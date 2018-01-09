Выжившие. Как избавиться от постновогодней хандры

Как справиться с постновогодней хандрой и вернуться к привычному образу жизни после застолий

Салюты отгремели, салаты съедены. Праздник закончился, а значит, пора возвращаться в привычный жизненный ритм. Однако повышенная нервная нагрузка, банальное переедание и нехватка денег после праздников вгоняют многих в постновогоднюю депрессию.

Невроз выходного дня

"Новогодние праздники человек ждет и заранее к ним готовится. Но, как показывает практика, какой бы бюджет ты ни предусматривал, все равно потратишь больше", — говорит продавец сувенирных подарков в одном из торговых центров Москвы Анастасия Подорожная.

Она делится наблюдениями: в конце декабря покупатели готовы смести с полок все, не особо задумываясь о цене. Этим, убеждена Анастасия, пользуются маркетологи, знающие, как "раскрутить" человека, только что получившего зарплату.

После покупки подарков, продуктов и выпивки для праздничного стола, как правило, наступает "безденежный январь". "До десятых чисел февраля в магазинах пусто, потому что люди, отчаянно прогулявшие все сбережения, вероятно, пытаются выжить на одной лапше быстрого приготовления", — шутит девушка.

Так или иначе, нехватка денег — одна из первых причин постновогодней депрессии. Психолог Александр Пятницкий отмечает, что многие люди не знают, чем заняться в праздничные дни. Поэтому каждый выбирает тот способ времяпрепровождения, на который ему хватает фантазии.

"Еще Виктор Франкл писал о таком психологическом феномене, как "невроз выходного дня". Одни начинают употреблять алкоголь, другие не встают из-за праздничного стола, а потом страдают от обжорства, третьи устраивают шопинг и тратят деньги на все подряд. В современном обществе это один из способов развлечь себя", — считает Пятницкий.

Финансовый отчет сам себя не напишет

Декабрь — месяц усиленной активности на работе, что само по себе вызывает стресс и астению — истощение. "Если организм работает на повышенных оборотах, выполняя наказ "давай-давай, квартальный отчет не ждет", то к концу года организму уже не найти ресурсов для нормального существования и уж тем более празднования. Человек впадает в состояние меланхолии и хочет одного — лежать на диване, ничего не предпринимая", — поясняет психолог.

Как следствие — фрустрация, то есть потеря жизненных ориентиров. Так, по словам психолога, праздничное настроение, царящее вокруг, провоцирует резкий упадок настроения.

В попытках подвести итоги человек загоняет себя в еще большую тоску, размышляя о том, сколько всего не было сделано. Пятницкий советует в такие моменты сфокусироваться не на том, что не выполнено, а на том, что ждет в будущем.

Чрезмерные ожидания

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В конце года большинство людей, по словам эксперта, попадают в так называемую "психологическую яму". К слову, она может появиться перед днем рождения.

"Люди ожидают праздника, какой-то манны небесной. Психологическая точка: 31 декабря ровно в полночь мы закричим "Ура!", откроем бутылки шампанского, и вот оно — придет счастье. А в реальности просто наступает 1 января, и ничего в жизни человека не меняется", — рассуждает психолог. И обращает внимание: если человек возлагал на эту точку большие надежды и искренне верил, что чудо обязано ворваться под бой курантов, его может настичь разочарование.

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Никому не нужен

"Как бы приземленно это ни звучало, чудо само по себе не произойдет. Для этого нужно просто включить голову и приложить усилия, а не жечь бумажки с желанием, бросать пепел в шампанское и ждать", — полагает он.

Праздничная шумиха вокруг невольно вызывает тревожность и ощущение одиночества. В первую очередь от этого не застрахованы те, кто планирует пойти в гости к друзьям и знакомым. Чужой семейный уют может спровоцировать тяжесть на душе: возникнет мысль, что ты никому не нужен и оставлен всем миром наедине с собой, объясняет психолог.

"Так срабатывает синдром "массовости" — раз все с семьями, значит, мне тоже нужно не отставать. В одночасье такое желание не сбудется, следовательно, остается грустить о бесцельно прожитых годах. Однако переговорив с человеком, понимаешь: ему этого "семейного очага" на самом деле не так уж и хочется", — приводит пример Пятницкий.

Ведро салата оливье

Еще одна из вероятных причин хандры — физическая усталость. Когда выпито и съедено огромное количество всего самого вкусного и калорийного, начинается интоксикация организма. Диетолог Ольга Саларьева объясняет, что в этот момент падает жизненный тонус: объевшись, напившись, человек лежит как тюлень и чувствует себя плохо не столько душевно, сколько физически. У женщин вдобавок к этому появляются угрызения совести за набранные лишние килограммы, уточняет она.

Кроме того, алкоголь, по ее словам, поднимает настроение и радует только в течение того периода, который он находится в организме. А вот проблема, которая побудила к распитию, никуда не исчезла.

Впрочем, эксперты уточняют, что "новогодняя хандра" не является проявлением клинической депрессии, которую надо лечить медикаментозно. Все это можно предотвратить: достаточно лишь умеренно есть и совмещать это с физическими нагрузками. Например, покататься на лыжах или коньках. Кроме того, нужно заранее продумать планы на праздники.

Также важно тратить заранее отложенную сумму и не поддаваться мимолетным желаниям. А главное — не ждать, что праздники что-то изменят в жизни.

Источник: РИА Новости

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