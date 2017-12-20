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Джуди Денч в фильме Виктория и Абдул

"Виктория и Абдул" — о дружбе королевы и лакея-гастарбайтера

© AP Photo / Peter Mountain / Focus Features
Колумнисты
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Лев Рыжков
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Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новый исторический фильм и делится впечатлениями

Честно говоря, первым моим ощущением от просмотра новейшего британско-американского блокбастера "Виктория и Абдул" были навязчивые ассоциации с другим известным фильмом про венценосных особ — с "Матильдой". Сложилось впечатление, что фильм обрел продолжение. Или, если использовать спецтермины, приквел.

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© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
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"Матильда", как мы знаем, посвящена истории несчастной любви российского самодержца Николая II к балерине Матильде Кшесинской. "Виктория и Абдул" — тоже о несчастной любви. Но если в фильме Алексея Учителя императору довелось мелькнуть без штанов, то "Виктория и Абдул" в разы целомудреннее. Все чопорно, все строго. Любовь — платоническая. Даже, может, и не любовь вовсе. В принципе, в такой аналогии есть доля истины. Ведь британская королева Виктория приходилась Николаю II родственницей — бабушкой жены. Так что будем смотреть правде в глаза — перед нами новый том семейной истории.

Российский фильм выглядит дороже. У Алексея Учителя представлены и золотое шитье, и эполеты, и аксельбанты. В "Виктории и Абдуле" такой показной роскоши нет. Большинство костюмов простенькие, а коридоры королевского дворца скромны настолько, что в отечественном блокбастере и для уборной не подошли бы.

В то же время у англичан есть преимущество — сюжет, за которым можно следить без опасения вывихнуть мозг. Повествование стройное, Данила Козловский в лабораториях зловещих докторов не безумствует.

Но суть у обеих лент одна и та же — апокрифическая история о личной жизни монархов. И хотя в "Виктории и Абдуле" никто не позирует перед камерами в формате топлес или ню, фривольностей по отношению к ныне правящей династии Виндзоров допущено достаточно, чтобы почитатели венценосных особ обрушили на фильм свой гнев. Впрочем, мы ничего такого не слышали.

Если в "Матильде" к царствующим особам относятся трепетно, с придыханием, но потом вдруг заставляют их снять штаны, то в "Виктории…" наблюдается этакое подтрунивание. И это, как можно увидеть в сравнении, гораздо более адекватный подход.

С корабля — во дворец

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Итак, суть дела. Вторая половина XIX века. Почтительные индийцы решают подарить королеве Виктории памятную монетку. По замыслу дарителей, вручать ее должен человек очень высокого роста, и его находят в тюрьме города Агра, знаменитого своим Тадж-Махалом. Здоровяк по имени Абдул работает письмоводителем в тюремной канцелярии. Его втискивают на борт парохода и везут в чужую холодную страну.

И вот Абдул умудряется обратить на себя внимание всемогущей королевы. Недолгое время спустя он становится ее близким другом, и, как замечают придворные, начинает влиять на августейшие капризы и принимаемые решения.

Новый фаворит королевы бесит всесильных министров и лордов. Кажется, они готовы на все, чтобы устранить его. Вам это ничего не напоминает? Лично мне — историю Григория Распутина, который тоже попал в императорский дворец с улицы и достиг крайней степени могущества. Если история, рассказанная в фильме, действительно основана на реальных событиях, как уверяют в начальных титрах его создатели, то получается, что англичане к концу XIX века "распутинщину" уже прошли. А империя не только не обрушилась, но даже не заскрипела.

Зайка моя?

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Об актерах. Королеву Викторию, которая правила Британией 64 года (на год меньше нынешней Елизаветы II), сыграла знаменитая британская актриса Джуди Денч. Помните, кто в последних частях "бондианы" дает агенту 007 невыполнимые задания? Да-да, чопорного вида тетушка с очень жестким взглядом и есть Джуди Денч.

А вот Абдул — это отдельная песня. Роль индийского лакея венценосной особы играет молодой (31 год) актер Али Фазал. Видеть его мы могли в седьмой части "Форсажа". Что важно отметить: то ли сам Али, то ли его герой — просто вылитый Филипп Киркоров. Он так же вальяжен, так же удался ростом, имеет те же вкрадчивые манеры ловеласа-аниматора и так же любит канареечные наряды. Зрителю кажется, что вот-вот откроет Филипп Бедросович (то есть, конечно же, Абдул) свой рот во всю ширь да как грянет что-то вроде: "Глазами нежными в глаза мне посмотри…", а то и "Зайка моя". Нет, этого не произошло, но даже если бы Абдул запел, органичность не пострадала бы ни в коей мере.

Из знакомых лиц отмечу еще актрису Оливию Уильямс, которая играет немолодую придворную даму. Роль — ничего сверхъестественного: кринолины, шепотки, маленькие интриги… Но лицо очень знакомое. После просмотра фильма автор этих строк полез в Интернет и обнаружил, что так и есть — в знаменитой картине "Шестое чувство" она играла вместе с Брюсом Уиллисом, потому и кажется знакомой.

Рыдают все

Кинорежиссер, сценарист, народный артист Узбекской ССР, заслуженный деятель искусств РФ Эльер Ишмухамедов
© Foto: Вадим Преслицкий
"Влюбленные": светлые чувства пятидесятилетней выдержки
Смотрится фильм нескучно. По большому счету перед нами не комедия, но немудрящий водевильчик, в котором плохие люди стремятся навредить влюбленным, однако всякий раз попадают впросак. Собственно, три четверти времени в зале стоял смех. Не хохот, ибо уморительных, "вирусных" шуток в картине нет, но добродушный такой хохоток присутствовал.

А вот в конце, когда королева Виктория легла на смертный одр, многие начали плакать. Шмыгала носом и вытирала слезы критикесса, которая сидела по правую руку от меня. Кинокритик с внешностью хипстера, который находился слева, долго держался, но в какой-то момент исторг из себя стон и тоже прослезился.

В общем, трогательно даже к финалу, но не сказать, что увиденное может перевернуть душу и изменить жизнь. Скорее, это зрелище из серии "посмотрел и забыл". Однако тягостного послевкусия и вопроса "что это было", как в случае с уже упомянутой "Матильдой", "Виктория и Абдул" не вызывает.

Не обманете, бабуля!

В целом фильм сделан добротно, профессионально, вложена даже частица души. Но плох он именно своей идеей, вокруг которой вертится маховик сюжетного действия. Что за идея? Это тезис о том, что огромная англосаксонская империя была добра по отношению к своим разноязыким подданным. Якобы в этой империи, над которой никогда не заходило солнце, чисто гипотетически мог сделать карьеру любой хороший паренек с национальной окраины.

Лев Рыжков
Фото из личного архива автора
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И это большая ложь. Если брать конкретно Индию, то там при британцах случился и Бенгальский голод (унесший жизнь как минимум каждого третьего жителя региона), и жестоко подавленное восстание сипаев (тоже с миллионами смертей). Да что далеко ходить — даже соседнюю Ирландию Великобритания морила голодом, из-за чего опять же умерли полтора миллиона человек, еще столько же уехали, а цветущая страна опустела. И вот этого кровожадного монстра нам пытаются сосватать под видом пасхального зайки!

История монаршеско-лакейской дружбы, конечно, могла иметь место, но в виде крайнего исключения, не отражающего общих тенденций. А они-то у Британской империи были другие. Их можно выразить знаменитой фразой, пришедшей, впрочем, из другого августейшего дома: "После нас хоть потоп".

Поэтому неслучайно королеву Викторию играет именно Джуди Денч. Да, на экране она добренькая старушка. Но вы посмотрите, как жестко она в других фильмах "строит" Джеймса Бонда, оцените сталь в ее взгляде… Не обманете вы нас, бабуля. Не верим мы, что вы добрая!

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Теги:
рецензия, фильм, Кино



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