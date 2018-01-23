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Chevrolet Orlando

Куда уезжает Orlando, или Взлет и падение минивэна

© Chevy
Аналитика
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GM Uzbekistan заявила о завершении производства модели Chevrolet Orlando уже в начале этого года

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Последние заказчики получат свои авто по договорам, а вот новые заявки уже не принимаются. Завод в этом году намерен приступить к выпуску в серию новых моделей — это Tracker и модернизированный Cobalt.

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
GM Uzbekistan снимает с производства Chevrolet Orlando
Стоит заметить, что Orlando, несмотря на свой класс семейного автомобиля, не стал в Узбекистане народным. Впрочем, дело, скорее, не в самой модели, а в ее формфакторе. В этом смысле ситуация с минивэнами больше напоминает конкуренцию на рынке смартфонов и планшетов, последние из которых постепенно сдают позиции.

Sputnik решил вспомнить об истоках появления Chevrolet Orlando и вообще класса минивэнов, а также попытался разобраться, за какими моделями будущее мирового автопрома.

Что такое минивэн?

Начиная с середины 1980-х и до 2000-х годов на рынках США и Европы минивэны пользовались большой популярностью. Их продавали миллионами. Но сейчас эта популярность ушла, потому что появился и активно развивается новый тип автомобилей.

Dodge Caravan
CC0 / IFCAR / 1987-1990 Dodge Grand Caravan photographed in Clinton, Maryland, USA
Dodge Caravan
Минивэны или компактвэны появились тогда, когда людям стали необходимы недорогие, небольшие и в то же время экономичные семи-восьми-местные автомобили. Один из первых массовых минивэнов — Dodge Caravan появился в США в начале 1980-х. Почти одновременно с ним по другую сторону Атлантики — в Европе — начали выпускать Renault Espace.

Renault Espace I
CC0 / Rudolf Stricker / Renault Espace I
Renault Espace I
Итак, минивэн — легковой автомобиль длиной не более 4,5 метра, имеющий три ряда сидений и 7-8 посадочных мест. Эти авто, как правило, сделаны на базе легкового автомобиля С-класса. Например, Chevrolet Orlando сделан на "растянутой" платформе Chevrolet Cruze, Ford C-Max — вариация Ford Focus, а самый популярный в Европе минивэн — Opel Zafira — это перестроенный Opel Vectra и т.д.

Имея размеры легкового автомобиля, в минивэне нужно было разместить три ряда сидений и предусмотреть множество вариантов трансформации салона, поэтому кузов получался высоким и цельным, как маленький автобус.

Dodge Grand Caravan
CC0 / Bull-Doser / 2016 Dodge Grand Caravan photographed in Montreal, Quebec, Canada
Dodge Grand Caravan
Такая компоновка имела свои плюсы и минусы. С одной стороны, больший объем, ощущение простора в салоне, вместительность и экономичность легкового автомобиля. Обратная сторона медали — слабый двигатель под большой нагрузкой и меньшая прочность при ДТП из-за безрамного кузова.

В Европе и Северной Америке минивэны преимущественно используются как семейные автомобили и как транспорт для дальних путешествий. По этой причине в большинстве выпускаемых современных минивэнов есть панорамная крыша. Кстати, в первоначальном варианте кузова у Orlando она тоже была, но затем ее убрали в целях удешевления и упрощения производства.

2008 Chevrolet Orlando concept
© Chevrolet
2008 Chevrolet Orlando concept
Пришел, увидел, победил….

В начале двухтысячных в США появился автомобиль Toyota RAV 4 первого поколения и сразу завоевал всеобщую любовь. С виду это был джип, но при этом он имел легкий безрамный кузов и управляемость легкового авто. Высокий клиренс и полный привод добавляли ему форы перед остальными конкурентами.

Toyota RAV4
CC0 / IFCAR / 2001-2003 Toyota RAV4 photographed in Fort Washington, Maryland, USA
Toyota RAV4
С тех пор класс SUV или "паркетников" стал очень популярен в США и в Европе. Есть среди них есть вариация и с трехрядной компановкой, что, по сути, можно считать продолжением минивэнов.

Автомобиль Тоyота RAV 4 второго поколения был очень красив и очень популярен. Даже сейчас его дизайн не кажется устаревшим.

"Паркетники" более универсальны, чем минивэны. На них можно было съезжать с асфальта на легкое бездорожье, не застрять на зимней дороге. Внешний вид у них был симпатичнее, чем у мини-автобусов, да и по прочности в экстренных ситуациях эти машины были безопаснее за счет более вытянутого капота.

Последние из могикан

Нельзя сказать, что сегодня минивэны вымерли как класс автомобилей — они все еще продаются, но отнюдь не миллионными партиями — это теперь, скорее, нишевый автомобиль.

Из актуальных современников стоит назвать Toyota Alphard, построенный на базе Camry. Это роскошное средство передвижения для тех, кто хочет иметь небольшой просторный автомобиль взамен седану класса люкс. Во-первых, такой кузов гораздо компактнее 6-метрового S-класса и не так бросается в глаза. Во-вторых, на нем гораздо удобнее ездить по городским улицам и проще парковаться. В третьих, салон более просторный и универсальный: по своему усмотрению можно установить в нем четыре кресла или два, но вместе со столом.

Toyota Alphard
CC0 / Tokumeigakarinoaoshima / Toyota Alphard
Toyota Alphard
Знаменитый европейский минивэн Opel Zafira до сих пор имеет достаточное количество верных поклонников. Автовладельцев привлекают прежде всего продуманный и удобный салон, панорамная крыша, а также управляемость вкупе с экономичным и надежными дизелем. В Америке все еще держит марку Dodge Caravan, который несколько раз становился лучшим минивэном года и остается одним из самых удобных в своем классе, особенно для путешествий.

Opel Zafira
CC BY 3.0 / M 93 / Opel Zafira
Opel Zafira
Быть ли новому Orlando?

Так ли однозначна судьба автомобиля, подобного Chevrolet Orlando, или минивэны еще себя покажут в будущем?

Новый внедорожник Шевроле Трекер
Пресс-центр
В Узбекистане в 2019 году запустят производство нового кроссовера
Производство этой модели на заводе GM Uzbekistan в Хозерзмской области началось в 2014 году, за это время было выпущено всего четыре тысячи автомобилей. Увы, Orlando не стал бестселлером, в том числе и в Узбекистане.

Судя по информации на сайте, компания Chevrolet в настоящий момент не продает минивэны ни в США, ни в Европе. Исходя из этого, можно предположить, что  автопроизводители решили полностью отказаться от выпуска такого типа машин, сделав ставку на кроссоверы. Возможно, нишу Orlando займут Captiva и небольшой Chevrolet Tracker, производство которого начнется в 2019 году в Асаке, а любителям просторного семейного авто или заядлым автопутешественникам придется искать себе подходящий вариант уже у других брендов.

К слову, общественность отреагировала неоднозначно на снятие с производства модели Chevrolet Orlando.

"Зачем? Классная машина было. Лучше бы Matiz убрали", — писали некоторые из пользователей соцсетей.

Другие же, наоборот, обрадовались этой новости и сравнили "неудачную модель" с катафалком.

"Лучше бы снизили стоимость на Orlando, а то машина стоит как Malibu", — считает Тигран Кавказский.

Нашлись и те, кто прохладно относится ко всей продукции GM Uzbekistan, и ратует за введение сниженных тарифов на растаможку авто, чтобы расширить выбор и повысить конкуренцию на внутреннем рынке.

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Теги:
Chevrolet Orlando



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