Хочешь мира – готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА

Александр Хроленко, военный обозреватель.
Расходы Узбекистана на оборону в 2018 году составят до 4% ВВП и более 1,4 миллиарда долларов.
Численность ВС Узбекистана составляет около 60 тысяч человек.подписал закон "Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан". Документ с учетом развития ситуации в мире и регионе декларирует основные направления оборонной политики Узбекистана, раскрывает задачи вооруженных сил, программу развития ОПК.
Доктрина демонстрирует оборонительный характер, открытость внешней политики республики, приоритет конструктивных отношений с ближайшими соседями, курс на эффективное военно-политическое взаимодействие с другими государствами. При этом Узбекистан дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций (не предусмотрено участие узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз).
Президентский наказ
В течение года президент Мирзиёев анализировал состояние боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил, наблюдал за учениями на Каттакурганском полигоне посещал подразделения Министерства обороны и пограничных войск в Юго-Западном, Восточном и Ташкентском военных округах. И выявил ряд системных проблем — оснащения войск, кадровых, социальной защиты военнослужащих, организации военно-патриотического воспитания молодежи. По многим проблемам решения уже приняты. Указ Президента от 12 декабря 2017 года определил эффективные меры коррекции.были уволены или понижены в должности более 70 старших офицеров, не отвечающих высоким современным требованиям.
Укрепление оборонного потенциала страны стало одним из приоритетных направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана. На основе Стратегии в 2017 году проведены масштабные преобразования в области военного строительства. С учетом геостратегического расположения страны кардинально пересмотрены структуры и задачи военных округов. Обновлена структура всех соединений и частей Министерства обороны. Приоритетом стала боевая подготовка. Войска находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач, занимаются по новым методикам.
Основную угрозу национальной безопасности представляют сегодня экстремисты и террористы, которые могут проникать в республику из Афганистана и территорий других сопредельных государств СНГ.
Большая часть границы с Афганистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном проходит в труднодоступных горных районах. В подобных условиях подразделения и части узбекской армии должны действовать автономно, быстро и эффективно. Поэтому принципиально изменена система управления родами и видами войск. На важнейших операционных направлениях границы появились мобильные и самодостаточные подразделения, в первую очередь, батальоны Сил специальных операций, Корпуса по борьбе с терроризмом. Для повышения эффективности и огневой мощи этим подразделениям приданы вертолетные бригады. Центром оперативно-стратегического управления стал Объединенный штаб.
Вооружение и ВТС
Для мирного развития Узбекистана в нестабильном регионе требуется дальнейшее реформирование вооруженных сил, повышение боеготовности и боеспособности войсковых частей. Модернизация армии продолжается. Войска оснащаются новейшими вооружениями. Акцент — на закупку средств ПВО и вертолетов, бронетанкового вооружения, артиллерийских систем и средств связи.
Исторический визит в Узбекистан в 2014 году российского президента Владимира Путина позволил реструктурировать узбекский долг России, и открыл для двух стран новые возможности в сфере ВТС. Россия и Узбекистан эффективно укрепляют безопасность в Центрально-Азиатском регионе.
В ближайшие десятилетия Россия останется главным поставщиком стрелкового оружия и техники в Узбекистан. Так, в конце 2017 года Узбекистан заключил с Рособоронэкспортом контракт на покупку 12 ударных вертолетов Ми-35. Крепнут контакты в военно-образовательной сфере — сегодня сотни узбекских офицеров проходят обучение в российских профильных вузах.
Узбекистан подписал план военного сотрудничества на 2018 год с Азербайджаном. Планируются поставки в Узбекистан бронетехники из Казахстана. В сфере военного образования успешно развивается сотрудничество с Китаем.
Кадровая политика
Высококвалифицированные кадры снимают многие проблемы национальной безопасности. С учетом переоснащения войск современным вооружением особое внимание в республике уделено подготовке профессиональных офицеров, владеющих современными технологиями боевых действий и иностранными языками (включая русский). Люди — основа оборонного потенциала страны.
Усилена социальная защита военнослужащих, членов их семей и ветеранов. В регионах сданы 28 жилых домов, то есть более 520 семей военнослужащих получили современные, просторные квартиры. В ближайшие месяцы новоселье справят еще 720 семей. Эта программа продолжится, ежегодно жильем будут обеспечиваться около 1500 семей военнослужащих.
Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед профильными ведомствами задачу по трудоустройству военнослужащих, уволенных в запас (призывники служат 12 месяцев). При поступлении в вузы для них предусмотрены льготы. Правительство принимает дополнительные меры поддержки. Государственная забота об армии приносит свои плоды. Среди молодежи республики престиж военной службы очень высок.
Информация — тоже оружие. Минувшей осенью у Министерства обороны Узбекистана появился свой сайт, а в декабре военное ведомство впервые провело в Ташкенте военно-патриотическую акцию под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи".
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