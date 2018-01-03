Нужно ли спасать детей из шоколадно-конфетной реки

Обычно в пакетах-кульках-сундучках, выдаваемых деткам на утренниках, а родителям в организациях и компаниях, —конфетно-шоколадные наборы. Традиция именно такой комплектации подарков повелась давно — с советских времен, когда с хорошими конфетками была напряженка, а сладости, привезенные из Москвы, были лучшим сувениром из поездки в Первопрестольную, вспоминает колумнист Sputnik Кыргызстан. Нынче же круглый год и в городских, и в сельских магазинах конфетное раздолье. Доступность сладостей стала повсеместной. Их, пожалуй, можно покупать на любой вкус и кошелек. Выйдя давно из юного возраста, теперь даже не знаю, всех ли деток радуют подобные подарки. Может, только тех, кто живет без родителей в социальных учреждениях.

Если же прислушаться к рекомендациям врачей, утверждающих, что потребление в больших количествах конфет и прочих сладостей не очень хорошо влияет на организм в любом возрасте, то даже трудно сказать, стоит ли радоваться конфетному рогу изобилия, обрушивающему речным потоком свое содержимое на празднующих.

В прошлом году, заглянув в гости к одной из своих подруг, у которой подрастают трое деток, была шокирована видом не конфетной вазочки, а, как точно заметила хозяйка дома, конфетной «тазички». После посещения елок в театре, из принесенных родителями подарков с работы (а папа с мамой умудряются трудиться в нескольких местах) все конфеты и шоколадки были дружно ссыпаны в большой тазик. Когда все это детки, коим постоянно говорят, что больше одной конфетки в день есть не надо, смогут изничтожить, даже трудно было представить. Во что претворятся новогодние сладости через пару месяцев, зачерствев и покрывшись седым налетом, можете додумать сами. К тому же хорошо, если в подарках, кои начинают формировать за много дней до праздника, окажутся свежие на тот момент конфеты. Хуже, когда в торговых сетях под шумок стараются спихнуть просроченный товар. Подумаешь, к одной свежей конфетке подкинуть немного залежалую — кто их в этих наборах разберет? Совсем недавно телевизионные журналисты выплеснули на зрителя жалобы потребителей, обнаруживших в конфетах наряду с родной начинкой еще и пришлых гостей, которые, копошась внутри, вовсю старались поживиться сладеньким.

На днях посмотрела в соцсетях видео, как малыш, который, по утверждению родителей, не ест конфеты (редкий, надо признать, ребенок), после утренника стал дома разбирать врученный Дедом Морозом пакет. Методично выбрасывая конфеты и шоколадки, пацанчик добрался до самого дна. Не найдя даже маленькой игрушки, расстроенное дитя спросило папу, который все происходящее записывал на видео: "А где же подарок?" Было ощущение, что мальчик испытал обман со стороны взрослых. Для него конфеты — это не подарок!

Когда-то атмосферу праздника в дополнение к сладкому создавали мандарины, которые развозили по всему Советскому Союзу из Грузии. Целый год практически нигде нельзя было купить ни апельсинов, ни мандаринов. Старожилы помнят, что эти цитрусовые появлялись в московских магазинах, но столица огромной страны была лишь картинкой для заезжих иностранных туристов, которым пытались внушить, что в социалистической стране кое-что из продуктов есть. Нынче же оранжевые фруктики круглый год присутствуют на наших прилавках. При желании праздник легко организовывать хоть каждый день.

Так чем же можно удивлять в новогодние праздники детей, чтобы они не забивали излишними сладостями свои неокрепшие организмы? Спектакли и представления — это замечательно. Может, потом раздавать наборы для каких-нибудь поделок? Глядишь, и ребенок хоть на некоторое время оторвется от гаджетов, пристрастию к которым поражены даже самые маленькие. И вместо того, чтобы давить на кнопочки, вперившись в экран телефона и жуя при этом конфету, дети будут, включая фантазию, что-то творить руками, вырвавшись из виртуального мира.

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