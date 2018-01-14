Хочешь мира – готовься: как узбекская армия стала сильнейшей в ЦА

Узбекистан широко и торжественно отмечает сегодня, 14 января, один из главных государственных праздников – День защитников Родины.

Александр Хроленко, военный обозреватель.

По данным Global Firepower, Узбекистан стал мощнейшей военной державой в Центральной Азии в 2015 году и удерживает этот статус на 48-й позиции мирового рейтинга с большим отрывом от соседей по региону — Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана, Таджикистана. А в перспективе планирует наращивать военную мощь.

Расходы Узбекистана на оборону в 2018 году составят до 4% ВВП и более 1,4 миллиарда долларов.

Численность ВС Узбекистана составляет около 60 тысяч человек.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января подписал закон "Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан". Документ с учетом развития ситуации в мире и регионе декларирует основные направления оборонной политики Узбекистана, раскрывает задачи вооруженных сил, программу развития ОПК.

Доктрина демонстрирует оборонительный характер, открытость внешней политики республики, приоритет конструктивных отношений с ближайшими соседями, курс на эффективное военно-политическое взаимодействие с другими государствами. При этом Узбекистан дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций (не предусмотрено участие узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз).

Президентский наказ

В течение года президент Мирзиёев анализировал состояние боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил, наблюдал за учениями на Каттакурганском полигоне посещал подразделения Министерства обороны и пограничных войск в Юго-Западном, Восточном и Ташкентском военных округах. И выявил ряд системных проблем — оснащения войск, кадровых, социальной защиты военнослужащих, организации военно-патриотического воспитания молодежи. По многим проблемам решения уже приняты. Указ Президента от 12 декабря 2017 года определил эффективные меры коррекции.

На недавнем совещании Мирзиёев предупредил военачальников, что 2018 год станет для всех годом больших испытаний, а ранее назначил новых начальника Генерального штаба и командующих военными округами. Кроме того, были уволены или понижены в должности более 70 старших офицеров, не отвечающих высоким современным требованиям.

Укрепление оборонного потенциала страны стало одним из приоритетных направлений Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана. На основе Стратегии в 2017 году проведены масштабные преобразования в области военного строительства. С учетом геостратегического расположения страны кардинально пересмотрены структуры и задачи военных округов. Обновлена структура всех соединений и частей Министерства обороны. Приоритетом стала боевая подготовка. Войска находятся в постоянной готовности к выполнению поставленных задач, занимаются по новым методикам.

Основную угрозу национальной безопасности представляют сегодня экстремисты и террористы, которые могут проникать в республику из Афганистана и территорий других сопредельных государств СНГ.

Большая часть границы с Афганистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном проходит в труднодоступных горных районах. В подобных условиях подразделения и части узбекской армии должны действовать автономно, быстро и эффективно. Поэтому принципиально изменена система управления родами и видами войск. На важнейших операционных направлениях границы появились мобильные и самодостаточные подразделения, в первую очередь, батальоны Сил специальных операций, Корпуса по борьбе с терроризмом. Для повышения эффективности и огневой мощи этим подразделениям приданы вертолетные бригады. Центром оперативно-стратегического управления стал Объединенный штаб.

Вооружение и ВТС

Для мирного развития Узбекистана в нестабильном регионе требуется дальнейшее реформирование вооруженных сил, повышение боеготовности и боеспособности войсковых частей. Модернизация армии продолжается. Войска оснащаются новейшими вооружениями. Акцент — на закупку средств ПВО и вертолетов, бронетанкового вооружения, артиллерийских систем и средств связи.

Министерство обороны РФ Мирзиёев готов привлечь зарубежную помощь для модернизации армии

Для ускорения модернизации армии и создания собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК) президент Мирзиёев намерен широко привлекать зарубежную помощь. Активно развивается взаимодействие с зарубежными партнерами — реализуются 13 «дорожных карт» военно-технического сотрудничества (ВТС).

Исторический визит в Узбекистан в 2014 году российского президента Владимира Путина позволил реструктурировать узбекский долг России, и открыл для двух стран новые возможности в сфере ВТС. Россия и Узбекистан эффективно укрепляют безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

В ближайшие десятилетия Россия останется главным поставщиком стрелкового оружия и техники в Узбекистан. Так, в конце 2017 года Узбекистан заключил с Рособоронэкспортом контракт на покупку 12 ударных вертолетов Ми-35. Крепнут контакты в военно-образовательной сфере — сегодня сотни узбекских офицеров проходят обучение в российских профильных вузах.

Узбекистан подписал план военного сотрудничества на 2018 год с Азербайджаном. Планируются поставки в Узбекистан бронетехники из Казахстана. В сфере военного образования успешно развивается сотрудничество с Китаем.

Кадровая политика

Высококвалифицированные кадры снимают многие проблемы национальной безопасности. С учетом переоснащения войск современным вооружением особое внимание в республике уделено подготовке профессиональных офицеров, владеющих современными технологиями боевых действий и иностранными языками (включая русский). Люди — основа оборонного потенциала страны.

Усилена социальная защита военнослужащих, членов их семей и ветеранов. В регионах сданы 28 жилых домов, то есть более 520 семей военнослужащих получили современные, просторные квартиры. В ближайшие месяцы новоселье справят еще 720 семей. Эта программа продолжится, ежегодно жильем будут обеспечиваться около 1500 семей военнослужащих.

Президент Шавкат Мирзиёев поставил перед профильными ведомствами задачу по трудоустройству военнослужащих, уволенных в запас (призывники служат 12 месяцев). При поступлении в вузы для них предусмотрены льготы. Правительство принимает дополнительные меры поддержки. Государственная забота об армии приносит свои плоды. Среди молодежи республики престиж военной службы очень высок.

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Четверть века назад кадровая ситуация в узбекской армии была сложной. Разделение Советского Союза привело к массовому оттоку значительной части офицеров (в начале 1990-х местные военные кадры составляли 0,6% от общего числа в республике), и Генштабу пришлось почти заново создавать систему подготовки офицерского состава (впрочем, на основе опыта советского военного строительства). Тогда в Узбекистане действовали три высших военно-образовательных учреждения — Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище и Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище. Впоследствии появились новые военные вузы, и Академия Вооруженных Сил Узбекистана, которая отвечает за подготовку высшего командного состава, координирует разработку военных стратегий и доктрин.

Информация — тоже оружие. Минувшей осенью у Министерства обороны Узбекистана появился свой сайт, а в декабре военное ведомство впервые провело в Ташкенте военно-патриотическую акцию под девизом "Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи".

Военное сотрудничество России и Узбекистана

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