности всех погибших и доставка их тел на родину.

К полудню о случившемся уже знали не только в Казахстане и Узбекистане, но и далеко за пределами этих стран. Появилось сразу несколько версий, среди которых помимо технической неисправности транспортного средства и несчастного случая назывались также поджог и даже теракт. Правоохранительные органы Казахстана поспешили предостеречь от поспешных выводов, заметив, что пока ни одна из версий не выдвинута в качестве главной, но в то же время ни одна из них не опровергается.

Узбекистанцы, узнавшие о страшной трагедии, помимо соболезнований родственникам погибших наперебой стали выдвигать свои версии случившегося, руководствуясь опытом подобных поездок. Одни предположили, что причиной пожара стала паяльная лампа, которой пассажиры могли греться во время движения. По их мнению, в результате конфликта кто-то мог опрокинуть емкость с горючим и спровоцировать пожар. Были и те, кто на полном серьезе искал в случившемся криминальный след, мотивируя это тем, что с помощью поджога преступники скрыли следы преступления.

КЧС МВД РК МВД Казахстана: пожар в автобусе не имеет признаков криминала

Однако поздним вечером на брифинге заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что специалисты пока не нашли признаков криминала на месте ЧП и склоняются к версии о несчастном случае. Он добавил, что пассажиры не смогли вовремя покинуть салон из-за того, что дверь автобуса оказалась заблокированной, а большое количество багажа на первом этаже салона только усугубило ситуацию.

Также в ходе расследования выяснилось, что владелец автобуса, перевозивший мигрантов, не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки.

Кроме того, в Агентстве по внешней трудовой миграции Узбекистана заявили, что пассажиры злополучного рейса не обращались к ним за содействием для выезда на заработки в Россию.

Выжившие в пожаре пассажиры и водители подтверждают, что в автобусе использовался бензиновый источник открытого огня, который мог послужить причиной случившегося. В настоящее время криминальные версии ЧП уже исключены. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

На месте ЧП продолжают работать специалисты двух стран, из-за того, что салон автобуса практически полностью выгорел, опознание погибших приходится производить по анализу ДНК. Опознание проводится в Актобе, но, по словам узбекского консула Шухрата Кошабоева, отдельные фрагменты тел могут быть доставлены для экспертизы в Узбекистан.

Пресс-служба МЧС Узбекистана Сгоревшие в автобусе узбекистанцы были жителями Наманганской области

Утром 19 января МЧС Узбекистана обнародовало первый список с именами погибших и выживших: в нем значится 31 фамилия. Все погибшие — мужчины не старше 40 лет, уроженцы Наманганской области.

Однако процедура опознания проходит непросто, в связи с этим МВД Казахстана ищет возможных родственников и знакомых пассажиров, находившихся в автобусе, а также просит прислать их фотографии или поделиться другими данными, которые помогут в установлении личности погибших.

Президент Узбекистана выразил соболезнования семьям погибших и распорядился оказать всю необходимую помощь и поддержку. Также свои соболезнования в связи с трагедией направили главы Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, от российской стороны телеграмму со словами сочувствия и поддержки направил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

Foto: МВД РК Тургумбаев: в салоне сгоревшего автобуса было много багажа

Узбекская общественность, шокированная очередным инцидентом с мигрантами, призывает навести порядок в этой сфере, особенно в части перевозок. По мнению людей, дороговизна авиабилетов и железнодорожного транспорта вынуждает людей экономить и добираться в поисках лучшей работы в Россию полулегальными или нелегальными способами. Другие видят решение проблемы в создании новых рабочих мест в самой республике, чтобы снизить поток мигрантов за рубеж и обеспечить своих граждан достойным заработком на родине.

Редакция Sputnik Узбекистан выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии.

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