Восточная не сказка, а быль: жизнь узбекистанцев в Санкт-Петербурге

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В северной столице России готовится к открытию консульство Узбекистана, в преддверии этого события корреспондент Sputnik узнал, чем и как живут узбекистанцев в Санкт-Петербурге, где работают и отдыхают и куда обращаются за помощью в трудной ситуации.
В тесноте да не в обиде
Санкт-Петербург — второй после Москвы центр миграционного притяжения в России. По официальным данным, из 5 миллионов жителей около 600 тысяч составляют граждане республик Центральной Азии, приехавшие сюда на заработки. Большинство из них из Узбекистана, далее идут Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, меньше всего представителей Туркменистана.
Кроме того, узбекистанцы привозят с собой культуру, мышление, религию, образ жизни, и это накладывает определенный отпечаток на общую атмосферу в городе.
Есть неформальная концентрация по областному происхождению, например: ташкентские узбеки живут в районе Калининской базы и Сенной площади, самаркандские — у Торжковского рынка, выходцы из Ферганской долины селятся на Уральской улице Васильевского острова, а на 24-й линии Васильевского острова — узбекистанцы родом из Хорезма.
Работа в Санкт-Петербурге и массовая выгода
Граждане Узбекистана работают в Петербурге в сфере торговли, строительства, перевозки грузов, на предприятиях общественного питания, в сфере обслуживания и ЖКХ. Часто они устраиваются на полторы-две ставки, чтобы заработать еще больше.
"Узбекистанцы (как и других среднеазиатских стран) привлекают работодателей своей надежностью. В их среде ценится трезвость, у них в России нет постоянных связей, и сторож-узбек не покинет свой охранный пост и не уйдет в загул ради приятеля, который вернулся из армии и пригласил отметить", — считает социолог, профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Даниил Александров.
"Трудовые мигранты из Узбекистана и всей Центральной Азии ни у кого не отбирают рабочие места. Они преимущественно занимают массовые низкооплачиваемые позиции и в этом сегменте ни с кем не конкурируют. Мы изучали данный вопрос и выяснили, что реальная конкуренция мигрантов и местных жителей есть только на рынке труда водителей маршруток, где много людей с правами, но и там больше выходцев с Северного Кавказа", — говорит Александров.
Восточный бизнес на Неве
Среди узбекистанцев, которые давно обосновались в Северной столице и получили российский паспорт, есть немало успешных бизнесменов. Они владеют магазинами, кафе и ресторанами, организуют поставку колоритных товаров с родины, которые пользуются спросом у российской публики.
"Там я забираю готовые изделия, многое покупаю и на художественных выставках по местной цене. Затем привожу эту красоту в Петербург и выставляю в своем магазине. Конечно, много приходится платить за авиаперевозку и декларирование вещей. Я сама лечу как обычный пассажир и всегда волнуюсь, как бы хрупкие изделия не побились в коробках во время погрузки. За это ведь работники авиакомпаний не несут ответственности. Но все равно после оптовой перепродажи товаров в России мы получаем большую выгоду, с учетом всех трат. Прибыль делим с мастерами пополам", — рассказывает Гафурова.
Изначально у магазина керамики было немного покупателей, в основном людям нравился узбекский колорит, но позволить себе купить занятную вещицу многие не могли. Сейчас этот уголок Востока расположен в крупном торговом комплексе в самом центре города, где всегда много туристов и людей с высоким уровнем доходов. Кстати, филиалы магазина есть в Москве, Казани и Новосибирске.
В этом заведении часто проходят банкеты, свадьбы, корпоративные торжества, показы мод и национальные праздники. Местные жители тоже приходят на обеды и ужины.
В том же здании расположен отель "Шелковый путь", ориентированный на туристов-мусульман. Благодаря кругу постоянных клиентов и адекватным ценам, оба объекта можно назвать процветающими.
Последние несколько лет в России пользуется спросом одежда в мусульманском стиле. Самый известный в Петербурге дизайнер именно среднеазиатских нарядов — Лола Жалолова, уроженка Узбекистана. Она приехала сюда много лет назад, была обычным волонтером в местной диаспоре, и никто не знал о ее таланте модельера. Затем Лола решилась уйти в "свободное плавание", открыла свой салон и начала шить одежду с узбекскими узорами.
Первые заказы были от земляков — вечерние наряды на праздники, свадьбы и на другие торжественные случаи. Вскоре русские женщины тоже заинтересовались этнической модой. Сегодня Жалолова и ее команда шьют одежду для многих городских фестивалей и спектаклей, участвуют в модных показах с авторскими коллекциями. Все ткани они покупают на базарах во время поездок в родину. Этно-дизайнер ездила и на зарубежные выставки — в Бахрейн, Прибалтику.
Успеха в Санкт-Петербурге достигают не только узбекистанцы-бизнесмены. Многие работают врачами, юристами, экономистами, педагогами, научными сотрудниками и даже чиновниками. Кто-то приезжает в Россию опытным специалистом, а кто-то получает образование в российском вузе и уже на месте начинает карьеру.
Среди них: подполковник Министерства внутренних дел Незматжон Мамаджанов. В молодости он поселился в Петербурге, закончил финансово-экономический вуз. После учебы пошел работать ревизором в управление МВД и дослужился до подполковника. Сейчас Маматжанов на пенсии, занимается общественной деятельностью. Дети у него тоже успешные — один уже майор, другой подполковник.
Профессор физики Ашурбек Туркбоев участвовал в строительстве электростанций на родине. Сейчас он преподает технические науки в одном из ведущих институтов Петербурга.
Алмазбек (Олег) Каримов — депутат муниципального округа Оккервиль в Невском районе Санкт-Петербурга. Он родом из Андижана, когда-то уехал учиться в Свердловск (нынешний Екатеринбург) на милиционера. Получив диплом и отслужив там два года, Каримов перебрался в Ленинград — город-мечту своего детства. Тут он получил юридическое образование в академии МВД, затем кандидатскую степень. Прошел путь от лейтенанта до полковника, и сегодня Каримов — единственный узбекистанец в полиции города.
"Много лет я преподавал в родном вузе, а затем перешел в политику. Начал с того, что просто помогал жителям района отстаивать свои права, работал с заявлениями. Общественная деятельность увлекла, и теперь она занимает мое основное время. С 2009 года я депутат, заместитель главы муниципального образования", — рассказал Алмазбек Каримов.
Творческий привет из Узбекистана
Периодически в Северной столице проходят концерты узбекских певцов. Первой пригласили "примадонну восточной эстрады" Юлдуз Усманову в 2007 году, затем народного артиста Узбекистана Озодбека Назарбекова, а за ним уже стали приезжать Шерали Джураев, Джахангир Атаджанов, Юлдуз Джаманъязова и другие. Каждый концерт собирает полные залы: сказываются любовь узбекистанцев к родине и желание услышать любимые песни вживую.
"Надо обеспечить артисту дорогу и проживание, арендовать большой концертный зал, разрекламировать выступление и заплатить гонорар. Это все огромные вложения, которые не окупаются продажей билетов. У многих работяг нет возможности заплатить за вход. Организаторы часто вынуждены продавать билеты за символическую цену (100-300 рублей), и выходит прибыль за счет опта, — рассказывает председатель общественной организации содействия и сохранения национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана "Содружество" Незматжон Маматжанов.
По его словам, некоторые владельцы строек и магазинов даже делают красивые жесты, за свой счет покупая билеты для всех своих узбекских работников. Но все равно, в целом такие концерты невыгодны с финансовой точки зрения, их пока делают, скорее, для души.
Также сейчас создается танцевальный ансамбль "Бахор" (в переводе с узбекского "весна") — по подобию знаменитого ансамбля народного танца Мукаррам Тургунбаевой, который существует более 60 лет и объединил вековую культуру узбекского танцевального искусства. Петербургский "Бахор" будет состоять из девочек 12-14 лет. Артистки планируют выступать на городских праздниках.
Другой пример — футбольная команда "Туран", созданная летом 2014 года. В ее составе — молодые узбекистанцы, которые трудятся на петербургских стройках и в свободное время любят заниматься спортом. Начали они с товарищеского матча, а потом пришли победы в соревнованиях. За три с половиной года узбекистанцы завоевали авторитет в футбольном мире Северной столицы, и сегодня "Туран" — одна из сильнейших любительских команд Петербурга, участвует в крупных турнирах. Но коммерческий успех у спортсменов пока только в планах.
Помощь для узбеков
Есть в Северной столице несколько узбекских диаспор, которые помогают своим соотечественникам. Люди приходят туда с разными проблемами: обманы со стороны работодателей, отсутствие жилья и документов, незнание русского языка. Большинство диаспор помогают бесплатно: там трудятся волонтеры, которые иногда получают гонорары из добровольных пожертвований от благодарных земляков. Мигранты даже стараются селиться поближе к офисам диаспор, чтобы чаще ходить на консультации.
Например, общественная организация содействия и сохранения национально-культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана "Содружество" уже много лет бесплатно помогает гражданам Узбекистана правильно оформлять документы. Тем, кто сидит в спецприемнике в ожидании депортации, волонтеры собирают деньги на билеты домой. Также они организуют для узбекского сообщества Петербурга Навруз и другие национальные праздники, стимулируют узбекистанцев принимать участие во всероссийских праздниках (Новый год, Масленица, День Победы, День России и др.).
Важный аспект деятельности диаспор — обучение русскому языку. Большинство трудовых мигрантов, приезжающих в Россию на заработки, не учили русский на родине. Диаспоры иногда организуют воскресные языковые курсы, приглашают преподавателей из числа узбекистанцев старшего возраста.
Более 5 лет в городе на Неве существует волонтерская организация "Дети Петербурга", которая специализируется на занятиях для подрастающего поколения. Центр очень востребован, так как зачастую маленькие узбекистанцы поступают в школы и детские сады, не зная ни слова на русском. Петербургские школы не могут отказать в приеме из-за незнания основного языка. Юридически для такого заведения важно только, чтобы родители ребенка имели регистрацию в городе. Однако без базовых знаний русского детям-иностранцам очень трудно.
В организации "Дети Петербурга" трудятся только волонтеры, в основном профессиональные педагоги, которые умеют подавать информацию в соответствии с возрастом учеников. Библиотеки и другие общественные пространства в разных районах города бесплатно дают помещения для уроков. В итоге маленькие узбекистанцы и представители других национальностей имеют возможность познавать русский язык в компании сверстников. На выходных волонтеры часто устраивают детям походы в музеи и театры.
В 2011 году в Петербурге была создана благотворительная организация "Фонд помощи трудовым мигрантам из Средней Азии". Она занимается как юридическими консультациями и отстаиванием прав в суде и в правоохранительных органах, а также поиском работы и культурным досугом.
"Фонд помощи мигрантов" был в Северной столице единственной организацией, которая содействовала людям из всего среднеазиатского региона по многим направлениям. Были и очные приемы в офисе, и газета, и информационные справочники, путеводители. Все услуги оказывались бесплатныо, работу фонда спонсировал бизнесмен. Однако два года назад фонд приостановил деятельность, его дальнейшее существование под вопросом.
В то же время, по словам председателя организации "Содружество" Незматжона Маматжанова, многие диаспоры существуют только формально.
"На самом деле, они мало кому помогают бесплатно: за большинство юридических услуг просят деньги. Естественно, неофициально", — говорит он.
Сегодня в Санкт-Петербурге не хватает реально работающих диаспор и фондов, которые могут заниматься благотворительностью постоянно. Главная проблема — отсутствие финансирования и недостаток людей, готовых уделять много времени социальной работе. Мигранты надеются, что открытие в Северной столице России консульства Узбекистана помогут решить их проблемы и получить там необходимую помощь, которая так нужна вдали от родины.