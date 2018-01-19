Главное за неделю: Бабаян вне игры, сгоревший автобус и будущее СНБ

Скандальные новости об узбекском футболе, страшная трагедия в казахстанской степи и народное обсуждение реформы Службы национальной безопасности Узбекистана стали главными событиями уходящей недели

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Пожизненная дисквалификация Самвела Бабаяна, трагедия в Казахастане и мнения узбекистанцев о грядущей реформе СНБ — об этих и других главных новостях недели в обзоре корреспондента Sputnik Узбекистан.

Сократить и проредить

В Узбекистане стартовало обсуждение новой редакции закона "О Службе национальной безопасности". В основном граждане предлагают урезать полномочия и проредить кадровый состав СНБ.

AP Photo / Anvar Ilyasov Сократить и проредить: узбекистанцы высказались по закону об СНБ

Самые радикальные комментаторы предлагали оставить спецслужбе только функции по борьбе с глобальными угрозами — мол, для борьбы с коррупцией есть МВД, для охраны границы — армия.

Впрочем, все предложения остались в духе выступления Шавката Мирзиёева, который ранее поручил начать реформу службы, чьи полномочия "безосновательно расширились".

Пока думают, что делать с контрразведчиками, таможенникам уже, судя по всему, пора готовиться к критике и стрессу — глава государства подписал на этой неделе указ по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны.

Треть документа посвящена предписаниям для прокуратуры — она должна проверить таможенное законодательство, работу таможенников и произвести ревизии законодательства и принятых мер.

Помимо этого, указ отменил все льготы для отдельных производителей и компаний — теперь поблажки будут выдавать целым отраслям и типам производства. Первые преференции по указу достались сахарным заводам.

Трагедия в Казахстане

Автобус с узбекистанцами вспыхнул на трассе в Казахстане — погибло 52 человека, спастись удалось только пятерым. Двухэтажный "Икарус" с казахстанскими номерами направлялся в сторону России.

Пресс-служба МЧС Узбекистана Сгоревшие в автобусе узбекистанцы были жителями Наманганской области

Пока точно не установлено, из-за чего произошел пожар. Среди возможных причин называют короткое замыкание, возгорание топлива в салоне и неосторожное обращение с огнем.

Эвакуации людей помешала паника и заблокированная боковая дверь, рассказали в МВД Казахстана. Многие пассажиры задохнулись в дыму, а дополнительно усугубил ситуацию многочисленный багаж в салоне.

На место происшествия прибыли специалисты из Узбекистана. Для расследования случившегося созданы специальные комиссии в Казахстане и Узбекистане. Кроме того идет процедура опознания погибших и доставка их тел на родину.

Дисквалификация Бабаяна и кроссовки по 89 долларов

Экс-наставник "белых волков" — национальной сборной Узбекистана — Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности Исполком Федерации футбола нашел нарушения и махинации тренера еще во времена руководства "Пахтакором".

Федерация футбола Узбекистана Федерация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Самвела Бабаяна

Припомнили тренеру и недавний провал сборной — руководство федерации посчитало, что Бабаян не смог справиться с работой из-за предвзятого отношения к игрокам и игнорирования мнения и рекомендаций коллег и экспертов.

Как отреагировал на это решение сам главный армянин узбекского футбола неизвестно — сейчас он, по некоторой информации, стажируется в московском "Спартаке" и находится с командой на сборах в ОАЭ.

Красота и радушие

Однако "Пахтакор" вспоминали не только в связи с бывшим тренером — во вторник стало известно о краже с футбольного стадиона 37 пар кроссовок. Поживиться спортивной обувью решили четверо молодых людей. Сумма украденного получилась внушительной — свыше 3 тысяч долларов. Впрочем, с добычей они далеко не ушли и были задержаны.

Еще одно яркое событие, касающееся в том числе Узбекистана, проходит на этой недели далеко от Ташкента — в одном из московский торговых комплексов. Традиционный фестиваль "Тюбетейка" уже успел обрести своих постоянных гостей, которым интересен восточный колорит, наряды и кухня.

Фестиваль стартовал 15 января, а завершится в конце недели.

Sputnik Объединяющая "Тюбетейка" 14

На нем представлены изделия мастеров из стран Центральной Азии, многие модельеры, как известные, так и молодые, привезли свои коллекции для московских модниц.

На выставке-ярмарке можно не только купить понравившуюся безделушку, посуду или роскошный чапан, но и отведать блюда традиционной узбекской кухни или послушать восточные мотивы.

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