Турбулентность длиной в 26 лет, или Куда летит UzAirways

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Национальной авиационной компании Узбекистана исполнилось 26 лет. Ко дню рождения единственного узбекистанского авиаперевозчика корреспондент Sputnik Узбекистан подвел итоги деятельности компании и оценил ее перспективы.

Носитель узбекского флага

Учрежденная 26 лет назад распоряжением президента Узбекистана национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" по-прежнему полностью принадлежит государству. Руководство страны не пошло по пути многих европейских государств и не стало передавать часть пакета акций в частные руки, как, например, это сделала Германия с LuftHansa или французы с AirFrance.

Сейчас воздушный флот "Узбекских авиалиний" насчитывает 35 самолетов, в том числе шесть новых Boeing 787-8 Dreamliner с дальностью полета в 13 620 километров. Лайнеры UzAirways летают по 43 маршрутам, а весной 2018 года планируется запустить еще один — в Барселону.

Регулярные рейсы совершаются и внутри страны — авиасообщением связаны крупнейшие города республики.

Тяжелый юбилей

Последний год выдался для авиакомпании нестабильным: руководивший компанией в течение многих лет Виктор Тян ушел с поста генерального директора в августе 2017-го, его сменил Улугбек Розукулов, который до этого возглавлял "Узавтосаноат".

Впрочем, новый руководитель просидел в кресле директора несколько месяцев и был отправлен в отставку уже в конце января года нынешнего. Управление воздушным флотом страны доверили бывшему первому заместителю главы национальной авиакомпании Бахтиёру Хакимову.

Официальная причина отставок не называется, но, судя по всему, частая смена директоров в 2017 году связана с тем, что руководство страны недовольно качеством работы авиакомпании. В прошлом году, поздравляя компанию с 25-летием, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал критически оценить достигнутые результаты.

"Впереди у нас много работы, в первую очередь по дальнейшему повышению конкурентоспособности нашей авиакомпании. И я уверен, что вы критически подойдете к оценке достигнутых результатов и будете работать с еще большей ответственностью и самоотдачей, используя все свои знания, опыт и потенциал", — отметил тогда глава государства.

Судить о финансовой успешности НАК сложно — в ежегодных отчетах сумма выручки и чистой прибыли не указывается. Однако в СМИ периодически попадает информация о том, что у аэропортов НАК задолженности перед бюджетом, да и в целом авиакомпания убыточна.

Не совсем понятным выглядит и решение компании заказать шесть дальнемагистральных Dreamliner: эти самолеты могут совершать беспосадочные перелеты почти во все города Северной и Южной Америки, но вопрос о рентабельности и целесообразности таких рейсов остается открытым. Для сравнения, сопоставимая по размеру флота Air Astana (государственная авиакомпания Казахстана) заказала только три Dreamliner.

Основной пакет заказов казахского конкурента UzAirways пришелся на среднемагистральные Airbus 320, Airbus 321neo и Embraer E190-E2 — их компания приобрела в разных модификациях 14 машин. Эти самолеты с дальностью полета от 5186 до 6850 километров вмещают чуть больше сотни пассажиров и позволяют долететь практически до всех крупных городов соседних стран.

UzAirways же не заказала пока что ни одного среднемагистрального самолета, хотя спрос на полеты в ближайшие страны и Россию есть.

Уже сейчас по рейтингам Air Astana опережает UzAirways: казахская компания вошла в топ-100 авиаперевозчиков Skytrax, а на основе пользовательских оценок ей был присвоен рейтинг в 4 звезды из пяти возможных.

Uzbekistan Airways не входит в сотню лучших авиакомпаний мира. Отзывов пользователей на Skytrax у нее мало, да и те неутешительные: большинство пользователей не порекомендовали бы узбекского авиаперевозчика своим знакомым и друзьям. Претензий к качеству услуг много: и дорого, и качество обслуживания не самое высокое, и развлечений в полете мало — в общем, по мнению пассажиров, на троечку.

Кроме того, казахстанский конкурент летает в большее количество городов — 64.

Новые старые аэропорты

Вопрос качества и состава флота для авиакомпаний — один из важнейших, но нельзя забывать о наземной инфраструктуре и подготовке кадров.

В этом плане дела у UzAirways обстоят неплохо. Все 11 аэропортов республики прошли модернизацию и получили статус международных. Главные авиационные ворота страны — аэропорт Ташкент имени Ислама Каримова — расширяется: построен новый терминал и введена еще одна взлетно-посадочная полоса.

Создан и собственный центр подготовки пилотов — теперь непосредственно в Узбекистане можно обучать летчиков для работы на самолетах Ил-114-100, А320 и Boeing-747.

Удалось за 26 лет обновить и авиапарк компании: его основу сегодня составляют американские Boeing и европейские Airbus. По размеру флота UzAirways остается одной из самых крупных авиакомпаний региона. Но крупнейший не значит лучший, так что "Узбекским авиалиниям" есть и куда стремиться, и над чем работать.