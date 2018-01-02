20:42 02 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск

Колумнисты

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале
Сердце Байкала — остров Ольхон
СПУТНИК_Слоненок Эдгар в Берлинском зоопарке отпраздновал двухлетие
Большой и милый: слоненок Эдгар отпраздновал двухлетие
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Как вы относитесь к повышению цен на алкоголь в Узбекистане?
  • Положительно, это поможет снизить его потребление
    25.4% (35)
  • Отрицательно, пить меньше не станут, а по семейному бюджету ударит
    31.9% (44)
  • Пускай дорожает, я не пью
    12.3% (17)
  • Это может привести к расцвету торговли из-под полы
    24.6% (34)
  • Я за введение "сухого закона"
    5.8% (8)
Проголосовали: 138
Все опросы
Все опросы