"Сторожевой пес" для Порошенко: как Запад использует Саакашвили на Украине

Экс-президенту Грузии периодически позволяют громко лаять, но ни в коем случае пока не кусать главу Украины, замечает Захар Виноградов

Марш за импичмент президента Петра Порошенко в Киеве ожидаемо перерос в силовое столкновение — штурм Октябрьского дворца. Вот только сам зачинщик этой акции Михаил Саакашвили поспешил заявить, что случившееся — дело рук неких "провокаторов". Сделал он это после того, как штурм осудили посольства Канады, Великобритании и — чуть позже — США. Все это красноречиво указывает на подлинных дирижеров происходящего в Киеве "Михомайдана".

"Покаянный" вброс от администрации Порошенко

Перед началом марша в украинских СМИ появились утечки из администрации президента Украины о том, что Саакашвили написал покаянное письмо и призвал главу государства найти "мирное разрешение проблемы".

Наиболее точно впечатление от письма на своей странице в Facebook выразил лидер "Гражданской позиции", экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко:

Фото: РИСИ Атаев о примирительном письме Саакашвили

"Такие шаги Михаила оказались неожиданными для многих из его сторонников, которые видели в Саакашвили мощный таран, который вот-вот снесет вместе с креслом "барыгу на Банковой". Согласитесь, Михаилу трудно, очень трудно. Отсюда и срывы, и ошибки, и завышенные-неадекватные оценки настроений в стране, которую Михаил считает теперь родной, но объективно он еще далек от ее глубокого понимания".

Гриценко — один из тех, кто сделал ставку на Саакашвили как на политического камикадзе, который должен ценой собственной жертвы снести режим Порошенко, после чего оппозиция возьмет власть в свои руки.

Администрация президента, распространяя информацию о попытках Саакашвили "навести мосты", попыталась сбить митинговый накал среди его сторонников. И отчасти это удалось. По оценкам полиции, на марш за импичмент пришло около двух тысяч человек, по оценке самих участников марша, — 10 тысяч. Однако политтехнологи убеждены: если бы не вброс в СМИ слухов про письмо, участников могло быть значительно больше.

Саакашвили вынужденно признал во время своего выступления на митинге, что письмо было. Однако он утверждает, что речь шла не о попытке договориться, а об ультиматуме, который он поставил Порошенко, предлагая ему уйти в отставку, не дожидаясь импичмента. Правда, в этой ситуации остается непонятным, зачем ультиматум Саакашвили отправлял тайно, не уведомив об этом ни своих сторонников, ни коллег по оппозиции.

Слезоточивый газ под звуки джаза

Открывая митинг, Саакашвили сразу заявил, что одной из целей марша за импичмент является захват здания Октябрьского дворца, в котором он предполагает разместить "штаб по координации сопротивления". Это предложение экс-президента Грузии было встречено бурным одобрением. И через полтора часа, подойдя к Октябрьскому дворцу, митингующие ворвались в него.

Октябрьский дворец (официально — Международный центр культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины) — помпезное здание в центре Киева, которое расположено на господствующей над площадью Независимости возвышенности. Оно несколько раз переходило из рук в руки протестующих и милиции во время Евромайдана в 2014 году. И в этом смысле является символическим. Поэтому захват здания должен был прозвучать сигналом к переходу к более радикальным действиям сторонников Саакашвили.

Но этого не произошло.

Во-первых, в самом Октябрьском дворце, где в это время проходил джазовый концерт, были размещены бойцы Нацполиции Украины, которые применили против митингующих спецсредства, в том числе слезоточивый газ.

Во-вторых, тут же, как только начались столкновения у дворца, о своем протесте против таких действий митингующих заявили посольства Канады и Великобритании.

Сначала посол Канады на Украине Роман Ващук написал на своей странице в Twitter, что "попытки захвата и уничтожения публичных зданий — это злоупотребление правом на мирный протест". Тут же его почти дословно поддержала посол Великобритании Джудит Гоф.Что интересно, посольство США присоединилось к этому осуждению только через несколько часов, когда инцидент был уже исчерпан.

Сам Саакашвили, как только узнал о реакции посольств на свою "захватническую инициативу", заявил, что никакого штурма Октябрьского дворца не планировал, а предполагал в нем провести встречу с женами военнослужащих. Более того, он сам осудил попытки захвата, а штурм Октябрьского дворца назвал провокацией, организованной администрацией президента Порошенко.

Четыре года назад, зимой 2013-2014 года, когда протестующие захватывали мэрию Киева, Дом профсоюзов и тот же Октябрьский дворец, те же самые посольства выступали, наоборот, в защиту протестующих, осуждая попытки власти противодействовать "мирным инициативам населения".

Кто кому Саакашвили

В истории с попыткой штурма Октябрьского дворца есть несколько важных моментов.

Во-первых, это роль посольств США, Канады и Великобритании. Во время предыдущих массовых волнений на Украине они и тайно, и явно режиссировали их. На этот раз, правда, выступили в последний, решающий момент на стороне власти.

А почему тянули до последнего? Ведь могли осудить не попытку штурма, а инициативу Саакашвили, который заявил о своем желании захватить Октябрьский дворец за полтора часа до штурма. То есть Саакашвили и его боевиков можно было остановить раньше, чем он начался.

Cоздав ситуацию штурма, который они сами и остановили, послы показали Порошенко, кто на Украине хозяин. А еще дали понять президенту, что если он и дальше будет вести самостоятельную внутреннюю политику, его быстро и успешно сметут.

Конечно, Порошенко стал не столь удобным для Запада главой государства, как там от него ожидали и каким он казался в первые полтора-два года своего президентства. Теперь стало ясно: он пытается вести самостоятельную политику, тянет с реализацией Минских соглашений потому, что нынешняя ситуация ему удобна и с финансовой, и с имиджевой, и с политической точки зрения. Он старается выстраивать под себя судебную систему и силовые структуры. Пытается подчинить себе независимую от него систему борьбы с коррупцией на Украине. Только делает он все это не в интересах государства, а в личных бизнес-интересах.

И это хорошо понимают на Западе. Как и то, что реального, удобного для них другого президента пока нет. И надо как-то дотянуть до очередных выборов с тем, который есть. И вот Саакашвили стал поводком, на котором Запад решил держать Порошенко. Вернее, сторожевым псом интересов Запада. Поэтому экс-президенту Грузии периодически позволяют громко лаять, но ни в коем случае пока не кусать своего визави.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.