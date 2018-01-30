Турбулентность длиной в 26 лет, или Куда летит UzAirways

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Национальной авиационной компании Узбекистана исполнилось 26 лет. Ко дню рождения единственного узбекистанского авиаперевозчика корреспондент Sputnik Узбекистан подвел итоги деятельности компании и оценил ее перспективы.
Носитель узбекского флага
Учрежденная 26 лет назад распоряжением президента Узбекистана национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" по-прежнему полностью принадлежит государству. Руководство страны не пошло по пути многих европейских государств и не стало передавать часть пакета акций в частные руки, как, например, это сделала Германия с LuftHansa или французы с AirFrance.
Сейчас воздушный флот "Узбекских авиалиний" насчитывает 35 самолетов, в том числе шесть новых Boeing 787-8 Dreamliner с дальностью полета в 13 620 километров. Лайнеры UzAirways летают по 43 маршрутам, а весной 2018 года планируется запустить еще один — в Барселону.
Регулярные рейсы совершаются и внутри страны — авиасообщением связаны крупнейшие города республики.
Тяжелый юбилей
Последний год выдался для авиакомпании нестабильным: руководивший компанией в течение многих лет Виктор Тян ушел с поста генерального директора в августе 2017-го, его сменил Улугбек Розукулов, который до этого возглавлял "Узавтосаноат".
Официальная причина отставок не называется, но, судя по всему, частая смена директоров в 2017 году связана с тем, что руководство страны недовольно качеством работы авиакомпании. В прошлом году, поздравляя компанию с 25-летием, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал критически оценить достигнутые результаты.
"Впереди у нас много работы, в первую очередь по дальнейшему повышению конкурентоспособности нашей авиакомпании. И я уверен, что вы критически подойдете к оценке достигнутых результатов и будете работать с еще большей ответственностью и самоотдачей, используя все свои знания, опыт и потенциал", — отметил тогда глава государства.
Судить о финансовой успешности НАК сложно — в ежегодных отчетах сумма выручки и чистой прибыли не указывается. Однако в СМИ периодически попадает информация о том, что у аэропортов НАК задолженности перед бюджетом, да и в целом авиакомпания убыточна.
Основной пакет заказов казахского конкурента UzAirways пришелся на среднемагистральные Airbus 320, Airbus 321neo и Embraer E190-E2 — их компания приобрела в разных модификациях 14 машин. Эти самолеты с дальностью полета от 5186 до 6850 километров вмещают чуть больше сотни пассажиров и позволяют долететь практически до всех крупных городов соседних стран.
UzAirways же не заказала пока что ни одного среднемагистрального самолета, хотя спрос на полеты в ближайшие страны и Россию есть.
Uzbekistan Airways не входит в сотню лучших авиакомпаний мира. Отзывов пользователей на Skytrax у нее мало, да и те неутешительные: большинство пользователей не порекомендовали бы узбекского авиаперевозчика своим знакомым и друзьям. Претензий к качеству услуг много: и дорого, и качество обслуживания не самое высокое, и развлечений в полете мало — в общем, по мнению пассажиров, на троечку.
Кроме того, казахстанский конкурент летает в большее количество городов — 64.
Новые старые аэропорты
Вопрос качества и состава флота для авиакомпаний — один из важнейших, но нельзя забывать о наземной инфраструктуре и подготовке кадров.
Создан и собственный центр подготовки пилотов — теперь непосредственно в Узбекистане можно обучать летчиков для работы на самолетах Ил-114-100, А320 и Boeing-747.
Удалось за 26 лет обновить и авиапарк компании: его основу сегодня составляют американские Boeing и европейские Airbus. По размеру флота UzAirways остается одной из самых крупных авиакомпаний региона. Но крупнейший не значит лучший, так что "Узбекским авиалиниям" есть и куда стремиться, и над чем работать.