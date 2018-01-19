Главное за неделю: Бабаян вне игры, сгоревший автобус и будущее СНБ

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Пожизненная дисквалификация Самвела Бабаяна, трагедия в Казахастане и мнения узбекистанцев о грядущей реформе СНБ — об этих и других главных новостях недели в обзоре корреспондента Sputnik Узбекистан.
Сократить и проредить
В Узбекистане стартовало обсуждение новой редакции закона "О Службе национальной безопасности". В основном граждане предлагают урезать полномочия и проредить кадровый состав СНБ.
Впрочем, все предложения остались в духе выступления Шавката Мирзиёева, который ранее поручил начать реформу службы, чьи полномочия "безосновательно расширились".
Пока думают, что делать с контрразведчиками, таможенникам уже, судя по всему, пора готовиться к критике и стрессу — глава государства подписал на этой неделе указ по дальнейшему обеспечению продовольственной безопасности страны.
Треть документа посвящена предписаниям для прокуратуры — она должна проверить таможенное законодательство, работу таможенников и произвести ревизии законодательства и принятых мер.
Помимо этого, указ отменил все льготы для отдельных производителей и компаний — теперь поблажки будут выдавать целым отраслям и типам производства. Первые преференции по указу достались сахарным заводам.
Трагедия в Казахстане
Автобус с узбекистанцами вспыхнул на трассе в Казахстане — погибло 52 человека, спастись удалось только пятерым. Двухэтажный "Икарус" с казахстанскими номерами направлялся в сторону России.
Эвакуации людей помешала паника и заблокированная боковая дверь, рассказали в МВД Казахстана. Многие пассажиры задохнулись в дыму, а дополнительно усугубил ситуацию многочисленный багаж в салоне.
На место происшествия прибыли специалисты из Узбекистана. Для расследования случившегося созданы специальные комиссии в Казахстане и Узбекистане. Кроме того идет процедура опознания погибших и доставка их тел на родину.
Дисквалификация Бабаяна и кроссовки по 89 долларов
Экс-наставник "белых волков" — национальной сборной Узбекистана — Самвел Бабаян пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности Исполком Федерации футбола нашел нарушения и махинации тренера еще во времена руководства "Пахтакором".
Как отреагировал на это решение сам главный армянин узбекского футбола неизвестно — сейчас он, по некоторой информации, стажируется в московском "Спартаке" и находится с командой на сборах в ОАЭ.
Красота и радушие
Еще одно яркое событие, касающееся в том числе Узбекистана, проходит на этой недели далеко от Ташкента — в одном из московский торговых комплексов. Традиционный фестиваль "Тюбетейка" уже успел обрести своих постоянных гостей, которым интересен восточный колорит, наряды и кухня.
Фестиваль стартовал 15 января, а завершится в конце недели.
На выставке-ярмарке можно не только купить понравившуюся безделушку, посуду или роскошный чапан, но и отведать блюда традиционной узбекской кухни или послушать восточные мотивы.
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