"Праздничный переполох": хитрости производственной комедии

Накануне новогодних праздников колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новинку проката – французскую комедию о том, что происходит за кулисами роскошных торжеств. Теперь к банкетным столам приближается очень осторожно

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik, Лев Рыжков.

Срочно-обморочно

Если вы думаете, что, оставляя много денег в дорогом ресторане, вы защищены броней и непроницаемы для внешнего мира, вы очень сильно заблуждаетесь. Богатому посетителю элитного общепита тоже могут плюнуть в суп, и даже с большей вероятностью, чем обычному человеку. Потому что многие, кушающие дорого, зачем-то считают нужным обижать официантов. Вот и сморкаются таким клиентам в фуагра. А потом стоят разносчики блюд, хихикают и смотрят, как какой-нибудь сноб их подлянку с удовольствием поедает.

Фильм "Праздничный переполох" — не только об этом. Новейшая комедия от французских кинематографистов показывает нам, как выглядит праздник не с точки зрения гостей за столами, а совсем с другой стороны баррикад. Все эти улыбчивые люди, которые распахивают вам дверь в праздник — они ведь тоже живые, страдающие над своими проблемами. И не исключено, что именно вы-то им и не нравитесь.

Суть дела в двух словах. Фирма, занимающаяся организацией массовых мероприятий, находится в состоянии коллапса. Спасти ее может только чудо. И оно происходит. Поступает крупный заказ на проведение свадьбы в старинном замке, с салютом, музыкой и лакеями в ливреях и париках. Праздник надо делать срочно-обморочно. Все подносы и столовые приборы, как и положено в комедии, валятся из рук.

Лакеев набирают даже не по объявлению, а, можно сказать, с улицы. Не глядя на лица, берут кого попало. И вот самые одиозные идиоты Парижа напяливают дурацкие костюмы и берут в руки подносы. Среди этих несчастных есть самый безутешный бедолага — это немолодой такой, при пузике, мужчина, влюбленный в невесту. Любой ценой, даже пусть это будет переодевание в ливрею, он намерен пробраться на торжество и его испортить.

Но и это — лишь одна, не самая большая проблема. В замке дефективная электропроводка, заказанное на праздник мясо безнадежно протухло, нанятые задешево лабухи строят из себя звезд и не хотят играть свадебную попсу. В общем, из рук валится все, и с грохотом.

Как что работает

В общем, фильм очень смешной. Будьте готовы к тому, что все два часа, которые идет картина, вас будет буквально болтать на американских горках несусветности проблем и чудовищности их разрешения.

Праздник, увиденный с другой стороны, — не такая уж и новость. Старая советская комедия "Карнавальная ночь" — тоже, в принципе, об этом. Но есть и разница. В фильме молодого Эльдара Рязанова все рушится, пожалуй, только у товарища Огурцова. А в "Переполохе…" праздничный коллапс происходит для всех, сметает все на своем пути. Казалось бы, хуже и труднее быть не может. И тут — раз! — и становится еще хуже.

И раз уж мы вспомнили Советский Союз, то проведем еще одну параллель. В СССР начальственным благоволением пользовались так называемые "производственные" фильмы. Они рассказывали и показывали советскому зрителю, как что устроено на производстве, или на стройке.

"Праздничный переполох", если разобраться — тоже производственное кино. Оно рассказывает, что и как устроено в организации веселых застолий.

Но мало того! Здесь мы наблюдаем еще и элементы фильма-катастрофы. Потому что все, что может пойти неправильно, так и идет. И, в то же время, мы смотрим и понимаем, как работает эта отрасль капиталистического хозяйства. Да, мы видим кризисный менеджмент как результат допущенных на всех уровнях ошибок. И, глядя на него, понимаем, как работает весь механизм.

И еще есть у нас понимание того, что создатели фильма откуда-то знают то, о чем рассказывают. Некоторые приметы и детали, которых не выдумаешь при всем желании, говорят нам об этом. Поэтому, конечно, приятно, когда к зрителю относятся вот так. Не как, простите, к лицу, ограбленному хулиганами (прочитайте первые буквы последних трех слов), которое проглотит все, что дадут. А так вот — от души и по правде.

Сценаристы российских комедий редко достигают подобных производственных высот, редко имеют понятие о какой-либо профессии вообще. Конечно, можно вспомнить сериал "Кухня". Там тоже производственная комедия. Но она, все-таки, при всем уважении, большей частью из вымышленного мира.

Типажи и дежа-вю

Кинокритиков на просмотре фильм рассмешил. Они, как дети малые, хохотали в голос и хлопали в ладоши.

Замечу, что смешно у французов становится тогда, когда живой человек, со всеми своими проблемами и недостатками (и даже благодаря им) попадает в трудное положение. Или конфликтует с таким же носителем недостатков. Это, конечно, результат многовекового, идущего еще со времен великого Мольера (XVII век), развития и совершенствования жанра. Это не российские комедии про улыбчивых менеджеров без свойств и слабостей.

В "Переполохе…" типаж сидит на типаже и типажом практически погоняет. Вот, например, немолодой, циничный фотограф-халявщик, который учит своего кучерявого сынишку, как правильно воровать канапешки на фуршете. Отрадно знать, что такой типаж интернационален и обитает не только в России. Есть и другие, не менее выразительные и совсем не безобидные типажи.

И об актерах. В "Переполохе…" — удивительное дело — очень многие актеры похожи на своих российских коллег. Например, глава фирмы по организации праздников (Жан-Пьер Бакри) —просто вылитый наш Александр Филиппенко. И играет примерно с той же страстью и мимическим многообразием.

А герой, который пробирается на свадьбу в костюме лакея, чтобы увести невесту (Венсан Макен) — это вылитый Иван Ургант (чуть постарше и потолще нынешнего). А халявщик-фотограф (Элбан Иванов) очень напоминает Ролана Быкова. На отечественную звезду похожа даже актриса-афрофранцуженка Эй Айдара, которая играет психованную менеджершу-карьеристку. В профиль она — вылитая Жанна Агузарова.

И вот эта схожесть дает интереснейшее чувство дежа-вю. Неожиданно мы видим идеальную российскую кинокомедию, какой она могла бы быть, относись создатели жанра к своим детищам любовно и трепетно.

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