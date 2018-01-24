Восточная не сказка, а быль: жизнь узбекистанцев в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге живут и работают несколько десятков тысяч узбекистанцев, которые с нетерпением ждут открытия в городе консульства свой страны для решения многих вопросов

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В северной столице России готовится к открытию консульство Узбекистана, в преддверии этого события корреспондент Sputnik узнал, чем и как живут узбекистанцев в Санкт-Петербурге, где работают и отдыхают и куда обращаются за помощью в трудной ситуации.

В тесноте да не в обиде

Санкт-Петербург — второй после Москвы центр миграционного притяжения в России. По официальным данным, из 5 миллионов жителей около 600 тысяч составляют граждане республик Центральной Азии, приехавшие сюда на заработки. Большинство из них из Узбекистана, далее идут Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, меньше всего представителей Туркменистана.

© Sputnik/ Виталий Аньков Иностранные рабочие возвращаются к работе после обеденного перерыва

Кто-то из узбекских мигрантов приезжает работать на сезон или на несколько лет, затем возвращается домой, иные остаются в Санкт-Петербурге надолго, получают российское гражданство, перевозит сюда свою семью (либо заводят новую) и постепенно ассимилируется с коренными жителями.

Кроме того, узбекистанцы привозят с собой культуру, мышление, религию, образ жизни, и это накладывает определенный отпечаток на общую атмосферу в городе.

© Sputnik/ Александр Гальперин Узбекистан намерен открыть торговый дом в Санкт-Петербурге

© Sputnik/ Валерий Мельников Иностранные рабочие в общежитии

Живут большинство узбекистанцев в спальных районах города: Невском, Василеостровском, Кировском, Фрунзенском, Калининском. Некоторые обосновались в центре, но преимущественно в старых домах, коммуналках, где можно дешево снять комнату. Есть даже отдельные кварталы и микрорайоны, заселенные преимущественно гражданами Узбекистана, например: "Апрашка" и Сенной рынок, Калининская плодовоовощная база, Торжковский рынок, "Уделка".Мало кто может позволить себе арендовать целую квартиру, поэтому живут люди компактно — по 2-3 семьи.

Есть неформальная концентрация по областному происхождению, например: ташкентские узбеки живут в районе Калининской базы и Сенной площади, самаркандские — у Торжковского рынка, выходцы из Ферганской долины селятся на Уральской улице Васильевского острова, а на 24-й линии Васильевского острова — узбекистанцы родом из Хорезма.

Бывает, что человеку предоставляет жилье сам работодатель. К примеру, строительная компания нанимает иностранцев, и вся бригада живет прямо на территории объекта — в гараже, бараках, вагончиках. Как только стройка закончена, рабочие должны покинуть территорию. Кстати, так живут мигранты не только из азиатских республик, но и из Украины, Молдовы, многих российских городов. Некоторые бизнесмены арендуют для своих рабочих комфортное жилье — в доходных домах из ГосЖилФонда.

© Sputnik/ Андрей Стенин Строительство дома

Работа в Санкт-Петербурге и массовая выгода

В Ленинградской области узбекистанцев мало, ибо там почти нет работы. Некоторые трудятся на местных базарах, в ларьках и магазинчиках, либо хозяева летом нанимают рабочих ремонтировать дачу и временно селят их на своем участке. Большинство же иностранцев снимают жилье в пригородах и поселках, которые находятся рядом с Петербургом (Стрельна, Пушкин, Отрадное, Всеволожск, Левашово, Сестрорецк) и каждый день ездят оттуда на работу.

Граждане Узбекистана работают в Петербурге в сфере торговли, строительства, перевозки грузов, на предприятиях общественного питания, в сфере обслуживания и ЖКХ. Часто они устраиваются на полторы-две ставки, чтобы заработать еще больше.

© Sputnik/ Антон Денисов Сотрудники коммунальных служб

Успешно закрепившиеся в Санкт-Петербурге граждане Узбекистана вызывают из дома своих друзей и родственников. Те приезжают и постепенно формируют здесь рабочие бригады. Часто люди приглашают узбекских мигрантов делать ремонт в своей квартире или даче, либо мелкие строительные фирмы зачисляют их в бригаду и нанимают под отдельные заказы.

"Узбекистанцы (как и других среднеазиатских стран) привлекают работодателей своей надежностью. В их среде ценится трезвость, у них в России нет постоянных связей, и сторож-узбек не покинет свой охранный пост и не уйдет в загул ради приятеля, который вернулся из армии и пригласил отметить", — считает социолог, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Даниил Александров.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Иностранный гражданин разговаривает с сотрудником центра, получая трудовой патент

Чтобы официально работать на территории России, граждане Узбекистана должны получить патент. В 2018 году сумма государственной пошлины за получение патента на работу в Санкт-Петербурге составляет 3500 рублей. Важно помнить об ограничении по региону: мигрант, получивший патент на работу только в Петербурге, не может ездить в командировки в другой город и даже в соседнюю Ленинградскую область. Для этого надо получить отдельное разрешение для этого региона.

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Как говорят эксперты, стереотип о засилье узбекских "гастарбайтеров" на российском рынке труда ошибочны. Например, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, граждане Узбекистана составляют лишь около 4,5% от общего количества официально работающих в городе на Неве. А все иностранные работники (из стран как с визовым режимом, так и с безвизовым) — не более 10%.

"Трудовые мигранты из Узбекистана и всей Центральной Азии ни у кого не отбирают рабочие места. Они преимущественно занимают массовые низкооплачиваемые позиции и в этом сегменте ни с кем не конкурируют. Мы изучали данный вопрос и выяснили, что реальная конкуренция мигрантов и местных жителей есть только на рынке труда водителей маршруток, где много людей с правами, но и там больше выходцев с Северного Кавказа", — говорит Александров.

Восточный бизнес на Неве

Среди узбекистанцев, которые давно обосновались в Северной столице и получили российский паспорт, есть немало успешных бизнесменов. Они владеют магазинами, кафе и ресторанами, организуют поставку колоритных товаров с родины, которые пользуются спросом у российской публики.

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Например, бизнесмен Умарбек Юсупов несколько лет назад организовал международную торговлю: он привозит из Узбекистана сухофрукты в поездах и фурах, хранит их на своей торговой базе. У предпринимателя много постоянных клиентов из числа продавцов и крупных продуктовых магазинов. Средний объем поставок сухофруктов в Петербург — 200-300 тонн в год. Другие узбекские бизнесмены привозят сладости, специи, фрукты и овощи, хлебобулочные изделия. Доставка в основном идет утренними авиарейсами.

© Sputnik/ Евгений Одиноков Товары из Узбекистана

Есть в Санкт-Петербурге и магазин восточной керамики: расписная посуда, шкатулки, ножи, чеканка, резьба по дереву, ткани и шелковые шарфы. Владелица торговой точки — уроженка Узбекистана Мохигуль Гафурова. Почти каждый месяц она летает в родной Самарканд и Риштан, где ее родители держат мастерскую.

"Там я забираю готовые изделия, многое покупаю и на художественных выставках по местной цене. Затем привожу эту красоту в Петербург и выставляю в своем магазине. Конечно, много приходится платить за авиаперевозку и декларирование вещей. Я сама лечу как обычный пассажир и всегда волнуюсь, как бы хрупкие изделия не побились в коробках во время погрузки. За это ведь работники авиакомпаний не несут ответственности. Но все равно после оптовой перепродажи товаров в России мы получаем большую выгоду, с учетом всех трат. Прибыль делим с мастерами пополам", — рассказывает Гафурова.

Изначально у магазина керамики было немного покупателей, в основном людям нравился узбекский колорит, но позволить себе купить занятную вещицу многие не могли. Сейчас этот уголок Востока расположен в крупном торговом комплексе в самом центре города, где всегда много туристов и людей с высоким уровнем доходов. Кстати, филиалы магазина есть в Москве, Казани и Новосибирске.

В городе работают несколько ресторанов национальной кухни, названные в честь азиатских городов: "Ташкент", "Фергана", "Самарканд", "Хива", "Бухара". Старейшему узбекскому ресторану Петербурга под названием "Навруз" почти 15 лет. Огромное помещение оформлено в стиле азиатского дворца. Весь дизайн, текстиль, посуда, музыкальные инструменты и костюмы для поваров привезены из Узбекистана, только мебель покупали в России.

В этом заведении часто проходят банкеты, свадьбы, корпоративные торжества, показы мод и национальные праздники. Местные жители тоже приходят на обеды и ужины.

В том же здании расположен отель "Шелковый путь", ориентированный на туристов-мусульман. Благодаря кругу постоянных клиентов и адекватным ценам, оба объекта можно назвать процветающими.

Последние несколько лет в России пользуется спросом одежда в мусульманском стиле. Самый известный в Петербурге дизайнер именно среднеазиатских нарядов — Лола Жалолова, уроженка Узбекистана. Она приехала сюда много лет назад, была обычным волонтером в местной диаспоре, и никто не знал о ее таланте модельера. Затем Лола решилась уйти в "свободное плавание", открыла свой салон и начала шить одежду с узбекскими узорами.

Первые заказы были от земляков — вечерние наряды на праздники, свадьбы и на другие торжественные случаи. Вскоре русские женщины тоже заинтересовались этнической модой. Сегодня Жалолова и ее команда шьют одежду для многих городских фестивалей и спектаклей, участвуют в модных показах с авторскими коллекциями. Все ткани они покупают на базарах во время поездок в родину. Этно-дизайнер ездила и на зарубежные выставки — в Бахрейн, Прибалтику.

Успеха в Санкт-Петербурге достигают не только узбекистанцы-бизнесмены. Многие работают врачами, юристами, экономистами, педагогами, научными сотрудниками и даже чиновниками. Кто-то приезжает в Россию опытным специалистом, а кто-то получает образование в российском вузе и уже на месте начинает карьеру.

Среди них: подполковник Министерства внутренних дел Незматжон Мамаджанов. В молодости он поселился в Петербурге, закончил финансово-экономический вуз. После учебы пошел работать ревизором в управление МВД и дослужился до подполковника. Сейчас Маматжанов на пенсии, занимается общественной деятельностью. Дети у него тоже успешные — один уже майор, другой подполковник.

Профессор физики Ашурбек Туркбоев участвовал в строительстве электростанций на родине. Сейчас он преподает технические науки в одном из ведущих институтов Петербурга.

Алмазбек (Олег) Каримов — депутат муниципального округа Оккервиль в Невском районе Санкт-Петербурга. Он родом из Андижана, когда-то уехал учиться в Свердловск (нынешний Екатеринбург) на милиционера. Получив диплом и отслужив там два года, Каримов перебрался в Ленинград — город-мечту своего детства. Тут он получил юридическое образование в академии МВД, затем кандидатскую степень. Прошел путь от лейтенанта до полковника, и сегодня Каримов — единственный узбекистанец в полиции города.

"Много лет я преподавал в родном вузе, а затем перешел в политику. Начал с того, что просто помогал жителям района отстаивать свои права, работал с заявлениями. Общественная деятельность увлекла, и теперь она занимает мое основное время. С 2009 года я депутат, заместитель главы муниципального образования", — рассказал Алмазбек Каримов.

Творческий привет из Узбекистана

Периодически в Северной столице проходят концерты узбекских певцов. Первой пригласили "примадонну восточной эстрады" Юлдуз Усманову в 2007 году, затем народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова, а за ним уже стали приезжать Шерали Джураев, Джахангир Атаджанов, Юлдуз Джаманъязова и другие. Каждый концерт собирает полные залы: сказываются любовь узбекистанцев к родине и желание услышать любимые песни вживую.

© Sputnik/ Максим Богодвид Празднование Навруза

Изначально организацией концертов узбекских звезд занимались промоутерские фирмы, но эксперты говорят, что этот бизнес сошел на нет, ибо не окупался.

"Надо обеспечить артисту дорогу и проживание, арендовать большой концертный зал, разрекламировать выступление и заплатить гонорар. Это все огромные вложения, которые не окупаются продажей билетов. У многих работяг нет возможности заплатить за вход. Организаторы часто вынуждены продавать билеты за символическую цену (100-300 рублей), и выходит прибыль за счет опта, — рассказывает председатель общественной организации содействия и сохранения национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана "Содружество" Незматжон Маматжанов.

По его словам, некоторые владельцы строек и магазинов даже делают красивые жесты, за свой счет покупая билеты для всех своих узбекских работников. Но все равно, в целом такие концерты невыгодны с финансовой точки зрения, их пока делают, скорее, для души.

Правда, — рассказал Маматжанов, — недавно он ездил в Ташкент в составе делегации, которую возглавлял губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В ходе визита было подписано много договоров. Теперь уже представители власти помогут диаспоре привезти узбекских артистов на Навруз и на гала-концерт "Мы вместе", который пройдет в мае 2018 года.

Также сейчас создается танцевальный ансамбль "Бахор" (в переводе с узбекского "весна") — по подобию знаменитого ансамбля народного танца Мукаррам Тургунбаевой, который существует более 60 лет и объединил вековую культуру узбекского танцевального искусства. Петербургский "Бахор" будет состоять из девочек 12-14 лет. Артистки планируют выступать на городских праздниках.

Другой пример — футбольная команда "Туран", созданная летом 2014 года. В ее составе — молодые узбекистанцы, которые трудятся на петербургских стройках и в свободное время любят заниматься спортом. Начали они с товарищеского матча, а потом пришли победы в соревнованиях. За три с половиной года узбекистанцы завоевали авторитет в футбольном мире Северной столицы, и сегодня "Туран" — одна из сильнейших любительских команд Петербурга, участвует в крупных турнирах. Но коммерческий успех у спортсменов пока только в планах.

Помощь для узбеков

Есть в Северной столице несколько узбекских диаспор, которые помогают своим соотечественникам. Люди приходят туда с разными проблемами: обманы со стороны работодателей, отсутствие жилья и документов, незнание русского языка. Большинство диаспор помогают бесплатно: там трудятся волонтеры, которые иногда получают гонорары из добровольных пожертвований от благодарных земляков. Мигранты даже стараются селиться поближе к офисам диаспор, чтобы чаще ходить на консультации.

Например, общественная организация содействия и сохранения национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана "Содружество" уже много лет бесплатно помогает гражданам Узбекистана правильно оформлять документы. Тем, кто сидит в спецприемнике в ожидании депортации, волонтеры собирают деньги на билеты домой. Также они организуют для узбекского сообщества Петербурга Навруз и другие национальные праздники, стимулируют узбекистанцев принимать участие во всероссийских праздниках (Новый год, Масленица, День Победы, День России и др.).

Важный аспект деятельности диаспор — обучение русскому языку. Большинство трудовых мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, не учили русский на родине. Диаспоры иногда организуют воскресные языковые курсы, приглашают преподавателей из числа узбекистанцев старшего возраста.

Более 5 лет в городе на Неве существует волонтерская организация "Дети Петербурга", которая специализируется на занятиях для подрастающего поколения. Центр очень востребован, так как зачастую маленькие узбекистанцы поступают в школы и детские сады, не зная ни слова на русском. Петербургские школы не могут отказать в приеме из-за незнания основного языка. Юридически для такого заведения важно только, чтобы родители ребенка имели регистрацию в городе. Однако без базовых знаний русского детям-иностранцам очень трудно.

© Sputnik/ Константин Чалабов Рабочие в кафе

В организации "Дети Петербурга" трудятся только волонтеры, в основном профессиональные педагоги, которые умеют подавать информацию в соответствии с возрастом учеников. Библиотеки и другие общественные пространства в разных районах города бесплатно дают помещения для уроков. В итоге маленькие узбекистанцы и представители других национальностей имеют возможность познавать русский язык в компании сверстников. На выходных волонтеры часто устраивают детям походы в музеи и театры.

В 2011 году в Петербурге была создана благотворительная организация "Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии". Она занимается как юридическими консультациями и отстаиванием прав в суде и в правоохранительных органах, а также поиском работы и культурным досугом.

© Sputnik/ Илья Питалев Для узбекских трудовых мигрантов пустят чартерные поезда в РФ

В рамках фонда выпускали газету "Туран" (древнее название Средней Азии). В ней были статьи о жизни узбекистанцев в Петербурге, новости с родины, полезные советы о том, как иностранцу обустроиться в России, и какие законы здесь действуют. Газета выходила каждую неделю на двух языках — узбекском и русском, распространялась бесплатно около мечети на Петроградской стороне. Над проектом трудились профессиональные журналисты и переводчики.

"Фонд помощи мигрантов" был в Северной столице единственной организацией, которая содействовала людям из всего среднеазиатского региона по многим направлениям. Были и очные приемы в офисе, и газета, и информационные справочники, путеводители. Все услуги оказывались бесплатныо, работу фонда спонсировал бизнесмен. Однако два года назад фонд приостановил деятельность, его дальнейшее существование под вопросом.

В то же время, по словам председателя организации "Содружество" Незматжона Маматжанова, многие диаспоры существуют только формально.

"На самом деле, они мало кому помогают бесплатно: за большинство юридических услуг просят деньги. Естественно, неофициально", — говорит он.

Сегодня в Санкт-Петербурге не хватает реально работающих диаспор и фондов, которые могут заниматься благотворительностью постоянно. Главная проблема — отсутствие финансирования и недостаток людей, готовых уделять много времени социальной работе. Мигранты надеются, что открытие в Северной столице России консульства Узбекистана помогут решить их проблемы и получить там необходимую помощь, которая так нужна вдали от родины.