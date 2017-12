Для чего нужна России военно-морская база в Сирии

Военно-морская база России в сирийском Тартусе — второй гвоздик в крышку гроба американской исключительности на Ближнем Востоке. Первым стала авиабаза Хмеймим.

Российский Совет Федерации 26 декабря ратифицировал соглашение о военно-морской базе РФ в Тартусе.