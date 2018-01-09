Есть ли жизнь после Олимпиады: какое будущее у межкорейского диалога?

Северная и Южная Корея договорились об участии северокорейских атлетов в Олимпиаде в Пхенчхане. И заложили фундамент для дальнейших договоренностей.
Играм быть
Девятого января наконец-то состоялись долгожданные переговоры между Северной и Южной Кореей на высоком уровне. И, естественно, завершились успехом (учитывая специфику региона, без гарантий успеха их бы и не было). Стороны договорились о том, что Север пошлет на Олимпиаду в Пхенчхане полноценную делегацию, состоящую из атлетов, чиновников, симпатичных девушек из группы поддержки, а также журналистов. Что, в свою очередь, является: а) шагом в сторону разрядки на Корейском полуострове и б) определенной гарантией того, что Ким не будет срывать южнокорейскую олимпиаду провокациями или угрозами нанести удар (угрозами, из-за возможности которых ряд западных стран еще не до конца определились на предмет того, будут ли они посылать своих дорогих во всех смыслах спортсменов на эти рискованные во всех смыслах Игры).
В Сеуле уже заявили о том, что готовы развивать успех и продолжать диалог с северными соседями на любые темы, включая обмены визитами родственников (членов семей, разделенных в ходе Корейской войны), меры по деэскалации ситуации, ракетно-ядерную программу. Север пока молчит.
И, по мнению американцев, будет молчать и дальше.
"Переговоры могут быть важными и значимыми, однако они, возможно, сосредоточатся лишь на олимпийском вопросе и больше ни к чему не приведут", — говорит советник Рекса Тиллерсона Брайан Хук.
В Белом доме не верят в готовность Ким Чен Ына вести конструктивный диалог с Югом, и считают, что диалог по Олимпиаде был вынужденной мерой "человека-ракеты", находящегося сейчас под серьезным давлением.
Реформам нужны деньги
Однако, если посмотреть на ситуацию без черно-белых оценок и предрассудков, то она окажется несколько более сложной. И перспективной.
Так, "кровожадность" Северной Кореи несколько преувеличена. Да, северокорейское руководство враждебно относится к Югу. Да, армия КНДР в любой момент готова нанести удар по Сеулу и другим южнокорейским городам. Однако мотивом этой враждебности уже давно не является желание Пхеньяна захватить Южную Корею — наоборот, агрессивное поведение северокорейских властей обусловлено страхом перед наступлением со стороны противников КНДР, куда входят Южная Корея, США, Япония. И Пхеньян играет мускулами лишь для того, чтобы показать противникам цену такого наступления.
Чем больше Северная Корея будет ощущать себя в безопасности (то есть чем более совершенным будет ее ракетно-ядерный потенциал, а также чем менее агрессивным будут поведение и риторика южнокорейских соседей), тем более спокойно будет вести себя Пхеньян.
Задача перед ним стоит, мягко говоря, непростая. Основными угрозами для себя он видит аналоги ГКЧП и Тяньаньмыня, поэтому реформы будут идти поступательно, но осторожно. Кроме того, они требуют как минимум внешнеполитической тишины, а как максимум — финансово-технической поддержки извне. Именно поэтому Ким Чен Ын заинтересован в стимулировании межкорейского диалога, вплоть до возобновления совместных экономических проектов между Севером и Югом. Журналисты уже пишут о том, что Пхеньян, например, заинтересован в возобновлении работы совместной промышленной зоны в Кесоне.
Они пойдут другим путем?
Естественно, такие перспективы не радуют Соединенные Штаты, поскольку процесс межкорейского диалога проходит не под их контролем и даже без их участия (и винить в этом Вашингтон может лишь себя — Трамп сам отказался от диалога с Кимом, выставив последнему неприемлемые условия в виде полного ядерного разоружения). И теперь, как издевательски написала New York Times, "президент, который так привык быть в центре внимания, вынужден с задворок наблюдать за тем, как два давних врага начинают диалог". Он даже может переместиться на еще более дальние задворки — в случае успешного продолжения переговорного процесса США все больше и больше будут оказываться в изоляции в северокорейском вопросе. А в перспективе (если китайцы правильно разыграют карты) и во всех восточноазиатских делах.
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