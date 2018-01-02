Колумнист Sputnik и по совместительству болельщик с 40-летним стажем Олег Дмитриев рассуждает о том, почему система контроля спортсменов теперь не имеет ничего общего с правдой
Колумнист Асель Абдашинова задумалась о том, что происходит, когда новогодняя сказка заканчивается
Накануне новогодних праздников колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новинку проката — французскую комедию о том, что происходит за кулисами роскошных торжеств. Теперь к банкетным столам приближается очень осторожно
Сложный и насыщенный 2017 год подошел к концу. Он оказался богатым на масштабные и странные события — начиная от эксцентричной политики Трампа и заканчивая секс-скандалами и свободной конвертацией валюты в Узбекистане.
О том, как важно сохранить в детях веру в чудо и как создать праздничное настроение для всей семьи, приобщив к этому детей, чтобы Новый год остался в памяти самым теплым воспоминанием, рассуждает колумнист Sputnik Эсма Голандзия
Экс-президенту Грузии периодически позволяют громко лаять, но ни в коем случае пока не кусать главу Украины, замечает Захар Виноградов
Какое значение для мировой геополитики имеет российская военно-морская база, размещенная в сирийском Тартусе, разбирался военный эксперт
Доцент департамента политологии Финансового университета Геворг Мирзаян — для Sputnik
О причинах мощного обвала биткоина — колумнист Наталья Дембинская
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян недавно обратился к мировому сообществу с просьбой принять очередные антироссийские санкции, если Россия не только не остановит строительство Крымского моста, но и не разберет уже построенную его часть.