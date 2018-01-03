Нужно ли спасать детей из шоколадно-конфетной реки

Обычно в пакетах-кульках-сундучках, выдаваемых деткам на утренниках, а родителям в организациях и компаниях, —конфетно-шоколадные наборы. Традиция именно такой комплектации подарков повелась давно — с советских времен, когда с хорошими конфетками была напряженка, а сладости, привезенные из Москвы, были лучшим сувениром из поездки в Первопрестольную, вспоминает колумнист Sputnik Кыргызстан. Нынче же круглый год и в городских, и в сельских магазинах конфетное раздолье. Доступность сладостей стала повсеместной. Их, пожалуй, можно покупать на любой вкус и кошелек. Выйдя давно из юного возраста, теперь даже не знаю, всех ли деток радуют подобные подарки. Может, только тех, кто живет без родителей в социальных учреждениях.
Если же прислушаться к рекомендациям врачей, утверждающих, что потребление в больших количествах конфет и прочих сладостей не очень хорошо влияет на организм в любом возрасте, то даже трудно сказать, стоит ли радоваться конфетному рогу изобилия, обрушивающему речным потоком свое содержимое на празднующих.
На днях посмотрела в соцсетях видео, как малыш, который, по утверждению родителей, не ест конфеты (редкий, надо признать, ребенок), после утренника стал дома разбирать врученный Дедом Морозом пакет. Методично выбрасывая конфеты и шоколадки, пацанчик добрался до самого дна. Не найдя даже маленькой игрушки, расстроенное дитя спросило папу, который все происходящее записывал на видео: "А где же подарок?" Было ощущение, что мальчик испытал обман со стороны взрослых. Для него конфеты — это не подарок!
Так чем же можно удивлять в новогодние праздники детей, чтобы они не забивали излишними сладостями свои неокрепшие организмы? Спектакли и представления — это замечательно. Может, потом раздавать наборы для каких-нибудь поделок? Глядишь, и ребенок хоть на некоторое время оторвется от гаджетов, пристрастию к которым поражены даже самые маленькие. И вместо того, чтобы давить на кнопочки, вперившись в экран телефона и жуя при этом конфету, дети будут, включая фантазию, что-то творить руками, вырвавшись из виртуального мира.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.