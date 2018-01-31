Узбекистан может стать локомотивом развития Центральной Азии

Координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей Масаулов считает, что Узбекистан открывается миру и близок к интеграции с ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В России создается постоянно действующая экспертная платформа "Большая Евразия". Мы попросили ее координатора политолога Сергея Масаулова, рассказать, какие задачи способна решать эта дискуссионная площадка, какие возможности она открывает и чем она может быть полезна Узбекистану.

— Расскажите, какие возможности может предоставить платформа "Большая Евразия" Узбекистану?



— Узбекистан открывается миру — это очевидно, но при этом в Узбекистане будет сохраняться прежняя исключительно двусторонняя линия отношений, страна не готова к новым форматам, пока не увидит своего интереса и высокой эффективности от этого. Но при этом Узбекистан — одна из центральных, мощных стран в регионе.

Во-первых, население страны составляет более 30 миллионов, во-вторых, сохранился индустриальный формат деятельности, в третьих, не хватает серьезных инвестиций и взаимодействия со значительным количеством партнеров. Поэтому такая интеграционная форма будет только в помощь.

Соответственно, Узбекистан может стать локомотивом развития региона — Центральной Азии. И после саммита, который пройдет в марте этого года в Астане, инициаторами которого как раз и выступили Узбекистан и Казахстан, будут внесены существенные изменения в прежнюю политику страны, и Узбекистан станет работать прежде всего со своими соседями.

При этом Узбекистан не ждет какой-то серьезной агрессии извне, со стороны Афганистана, потому что граница там перекрыта, но очень заинтересован в стабильности и безопасности региона. И особенно в соседних странах — в Кыргызстане и Таджикистане, откуда до сих пор исходили основные угрозы. Экспертная платформа "Большая Евразия" сможет также и в этом помочь.

— А в целом для чего создается экспертная платформа "Большая Евразия"?

— Потребность в различных формах взаимодействия экспертов России, Беларуси, Закавказья, Центральной Азии и некоторых других стран ощущалась давно. Уже с середины 90-х годов началось сближение позиций и стали появляться диалоговые площадки.

Интеграционные процессы на пространстве Евразии придали новый импульс партнерству экспертов наших стран. Тем более что проблемы в кооперации деятельности требуют продумывания шагов и действий гораздо в большей мере, нежели отказ от сотрудничества.

Евразийские интеграционные процессы стали подлинным вызовом всему корпусу современного гуманитарного и технологического знания, поскольку потребовали не только уточнения многих понятий, теорий и т.п., но и выработки методологии интеграционных процессов в XXI веке. Тем более что повторить чужой опыт интеграции, например европейский или южноамериканский, невозможно, и даже противопоказано; но знать его надо. Много вопросов вызывает и евразийская интеграция.

Сейчас стало очевидно, что все страны мира столкнулись с серьезным вызовом технологической революции и необходимости структурных реформ. Не менее сильным вызовом является угроза безопасности. В переломные моменты истории, когда резко меняется традиционный строй жизни людей, и как симптом перехода к новому обществу, появляются экстремистские идеологии и террористические практики.

Удачный ответ на эти вызовы будет характеризовать успешные страны и их объединения. Существенно то, что глубина вызовов требует кооперации усилий партнеров, а также интеграции ресурсов, выработки новых форматов взаимодействия.

Большая Евразия — это исторический, геополитический и культурно своеобразный большой регион взаимодействия. Сложилось так, что в XXI веке Россия, вместе с рядом стран, прежде всего Евразийского союза, далее — СНГ, начала сближение с Китаем, Ираном, странами Южной и Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Вновь повысилась роль евразийского цивилизационно-культурного континента на Ближнем Востоке.

Сходные вызовы стоят и перед Европейским союзом и теми, кто ассоциирует себя с этим интеграционным объединением. И нет препятствий нормальному взаимодействию и кооперации усилий Евразии с европейскими объединениями.

В связи с этим ряд российских НКО инициировали создание диалоговой площадки — Экспертной платформы Большой Евразии.

— Какими видятся вам перспективы кооперации экспертов из России и стран Центральной Азии?

Сначала о форматах. Наработан опыт, и традиционно неплохо проводятся круглые столы, конференции и другие встречи. Но это что касается результатов, полученных и употребляемых в самом экспертном сообществе.

Довольно часто приходилось слышать о необходимости продолжения работы после проведения конференций и круглых столов в направлении поиска совместной деятельности экспертов из России и стран Центральной Азии. Здесь неплохо зарекомендовали себя группы, создаваемые участниками коммуникативных мероприятий в социальных сетях.

Экспертные организации России и Центральной Азии интенсивно поддерживают деловые и дружеские контакты, участвуя в мероприятиях своих партнеров, обмениваются результатами исследований.

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Самой развитой формой партнерства организаций стал формат совместной разработки и реализации проектов. В последнее время стала практиковаться такая форма, как открытая школа аналитики. В ближайшее время эксперты из России и стран Центральной Азии приступят к программированию и проектированию молодежных проектов, а также к сопровождению их в процессе реализации.

Учитывая интенсивность деловых контактов, можно утверждать, что кооперация экспертных организаций и деятельности отдельных экспертов наших стран перейдет на новый уровень — соорганизации деятельности, или совместной организации действий, а не только проектирования.

— Какие новые вызовы стоят перед регионом Центральная Азия? Ваши прогнозы на 2018 год.

— Центральная Азия не едина. Казахстан и Кыргызстан находятся в Евразийском интеграционном объединении. Кто-то оценивает свои возможности и последствия вступления в ЕАЭС.

Узбекистан выбирает кооперацию усилий и взаимодействие, но на двусторонней основе. Это требует согласования форматов взаимодействия в решении общих вопросов: водопользования, энергетики, транспортных артерий, пролегающих через территории партнеров.

Во всех странах требуется восстановление некоторых прежних производств или создания принципиально новых.

Между тем успех каждой из стран региона зависит от выработки совместных решений в этих вопросах. И это вызов, требующий интеграции усилий стран, возможно, в разных формах, но укрепления взаимодействия.

Опыт показал, что нет прямого перехода к "рыночной экономике". В переходный период требуется масштабная, и не только финансовая, поддержка стран и международных объединений. И это нужно делать, пока не сложится новый социальный порядок и новые поколения не привыкнут жить в конкурентном мире.

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Ситуация в Прибалтике и ряде стран Восточной Европы показывает развал общественной жизни, если не делать подобных постоянных "вливаний". Ответом на ситуацию социальной катастрофы является массовая трудовая миграция, рост экстремистских настроений и популяризация идеологий радикальных действий.

С этим вызовом страны Центральной Азии столкнулись в полной мере. Новое здесь — в выходе уже второго, постсоветского, поколения в пространство миграционных потоков в Евразии. А это поколение оказалось более восприимчивым к воздействию экстремистских идеологий и радикальным действиям. Это — следующий вызов перед странами Центральной Азии.

В самих странах Центральной Азии всё более проявляется столкновение традиционных отношений и правил регламентации социальной жизни с потребностями нового порядка жизнедеятельности людей. Этот раскол идет через устройство городской и сельской жизни, через семьи и судьбу детей, через столкновение различных идеологий, программирующих жизнь людей, подчас непримиримым образом. Это серьезный вызов перед всеми центральноазиатскими обществами, от ответа на который зависит судьба народов этих стран.

Можно ожидать, что в 2018 году интеграционные процессы в странах Центральной Азии и на пространстве Большой Евразии получат новый импульс. Это произойдет благодаря дальнейшим шагам руководства стран Евразийского союза, решениям возможных новых членов объединения, а также странам, ориентирующимся на более тесное взаимодействие в евразийском партнерстве. Не последнюю роль, уверен, сыграют прямые деловые и гуманитарные контакты и проекты гражданских организаций наших стран.

Во многом это произойдет благодаря внешней "поддержке" и вмешательству наших западных и иных партнеров, которые своими действиями и демонстрацией своего подлинного образа жизни только подталкивают нас к более тесной интеграции.

Люди, привыкшие жить в проектах, редко занимаются прогнозами, потому что прогноз относится к естественным процессам, а проект — к искусственно и искусно созданным человеком новым условиям жизни. Предполагаю, что за счет интенсификации проектной деятельности в пространстве взаимодействия стран ЕАЭС и других стран Центральной Азии, можно добиться качественно новых результатов в интеграции.