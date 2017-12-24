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Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе

Как запретить России строить Крымский мост: это вам не МОК

© Sputnik/ Alexey Kudenko
Колумнисты
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Дмитрий Лекух
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян недавно обратился к мировому сообществу с просьбой принять очередные антироссийские санкции, если Россия не только не остановит строительство Крымского моста, но и не разберет уже построенную его часть.

О том, как Украина аргументирует необходимость разрушить уже построенную часть Крымского моста, рассуждает для РИА Новости Дмитрий Лекух.

Немедленно остановить строительство Крымского моста (и разобрать уже построенное) путем ввода дополнительных антироссийских санкций как против российского государства, так и против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к его строительству, призвал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Соответствующее заявление глава могучего украинского ведомства сделал на Международной конференции по морской безопасности в Киеве.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", — потребовал от мирового сообщества пан Омелян.

Строительство Крымского моста
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Он добавил, что мост оказывает такое негативное влияние на украинскую экономику — особенно городов Мариуполя и Бердянска, в которых снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых.

В том же выступлении министр зачем-то сообщил: "Украина — морская держава! Всегда была, есть и будет! И это не вопрос истории советской оккупации, это вопрос морских торговых миссий Киевской Руси начиная с Х века, и славных казацких морских военных походов Гетьмана Сагайдачного и других легендарных гетманов".

Да-да, советская оккупация, славные казацкие походы гетмана — и все это министр инфраструктуры. Это сейчас на Украине нормально. Наверняка и другие участники представительной конференции (командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович и директор Центра информации и документации НАТО Барбора Маронкова) что-нибудь такое заворачивали в своих выступлениях.

Американский посол, кстати, пана министра немедленно поддержала.

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Как пояснила Йованович, Керченский мост очень мешает доставке грузов в порты Азовского моря. В то время как "порты являются важными для транспортировки угля, зерна, металла на пути к внутренним и международным рынкам", передает заявление Йованович украинское издание "Обзреватель". Так не должно быть: "Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам".

Что тут можно сказать

То, что корабли, в том числе украинские, по факту спокойно ходят под арками Керченского моста, который на то и рассчитан, чтобы никому не мешать, — это никого, конечно, не волнует.

В конце концов, кого вообще заботит реальность после легендарной победы добра над русскими спортсменами, одержанной задним числом на основании достоверных свидетельств беглого жулика.

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Fabrice COFFRINI / AFP
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Проблема для киевского министра и американского посла тут только в одном: Крымский мост — это ни разу не моча в безответных пробирках, и здесь не МОК, а реальное Черное море с реальной Россией.

И поэтому окончание возведения Крымского моста, запланированное на 2019 год, нельзя ни запретить, ни отменить.

Кстати, строительство автомобильного подхода к мосту со стороны Керчи планируют завершить даже досрочно — к маю следующего года. На объекте с учетом вахтового метода продолжают работать десять тысяч строителей и примерно полторы тысячи инженерно-технических работников. К настоящему моменту они уже завершили монтаж пролетов автодорожной части моста на одном из четырех морских участков, которые соединили остров Тузла и косу.

К концу 2017 года планируется завершить перекрытие пролетами всех опор автодорожного моста от Таманского полуострова до фарватера, а к концу февраля 2018-го — от фарватера до побережья Керченского полуострова.

За всем этим эксперты по незаконности моста при желании смогут наблюдать. Вероятно, посла и министра даже пропустят под мостом, если те будут грести на аутентичной казацкой "чайке".

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Теги:
крымский мост, Россия, Украина, Крым



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