Итоги недели: полторы тысячи коррупционеров и армейский показ

Следующий год станет годом бизнеса, узбекистанские школьники наденут форму, а строить армию поможет Китай; эти и другие важные новости предпоследней недели года — в традиционном недельном разборе Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik, Антон Курилкин. Уходящая неделя ознаменовалась первым в истории посланием президента Узбекистана парламенту и отменой льгот для импортеров продовольствия. Самое интересное за последние семь дней — в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.

Год активной поддержки после диалога

Главным политическим событием недели стало первое в истории страны послание президента страны Олий Мажлису. Шавкат Мирзиёев объявил 2018-й годом поддержки активного предпринимательства, идей и технологий (2017-й был годом диалога с народом).

Прес-служба президента РУз Президент объявил название 2018 года

Рассказал глава государства и об основных показателях прошедшего года — объеме торговли, сделок, образовании и жилье. Объем ВВП в 2017 году вырос на 5,5%, а объем торговли с заграничными странами поднялся до 22 миллиардов долларов по итогам 10 месяцев. Рекордно выросла торговля с Кореей — на 36%, на втором месте — Россия с 18% роста товарооборота.

На будущее же Мирзиёев предложил создать новый электронный портал — "Мое мнение", открыть университет журналистики и отобрать квоту у Экологического движения в Олий Мажлисе.

Продолжатся и реформы в стране — президент заявил о необходимости реформировать СНБ, армию, изменить подход к государственной статистике и предоставить главам регионов больше ответственности и полномочий — например, выдачу лицензий на некоторые виды деятельности.

Никаких льгот импорту

Все индивидуальные, таможенные, налоговые и иные льготы отменяются для импортеров продовольствия в Узбекистан с 1 февраля 2018 года. По мнению чиновников, подобные преференции негативно влияют на инвестиционную привлекательность страны. В будущем планируется запретить вообще предоставлять такие льготы.

В единой форме пойдут учиться школьники в следующем году — решение окончательное. Гражданам оставили только выбор, как именно будут выглядеть ученики — на официальном сайте Союза молодежи представлено 30 комплектов формы, за один из которых можно отдать голос.

И если для школьников форму показывали пока только онлайн, то узбекская армия показала свое снаряжение офлайн: Министерство обороны Узбекистана впервые провело в Ташкенте военно-патриотическую акцию под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!".

Военные выставили образцы вооружений и снаряжения армии, провели показательные выступления и поделились тонкостями выживания в диких условиях со всеми гостями праздника.

Пока же ташкентцы изучали вооружении армии, Сенат Узбекистана одобрил закон об оборонной доктрине страны. Изменения в одном из главных законов страны коснулись, прежде всего, вопросов создания собственного военно-промышленного комплекса и привлечения к этому зарубежных специалистов.

"Мы делаем большую работу. При необходимости будем привлекать зарубежных консультантов из стран с развитой военно-промышленной сферой", — заявил президент страны во время послания парламенту.

Кого именно планируется привлечь, пока не понятно — скорее всего, к работе подключатся российские компании (в подписанном договоре о военно-техническом сотрудничестве предусматривается такая возможность) и Китай — вопрос военно-технического сотрудничества обсуждался в четверг на встрече Шавката Мирзиёева с министром обороны Китая.

Последние выходные 2017 года ожидаются горячими — самая популярная и дорогая криптовалюта, биткоин, на прошедшей неделе побила исторический максимум стоимости — 20 тысяч долларов за единицу и начала стремительное падение: на момент написания статьи курс колебался в районе 11 тысяч долларов за один биткоин.

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