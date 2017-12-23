Отстранение паралимпийцев – чего ждать в январе

Алексей Авдохин, для Sputnik

Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил санкции против Паралимпийского комитета России (ПКР). Российские паралимпийцы уже пропустили летние Игры-2016, и спустя полтора года история может повториться.

Во вторник Исполком МПК отказался восстанавливать в правах ПКР, отстраненный летом 2016-го года по итогам первого доклада Ричарда Макларена. Впрочем, решение это неокончательное — у России остается месяц, чтобы выполнить необходимые для восстановления условия.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 18 марта, и выступят ли на них спортсмены из России, решится на Исполкоме МПК в конце января. И все очень непросто.

Что требуют от ПКР

Дорожная карта для восстановления России в паралимпийском спорте появилась только в феврале. Рабочая группа МПК мониторит ПКР по пяти критериям, отмечая значительный прогресс, только в трех из них:

© Sputnik/ Валерий Мельников Чем обернется отстранение России от Олимпиады-2018 для мирового спорта

- согласование Устава ПКР отделом МПК по вопросам членств;

— окончание всех бюджетных аспектов критериев восстановления;

— подтверждение от Минспорта, что в российском законодательстве произошли необходимые изменения, связанные с отстранением тренеров и функционеров, работающих с попавшимися на допинге спортсменами.

На самом деле это технические нюансы, реализация которых — дело ближайшего времени. Но судьба российских паралимпийцев зависит не от них.

В чем проблема

Камнем преткновения остается пара заключительных параграфов:

— полное восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA);

— предоставление официального ответа на выводы из докладов Макларена.

По сути для России между ними нет никакой разницы, поскольку для восстановления РУСАДА (первого критерия) также необходима официальная реакция на выводы Макларена (второй критерий).

Выполнение этих пунктов заботит рабочую группу МПК сильнее всего — именно они считаются основополагающими для восстановления ПКР.

Что это значит?

МПК имеет в виду либо полное признание допинговой системы в России, либо ее убедительное опровержение с предоставлением весомых доказательств. Россия пока не сделала ни того, ни другого, и за оставшийся месяц (большую часть которого займут праздничные каникулы) вряд ли успеет.

В отчете рабочей группы МПК проблема расписана в подробностях:

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"Выводы профессора Макларена требуют рассмотрения Россией: или путем признания результатов и решения проблем, или путем надлежащего опровержения результатов. Если проблемы, которые привели к приостановке членства ПКР, не будут полностью поняты и устранены, то их невозможно исправить в будущем. Рабочая группа отмечает, что не было получено ни признания, ни надлежащего опровержения выводов Макларена, несмотря на то, что у российских властей было достаточно времени для принятия мер по этой проблеме, и очень сожалеет, что они решили не делать этого".

Российские чиновники уже обращались в международный комитет с просьбой отбросить два последних критерия, как не относящихся к деятельности ПКР, но получили жесткий отказ. Придется действовать.

Но в данный момент ситуация, к сожалению, тупиковая — признание выводов из доклада Макларена исключено, а времени и возможностей для оспаривания недостаточно.

Что делала Россия полтора года

Паралимпийский комитет России получил отстранение на основании первого доклада Макларена 7 августа 2016 года — ровно за месяц до начала летних Паралимпийских игр в Рио. Спустя неделю апелляция на это решение лежала на столе Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Еще через 7 дней ее отклонили — нарушений в действиях МПК не обнаружилось, а решение CAS объяснял тем, что ПКР не предоставил доказательств, опровергающих доклад Макларена.

Затем была апелляция в Швейцарский федеральный трибунал, 34 индивидуальных иска в CAS от спортсменов, 94 жалобы в земельный суд Бонна и Верховный суд Кельна с одинаковым итогом — отклонить. Ни одного паралимпийца из России на летних Играх-2016 не было.

Отстранение Паралимпийского комитета России пролонгировалось несколько раз — в январе (с запретом на участие в квалификации на Игры-2018), мае и сентябре. Причина все та же — отсутствие ответа на выводы Макларена.

Россия вместо реакции выбрала другой путь — молчаливое ожидание смены президента МПК.

"Главным проводником этой коллективной ответственности, наложенной на ПКР, является действующий президент МПК Филип Крэйвен. Пока он не завершит работу, будет крайне сложно ожидать новостей по восстановлению. Он главный идеолог этого решения", — вице-премьер Виталий Мутко в сентябре был уверен, что проблема — во враждебно настроенном к России британском чиновнике.

Срок его президентских полномочий истекал осенью 2017-го и, казалось, уход Крэйвена кардинально изменит положение. В России, по крайней мере, на это очень рассчитывали.

"Вести диалог с новым главой организации будет гораздо лучше. Крэйвен в отношении российского паралимпийского движения принял отрицательное решение, которое сам и продвигал", — говорил чиновник ПКР Михаил Терентьев.

Однако избрание на должность президента бразильца Эндрю Парсонса сохранило статус-кво, даже несмотря на его слова о добрых отношениях с президентом ПКР Владимиром Лукиным.

Паралимпийский комитет России по-прежнему в изгнании, критерии восстановления для него сохранились в начальном виде, и никаких поблажек не предвидится.

Что ждет российских паралимпийцев, если отстранение не снимут

Варианты возможны разные — от точечного приглашения отдельных спортсменов в нейтральном статусе до тотального исключения всех паралимпийцев с российским паспортом. Решение за Исполкомом МПК, итоговая сессия которого начнется 26 января.

В сентябре МПК разрешил россиянам участие в отборе на Паралимпиаду-2018 в нейтральном статусе. Разрешение действовало только в четырех видах спорта — лыжных гонках, биатлоне, горных лыжах и сноуборде. Сборной России по следж-хоккею в Пхенчхане не будет — квалификация в этой дисциплине началась, когда Россия не могла выступать в официальных соревнованиях.

Сейчас в предварительном списке кандидатов на поездку в Пхенчхан 63 спортсмена из России. Четыре года назад на Играх в Сочи российские паралимпийцы заняли первое общекомандное место, завоевав 80 медалей, 30 из которых — золотые.

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