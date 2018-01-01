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Ташкент готовится к новому году

Как не убить новогоднюю сказку

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Асель Абдашинова
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Колумнист Sputnik Кыргызстан Асель Абдашинова задумалась о том, что происходит, когда новогодняя сказка заканчивается

Новый год… Город — красив, а прогулки по ночной столице дарят ощущение сказки и волшебства. Этого праздника всегда ждут. Люди собираются с близкими, друзьями, любимыми, загадывают желания и просто верят в чудо.

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Накануне Нового года на рынках и в магазинах царил ажиотаж: всем нужно было срочно докупить баночку горошка, 300 граммов "докторской" или упаковку майонеза.

Продавцы пиротехники тоже не остались внакладе — спрос на фейерверки, салюты, петарды и бенгальские огни был очень велик.

Все эта традиционная суета повторяется из года в год. Многие уже не могут представить празднество без оливье, "сельди под шубой" и запеченного гуся. Традицией стали и новогодние фильмы: "Ирония судьбы…", "Джентльмены удачи", "Один дома", "Гарри Поттер"…

И вот на часах 00.00. Звон бокалов, брызги шампанского, смех и поздравления. Все улицы и дворы озарились светом фейерверков и бенгальских огней, воздух сотрясался от грохота, и даже дым, которым он пропитался, показался празднично-особенным.

Под утро город уснул. Он пустой и серый, завален разбитыми бутылками, разорванными упаковками от петард и фейерверков. Хотя это утро не после войны, а после самой ожидаемой и сказочной ночи в году.

В сказке все хорошо и волшебно. Но вместе с ней заканчивается и все то чистое, доброе, светлое, что она несет, в том числе традиции. Принцессы превращаются в золушек, принцы — в чудовищ, а кареты — в тыквы. Вот и наши города после праздника можно сравнить с такой тыквой.

Скажите, почему мы позволяем себе свинячить? Ведь убираем же в доме после приема гостей?

Не оставляйте мусор во дворах и на улицах — везде, где вы отмечаете праздник. Не убивайте сказку!

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