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Новогодний Ташкент

Новогодний праздник: как у ребенка сохранить веру в чудо

Sputnik / Стрингер
Колумнисты
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Эсма Голандзия
Тема:
Новый год в Узбекистане (32)
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О том, как важно сохранить в детях веру в чудо и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия

Предвкушение праздника и ощущение чего-то яркого и волшебного нарастает с каждым днем. Самое время подготовить ребенка к встрече с главным зимним волшебником — Дедом Морозом.

Ташкент готовится к Новому году
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Новогодние мифы и вымыслы развивают в детях фантазию, образное мышление и веру в чудеса. Когда дети вырастают, вера теряется где-то в подсознании, но не исчезает насовсем. Она остается с нами на всю жизнь где-то глубоко внутри, внизу, под ворохом ежедневных мыслей, чувств и переживаний. И в трудной жизненной ситуации вселяет в нас надежду на доброе и светлое. Поэтому сказку и волшебство в жизни ребенка надо сохранить как можно дольше.

Чтобы задолго до дня праздника заразить ребенка ожиданием чуда, можно прочитать с ним новогоднюю сказку, устроить совместный просмотр тематических мультфильмов или придумать увлекательную новогоднюю историю. Желательно задействовать в ней не только самого Дедушку, но и других сказочных персонажей: Снегурочку и зайчиков, оленей и гномов, говорящих снеговиков и белочек.

Новогодняя игра
© RIA Novosti.
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Добавляем в рассказ и магическую атрибутику: волшебный посох, камин и развешенные над ним носочки, летающие по воздуху сани.

Совершенно замечательная традиция — написание письма Деду Морозу. Чтобы избежать капризов и разочарований по поводу полученного, писать лучше вместе, при этом незаметно координировать желания и просьбы ребенка. Малыш, который пока не умеет писать, может что-нибудь нарисовать или просто поставить на конверте симпатичную загогулину. Важен также способ отправки письма. Я помню, в каком восторге была дочка, когда, написав письмо, мы отправились не на детскую площадку, как обычно, а к ближайшему почтовому ящику, и она сама забросила в него письмо.

В рамках Абхазии, где нет почтовых ящиков, — замечательный способ переписки с Дедом — морозилка! Письмо кладется в камеру холодильника, ответ "приходит" туда же.

Очень здорово, когда дети участвуют в создании праздничной атмосферы дома. В соавторстве можно смастерить игрушку, открытку, вырезать снежинки, а потом украсить этим детскую комнату.

Бокал шампанского в новогоднюю ночь
© Sputnik/ Валерий Мельников
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Кто и как будет играть роль главного героя новогодней ночи — тут все зависит от фантазии родителей. Кто-то вызывает на дом профессионального Деда Мороза, некоторые артистичные папы сами примеряют на себя образ, кто-то зовет на помощь переодетого соседа (главное, чтобы сосед после "фырджанчика" (рюмка водки или чачи. — Ред.) не забыл о возложенной на него роли). Можно просто оставить подарок на балконе, а рядом положить якобы забытую Дедом Морозом шапку.

Может, кому-то это покажется непедагогичным, но я считаю, что в новогоднюю ночь детей необязательно укладывать спать по режиму в 21:00 или в 21:30 (конечно, я не имею в виду очень маленького ребенка). Столько ждать и готовиться, чтобы в самый разгар волшебства пойти спать?! Кроме того, я никогда не использую новогодние сюрпризы как элемент воспитания — каждый ребенок, как бы он себя ни вел, в Новый год должен получить свой подарок от Деда Мороза.

Дед Мороз и снегурочка на площади в Ташкенте
Sputnik / Стрингер
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Дочка долго верила в новогоднее волшебство, а я эту веру всячески подпитывала. Примерно лет в шесть она заявила, что Снегурочка, оказывается, это обычная девочка, которую переодели и накрасили.

Во втором классе она сообщила мне, что в школу приходил ненастоящий Дед Мороз, потому что настоящий — один-единственный, он не ходит по школьным утренникам и живет далеко в Лапландии.

Конечно, сейчас она понимает, что праздник Новый год и его главный герой — это красивая костюмированная традиция. Однако до мелочей помнит каждое появление Деда Мороза в ее детстве, хранит свои новогодние поделки, с радостью пересматривает праздничные фотографии и рассказывает младшему брату байки о Дедушке. Пусть новогодние праздники останутся в памяти наших детей чудесными, искристыми и теплыми воспоминаниями! С наступающим Новым годом!

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Тема:
Новый год в Узбекистане (32)
Теги:
дед Мороз, корбобо, новый год



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