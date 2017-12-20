"Виктория и Абдул" — о дружбе королевы и лакея-гастарбайтера

Честно говоря, первым моим ощущением от просмотра новейшего британско-американского блокбастера "Виктория и Абдул" были навязчивые ассоциации с другим известным фильмом про венценосных особ — с "Матильдой". Сложилось впечатление, что фильм обрел продолжение. Или, если использовать спецтермины, приквел.

"Матильда", как мы знаем, посвящена истории несчастной любви российского самодержца Николая II к балерине Матильде Кшесинской. "Виктория и Абдул" — тоже о несчастной любви. Но если в фильме Алексея Учителя императору довелось мелькнуть без штанов, то "Виктория и Абдул" в разы целомудреннее. Все чопорно, все строго. Любовь — платоническая. Даже, может, и не любовь вовсе. В принципе, в такой аналогии есть доля истины. Ведь британская королева Виктория приходилась Николаю II родственницей — бабушкой жены. Так что будем смотреть правде в глаза — перед нами новый том семейной истории.

Российский фильм выглядит дороже. У Алексея Учителя представлены и золотое шитье, и эполеты, и аксельбанты. В "Виктории и Абдуле" такой показной роскоши нет. Большинство костюмов простенькие, а коридоры королевского дворца скромны настолько, что в отечественном блокбастере и для уборной не подошли бы.

В то же время у англичан есть преимущество — сюжет, за которым можно следить без опасения вывихнуть мозг. Повествование стройное, Данила Козловский в лабораториях зловещих докторов не безумствует.

Но суть у обеих лент одна и та же — апокрифическая история о личной жизни монархов. И хотя в "Виктории и Абдуле" никто не позирует перед камерами в формате топлес или ню, фривольностей по отношению к ныне правящей династии Виндзоров допущено достаточно, чтобы почитатели венценосных особ обрушили на фильм свой гнев. Впрочем, мы ничего такого не слышали.

Если в "Матильде" к царствующим особам относятся трепетно, с придыханием, но потом вдруг заставляют их снять штаны, то в "Виктории…" наблюдается этакое подтрунивание. И это, как можно увидеть в сравнении, гораздо более адекватный подход.

С корабля — во дворец

Итак, суть дела. Вторая половина XIX века. Почтительные индийцы решают подарить королеве Виктории памятную монетку. По замыслу дарителей, вручать ее должен человек очень высокого роста, и его находят в тюрьме города Агра, знаменитого своим Тадж-Махалом. Здоровяк по имени Абдул работает письмоводителем в тюремной канцелярии. Его втискивают на борт парохода и везут в чужую холодную страну.

И вот Абдул умудряется обратить на себя внимание всемогущей королевы. Недолгое время спустя он становится ее близким другом, и, как замечают придворные, начинает влиять на августейшие капризы и принимаемые решения.

Новый фаворит королевы бесит всесильных министров и лордов. Кажется, они готовы на все, чтобы устранить его. Вам это ничего не напоминает? Лично мне — историю Григория Распутина, который тоже попал в императорский дворец с улицы и достиг крайней степени могущества. Если история, рассказанная в фильме, действительно основана на реальных событиях, как уверяют в начальных титрах его создатели, то получается, что англичане к концу XIX века "распутинщину" уже прошли. А империя не только не обрушилась, но даже не заскрипела.

Зайка моя?

Об актерах. Королеву Викторию, которая правила Британией 64 года (на год меньше нынешней Елизаветы II), сыграла знаменитая британская актриса Джуди Денч. Помните, кто в последних частях "бондианы" дает агенту 007 невыполнимые задания? Да-да, чопорного вида тетушка с очень жестким взглядом и есть Джуди Денч.

А вот Абдул — это отдельная песня. Роль индийского лакея венценосной особы играет молодой (31 год) актер Али Фазал. Видеть его мы могли в седьмой части "Форсажа". Что важно отметить: то ли сам Али, то ли его герой — просто вылитый Филипп Киркоров. Он так же вальяжен, так же удался ростом, имеет те же вкрадчивые манеры ловеласа-аниматора и так же любит канареечные наряды. Зрителю кажется, что вот-вот откроет Филипп Бедросович (то есть, конечно же, Абдул) свой рот во всю ширь да как грянет что-то вроде: "Глазами нежными в глаза мне посмотри…", а то и "Зайка моя". Нет, этого не произошло, но даже если бы Абдул запел, органичность не пострадала бы ни в коей мере.

Из знакомых лиц отмечу еще актрису Оливию Уильямс, которая играет немолодую придворную даму. Роль — ничего сверхъестественного: кринолины, шепотки, маленькие интриги… Но лицо очень знакомое. После просмотра фильма автор этих строк полез в Интернет и обнаружил, что так и есть — в знаменитой картине "Шестое чувство" она играла вместе с Брюсом Уиллисом, потому и кажется знакомой.

Рыдают все

© Foto: Вадим Преслицкий "Влюбленные": светлые чувства пятидесятилетней выдержки

Смотрится фильм нескучно. По большому счету перед нами не комедия, но немудрящий водевильчик, в котором плохие люди стремятся навредить влюбленным, однако всякий раз попадают впросак. Собственно, три четверти времени в зале стоял смех. Не хохот, ибо уморительных, "вирусных" шуток в картине нет, но добродушный такой хохоток присутствовал.

А вот в конце, когда королева Виктория легла на смертный одр, многие начали плакать. Шмыгала носом и вытирала слезы критикесса, которая сидела по правую руку от меня. Кинокритик с внешностью хипстера, который находился слева, долго держался, но в какой-то момент исторг из себя стон и тоже прослезился.

В общем, трогательно даже к финалу, но не сказать, что увиденное может перевернуть душу и изменить жизнь. Скорее, это зрелище из серии "посмотрел и забыл". Однако тягостного послевкусия и вопроса "что это было", как в случае с уже упомянутой "Матильдой", "Виктория и Абдул" не вызывает.

Не обманете, бабуля!

В целом фильм сделан добротно, профессионально, вложена даже частица души. Но плох он именно своей идеей, вокруг которой вертится маховик сюжетного действия. Что за идея? Это тезис о том, что огромная англосаксонская империя была добра по отношению к своим разноязыким подданным. Якобы в этой империи, над которой никогда не заходило солнце, чисто гипотетически мог сделать карьеру любой хороший паренек с национальной окраины.

Фото из личного архива автора Фильм "Оно": времена мелькающих теней и полунамеков прошли

И это большая ложь. Если брать конкретно Индию, то там при британцах случился и Бенгальский голод (унесший жизнь как минимум каждого третьего жителя региона), и жестоко подавленное восстание сипаев (тоже с миллионами смертей). Да что далеко ходить — даже соседнюю Ирландию Великобритания морила голодом, из-за чего опять же умерли полтора миллиона человек, еще столько же уехали, а цветущая страна опустела. И вот этого кровожадного монстра нам пытаются сосватать под видом пасхального зайки!

История монаршеско-лакейской дружбы, конечно, могла иметь место, но в виде крайнего исключения, не отражающего общих тенденций. А они-то у Британской империи были другие. Их можно выразить знаменитой фразой, пришедшей, впрочем, из другого августейшего дома: "После нас хоть потоп".

Поэтому неслучайно королеву Викторию играет именно Джуди Денч. Да, на экране она добренькая старушка. Но вы посмотрите, как жестко она в других фильмах "строит" Джеймса Бонда, оцените сталь в ее взгляде… Не обманете вы нас, бабуля. Не верим мы, что вы добрая!

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