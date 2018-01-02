2017-й глазами болельщика: почему допинг-контроль стал видом спорта

В марте этого года я по переписке познакомился с одним из американских журналистов-расследователей Риком Стерлингом. Рик — один из тех немногих, кто объективно пытается разобраться в допинговом скандале. Он ставит под сомнение обвинения России в якобы государственной поддержке допинговой программы. Тогда-то я и понял, что "допинг-контроль" — это такая спортивно-политическая игра со своими непонятными и жесткими правилами. Попробуем разобраться, как это работает.
Межсезонье: следствие отдыхает
Для прояснения ситуации Рик направил официальный запрос руководителям МOК И ВАДА. Вот ключевые моменты этого письма:
- почему организации принимали слабые доказательства со стороны Макларена;
- почему обвинения против российской стороны выдвигались без предварительных бесед со стороны государства;
- почему Макларен обвиняет всех российских спортсменов — в том числе и "чистых";
- почему в ходе расследования были искажены некоторые показания экспертов.
Ответа на эти вопросы так и не последовало. Тогда — весной прошлого года — никому не было дела до российских атлетов, ведь до игр в Пхенчхане оставался аж почти целый год. В игре под названием "допинг-контроль" наступил перерыв.
Игровой сезон: атакующий МОК
Артподготовка началась уже в сентябре. Родченков предоставил различным комиссиям новые доказательства пресловутой вины российских атлетов. Однако в результате опять-таки не было доказано главного — участия государства в якобы имевшей место поддержке допинговых манипуляций.
Нарушения у некоторых атлетов были — и российская сторона этого не отрицала и не отрицает. Однако рядовому болельщику трудно понять, по каким критериям были лишены олимпийских медалей Сочи ряд российских атлетов.
Тем не менее 5 декабря приговор МОК прозвучал: российские спортсмены могут выступать на Олимпиаде в Пхенчхане только под нейтральным флагом, Олимпийский комитет России считается нелегитимным до конца Олимпиады. Решение при таком количестве отстраненных атлетов кажется даже мягким — могло быть и хуже.
Почему игнорируется мнение российской стороны? Я постоянно задаюсь этим вопросом. Беспокоит это и журналиста Рика Стерлинга, который написал на днях, что не считает решение МОК о недопуске Олимпийского комитета на игры в Пхенчхане легитимным. И в этой связи хочется одного: чтобы в этом вопросе раз и навсегда была поставлена точка, а допинг-контроль превратился в одну из честнейших спортивных реалий на планете.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Источник: Sputnik Беларусь.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.