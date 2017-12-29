Итоги 2017 года: блокчейн, скандалы и свободный сум

Сложный и насыщенный 2017 год оказался богатым на масштабные и странные события — начиная от эксцентричной политики Трампа и заканчивая секс-скандалами и свободной конвертацией валюты в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik, Антон Курилкин. На закате 2017 года редакция Sputnik решила вспомнить самые яркие и глобальные его события, которые потрясли не только Узбекистан, но и весь мир.

Блокчейн и вирусы

Самым странным и затронувшим весь мир событием стал рост биткоина — стоившая когда-то несколько центов криптовалюта доросла до 20 тысяч долларов и стремительно рухнула вниз, потеряв больше трети стоимости.

Весь 2017 год люди по всей планете как сумасшедшие собирали фермы для добычи заветных "битков", а утро для многих стало начинаться не с кофе, а с проверки котировок. Информационный шум оказался настолько сильным, что до манипуляций добрались уличные мошенники, которые продавали доверчивым прохожим "биткоины" в виде монеток.

Государственные лидеры не остались в стороне от новой золотой лихорадки — Александр Лукашенко одним махом легализовал в стране все криптовалюты и новые финансовые инструменты и объяснил свое решение желанием превратить Беларусь в центр блокчейн-индустрии.

Второй главной темой информационных лент на протяжении всего года стали вирусы-шифровальщики — вредоносные программы Petya, WannaCry и Bad Rabbit обрушились практически на весь мир и нанесли многомилионные потери.

Особенность этих программ в том, что они зашифровывают все данные на компьютерах и серверах и требуют выкуп за пароль — который, впрочем, не работает, так как дешифровки данных не предусмотрено. Восстановление информации занимает после такой атаки месяцы и стоит огромных денег.

Скандалы и интриги

Хакеров в 2017 году вспоминали недобрым словом не только из-за изощренных атак, но и в связи с одним из главных событий 2016 года — избранием Дональда Трампа президентом США.

Проигравшие сторонники Хиллари Клинтон все пытаются (правда, пока без особых успехов и улик) доказать вмешательство таинственных русских хакеров в американские выборы.

Но Трамп и без этого создает достаточно скандальных и громких инфоповодов — то он выйдет из экологических соглашений, то соберется воевать с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, то объявит Иерусалим столицей Израиля, то примет решение поставить Украине противотанковые ракеты.

В мире шоу-бизнеса также было в уходящем году жарко: осенью когорту ветеранов Голливуда выкосили обвинениями в сексуальных домогательствах — больше всех досталось Харви Вайнштейну. Обвинили в публичной мастурбации и известного комика Луи Си Кея, а Кевин Спейси после обвинения заявил о том, что он гей.

Без скандалов не обошлось и в Центральной Азии — уже бывший президент Кыргызстана публично обвинил Казахстан в том, что он лезет во внутренние дела Бишкека и вмешивается в выборы. После нескольких громких и резких обоюдных заявлений на границе образовалась огромная пробка.

Разрядили обстановку выборы главы Кыргызстана. Избранному в ноябре президенту Сооронбаю Жээнбекову проблему решить удалось — пробки рассосались, а конфликт был исчерпан, о чем лидеры двух стран заявили на совместном брифинге.

Миролюбивый Ташкент со свободным сумом

Активной внешней политикой отметился в уходящем году и Узбекистан — Шавкат Мирзиёев за год президентства успел совершить 14 зарубежных поездок и наладить отношения почти со всеми соседями, договорившись об инвестициях с Россией, Китаем и Южной Кореей.

Sputnik Узбекистан Год Шавката Мирзиёева: валютная либерализация и кадровые перестановки

Но зарубежные вояжи президента затмила главное событие года в Узбекистане — начало свободного обмена валюты. Вернее, свободного безналичного обмена — Центробанк так и не начал в 2017 году продавать гражданам наличные доллары и евро.

© Sputnik/ Обмен валюты в Узбекистане

Что год грядущий нам готовит?

В 2018 году перед миром стоит много задач и существует немало угроз.

Одна из главных проблем — ядерное оружия Северной Кореи, а также судьба пресловутого биткоина, не дающего покоя уже миллионам людей на планете. Также все ждут разрешения противостояния между Западом и Россией, которое то обостряется, то стихает.

Два спортивных события планетарного масштаба — зимние Олимпийские игры в Южной Корее и чемпионат мира по футболу в России, на который, увы, узбекистанцы пробиться так и не смогли. Зато в конце августа узбекские спортсмены попытаются взять золото на Азиатских играх.

Редакция Sputnik Узбекистан желает всем своим читателям счастливого 2018 года, где хороших новостей будет больше, чем плохих, а весь мир и Центральная Азия в частности обретут гармонию и взаимопонимание.

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