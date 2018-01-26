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Chevrolet Orlando

Итоги недели: отставки в UzAirways, скандалы и конец эпохи Orlando

AP Photo / Francois Mori
Аналитика
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Инцидент с 16-ю швейными иголками, найденными в теле младенца, новые поезда в Россию и официальные причины пожара в автобусе в Казахстане стали главными событиями уходящей недели

Отставки в МВД и смена руководства в UzAirways, победа в молодежной сборной в полуфинале чемпионате Азии по футболу конец эпохи Chevrolet Orlando — об этих и других главных новостях недели читайте в традиционном пятничном обзоре Sputnik Узбекистан.

Отставки в UzAirways и конец Chevrolet Orlando

Самолет авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
© Flickr/ Dan Nevill
Розукулов освобожден от должности гендиректора "Узбекских авиалиний"
Улугбек Розукулов снят с поста генерального директора национальной авиакомпании. Продержался он на этом посту меньше полугода. Его сменил Бахтиёр Хакимов, который до этого был первым заместителем директора НАК.

Причины смещения Розукулова неизвестны. Как рассказал собеседник Sputnik, представление нового главы компании произошло без присутствия бывшего генерального директора.

Другая новость об отставке пришла из GM Uzbekistan. На покой отправилась модель Chevrolet Orlando — минивэн перестанут производить в ближайшее время.

Производилась эта машина совсем недолго — 7 лет, но в объявленное General Motors глобальное обновление модельного ряда она не попала.

16 швейных иголок и запоздалая реакция

В понедельник в Узбекистане разгорелся скандал: в Ферганской области в больницу попал мальчик, в теле которого врачи обнаружили 16 швейных иголок. Малыша срочно отправили в Ташкент, где врачи в ходе операции извлекли из него 13 игл. Оставшиеся три будут удалены позже.

Врачи выяснили, что иглы находились в теле грудного ребенка около месяца. Сейчас мальчик находится в реанимации, хотя на неделе в социальных сетях появилась информация, что он умер. Правоохранительные органы начали расследование.

Высокоскоростной электропоезд Афросиаб
© Flickr/ Adam Jones
"Узбекистон темир йуллари" запускает дополнительные поезда в Москву
Чартерные и новые регулярные поезда в Россию запустит "Узбекистон темир йуллари" в ближайшее время. Уже в феврале из Ташкента и Андижана будет ходить два новых поезда в неделю. Еще три состава соединят столицу Узбекистана и Волгоград. Вопрос о чартерных поездах пока что только прорабатывается правительством страны и "Российскими железными дорогами". Такое решение было принято после произошедшей на прошлой неделе трагедии — в Казахстане заживо сгорело в автобусе 52 узбекистанца, ехавших на работу в РФ.

На этой же неделе стали известны и причины катастрофы — пожар произошел из-за того, что в салоне грелись паяльной лампой. Спасшихся водителей в пятницу вечером доставили в суд — им предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Бесплатные книги и молодежная победа

Скачивать книги в Узбекистане теперь можно гораздо проще — Россотрудничество открыло бесплатный доступ к электронной библиотеке ЛитРес. Чтобы получить данные для входа в систему, надо позвонить в библиотеку РЦНК в Ташкенте.

Сборная Узбекистана обыграла сборную Южной Кореи в полуфинале чемпионата Азии. Правда, успеха добилась не основная национальная команда (чего от нее так ждали осенью), а молодежная. В финале турнира для футболистов в возрасте до 23 лет узбекистанцам предстоит сыграть с командой Вьетнама. Матч пройдет 27 января.

Теги:
Россотрудничество, Узбекистон темир йуллари, Узбекистон хаво йуллари, Улугбек Розукулов, Россия, Узбекистан, Дети, Автомобильная промышленность, Футбол, Музеи и библиотеки, Автомобили, Отставки и назначения



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