Перезагрузка: Ташкент и Минск готовят новый прорыв в отношениях

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Узбекистан и Беларусь всегда называли странами с очень похожей линией развития, учитывая их неприязнь к шоковой терапии, ориентацию на развитие промышленного сектора и социально ориентированной рыночной экономики при сохранении точечного государственного контроля.

Этот год многие эксперты называют ключевым для взаимоотношений двух стран. Они не только отметят круглую дату — 25-летие установления дипломатических отношений, но и попытаются вывести их на новый уровень. Сейчас стороны активно ведут подготовку к первому официальному визиту Шавката Мирзиёева в Минск.Точная дата визита и повестка пока не оглашены.

Корреспонденты Sputnik разбирались, в каком направлении готовы активизировать сотрудничество страны и насколько действенными будут их шаги.

Долго запрягали

Дипломатические отношения между Беларусью и Узбекистаном были установлены в январе 1993 года, а уже через год в Ташкенте появилось белорусское посольство. Интересно, что Узбекистан медлил с ответным шагом 24 года. Поговаривают, что виной всему были прохладные личные отношения первого президента Ислама Каримова и Александра Лукашенко.

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Только в октябре прошлого года Шавкат Мирзиёев принял решение об открытии на постоянной основе посольства Узбекистана в Минске.

Несмотря на кажущуюся близость в подходах к развитию экономики страны за прошедшие годы независимого развития так и не смогли создать по-настоящему динамичного и тесного партнерства, ограничиваясь, в основном, поставками сырья и товарооборотом на уровне 100 миллионов долларов.

Наивысший пик двусторонней торговли пришелся на 2012-2013 годы, когда был взят рубеж в 125 миллионов долларов, затем произошел резкий спад более чем в два раза. Для сравнения в этот же период товарооборот Узбекистана и Украины составлял примерно 600 миллионов долларов в год.

При этом структура торговли также была неоднозначной. Беларусь всегда имела плюсовой баланс во взаимоотношениях с Узбекистаном, экспортируя примерно в два раза больше чем, импортировала. Так, например, в 2013 году из 125 миллионов товарооборота 92,2 миллиона долларов составил белорусский экспорт.

При этом в период с 2014 по 2016 годы, когда произошел спад двусторонней торговли, потеряла только Беларусь. Экспорт Узбекистана за последние шесть лет практически не изменился, оставшись в пределах примерно 30 миллионов долларов.

Ключевыми статьями узбекского экспорта были традиционные товары — хлопковое волокно, текстиль, одежда, плодоовощи, а также небольшой процент легковых авто и химической продукции. Белорусский список был значительно шире — дорожная и строительная техника, тракторы, лекарственные средства, продовольственная и химическая продукция, лесоматериалы, нефтепродукты, картофель и многое другое.

Есть куда идти

После прихода к управлению Узбекистаном новой команды во главе с Мирзиёевым динамика экономических и политических контактов вновь продемонстрировала взлет. Только за десять месяцев прошлого года товарооборот превысил 97 миллионов долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде 2016 года данный показатель составил всего 63,7 миллионов долларов.

В конце прошло года страны не только провели ряд важных встреч на различных уровнях, но и подписали несколько серьезных документов по развитию двустороннего сотрудничества. Один из ключевых — дорожная карта по интенсификации взаимоотношений в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на 2018 год.

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К 2020 году страны намерены выйти на уровень товарооборота в размере 500 миллионов долларов. Этого показателя планируется достичь за счет развития кооперации и активизации связей в машиностроении, агропромышленном комплексе, строительстве и производстве стройматериалов, здравоохранении и выпуске медицинских препаратов, текстильной промышленности.

Наиболее перспективным для инвестирования со стороны белорусов выглядят пищевая и текстильная промышленности.

Что касается первого направления, то здесь они могут одним выстрелом убить сразу двух зайцев — организовать качественную переработку и упаковку узбекской плодоовощной продукции, а также поставлять в республику свои продовольственные товары и технологии.

Сейчас этот рынок становится максимально открытым, так как Мирзиёев не только отменил все льготы для местных импортеров продовольствия, но и поручил правительству привлечь зарубежных поставщиков качественной пищевой продукции. А уж об опыте Беларуси в экспорте и реэкспорте продовольствия прекрасно могут рассказать россияне, не первый год питающиеся белорусскими креветками и яблоками.

Похожая ситуация и в текстильпроме. Белорусы ежегодно закупают сырье и полуфабрикаты в Узбекистане для своих текстильных предприятий. Однако теперь, благодаря предоставленным льготам и преференциям, им будет проще создавать совместные производства в республике, выпускать здесь готовую одежду, производство которой обойдется значительно дешевле нежели чем в Беларуси.

С другой стороны, несколько более туманными выглядят перспективы сельхозпроизводителей. Белорусская сторона заявляла о планах по сборке около 1 тысячи тракторов Belarus в Узбекистане в 2018 году. Однако на этом поприще у нее есть серьезные конкуренты в лице немецкой Claas, голландской Case New Holland, российского "Ростсельмаша", а также ряда китайских и корейских производителей, которые имеют свои планы на узбекский рынок и собственные производственные мощности в стране.

Однако, с другой стороны, белорусы могут освоить новые направления. Ранее появлялась информация, что Белорусский научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт литейного производства БЕЛНИИЛИТ поможет Узбекистану в создании первого в стране автоматизированного литейного производства для сельскохозяйственной техники.

Еще два проблемных для Узбекистана участка — производство медпрепаратов и современных строительных материалов. Если со вторым направлением попроще, здесь рынок активно осваивают китайские производители, то в плане производства лекарств у белорусов есть все шансы занять заметную позицию.

Одно из самых динамично развивающихся направлений — сотрудничество в высокотехнологичной сфере, где у Беларуси есть огромный опыт. В частности, в прошлом году Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Парк высоких технологий (Беларусь) подписали Меморандум о взаимопонимании.

Он предусматривает расширение деловых отношений в сфере информационных технологий, содействие взаимному росту и развитию отраслей по производству программного обеспечения, обмен опытом по совершенствованию правовых, организационных и экономических условий деятельности IT-парков, а также системы подготовки и повышения квалификации профильных специалистов.

Кроме того, свою помощь Узбекистану обещал и основатель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которые приезжал в Ташкент в декабре прошлого года.

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