Итоги недели: полторы тысячи коррупционеров и армейский показ

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik, Антон Курилкин. Уходящая неделя ознаменовалась первым в истории посланием президента Узбекистана парламенту и отменой льгот для импортеров продовольствия. Самое интересное за последние семь дней — в традиционном обзоре Sputnik Узбекистан.
Год активной поддержки после диалога
Главным политическим событием недели стало первое в истории страны послание президента страны Олий Мажлису. Шавкат Мирзиёев объявил 2018-й годом поддержки активного предпринимательства, идей и технологий (2017-й был годом диалога с народом).
На будущее же Мирзиёев предложил создать новый электронный портал — "Мое мнение", открыть университет журналистики и отобрать квоту у Экологического движения в Олий Мажлисе.
Продолжатся и реформы в стране — президент заявил о необходимости реформировать СНБ, армию, изменить подход к государственной статистике и предоставить главам регионов больше ответственности и полномочий — например, выдачу лицензий на некоторые виды деятельности.
Никаких льгот импорту
Все индивидуальные, таможенные, налоговые и иные льготы отменяются для импортеров продовольствия в Узбекистан с 1 февраля 2018 года. По мнению чиновников, подобные преференции негативно влияют на инвестиционную привлекательность страны. В будущем планируется запретить вообще предоставлять такие льготы.
И если для школьников форму показывали пока только онлайн, то узбекская армия показала свое снаряжение офлайн: Министерство обороны Узбекистана впервые провело в Ташкенте военно-патриотическую акцию под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!".
Военные выставили образцы вооружений и снаряжения армии, провели показательные выступления и поделились тонкостями выживания в диких условиях со всеми гостями праздника.
Пока же ташкентцы изучали вооружении армии, Сенат Узбекистана одобрил закон об оборонной доктрине страны. Изменения в одном из главных законов страны коснулись, прежде всего, вопросов создания собственного военно-промышленного комплекса и привлечения к этому зарубежных специалистов.
"Мы делаем большую работу. При необходимости будем привлекать зарубежных консультантов из стран с развитой военно-промышленной сферой", — заявил президент страны во время послания парламенту.
Кого именно планируется привлечь, пока не понятно — скорее всего, к работе подключатся российские компании (в подписанном договоре о военно-техническом сотрудничестве предусматривается такая возможность) и Китай — вопрос военно-технического сотрудничества обсуждался в четверг на встрече Шавката Мирзиёева с министром обороны Китая.
Последние выходные 2017 года ожидаются горячими — самая популярная и дорогая криптовалюта, биткоин, на прошедшей неделе побила исторический максимум стоимости — 20 тысяч долларов за единицу и начала стремительное падение: на момент написания статьи курс колебался в районе 11 тысяч долларов за один биткоин.
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