Позиция США по Узбекистану не критерий истины

Узбекские СМИ буквально взорвались после того, как Государственный департамент США включил Узбекистан в список стран, которые "привлекают или допускают систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания как страны особого беспокойства".
Но не будем гадать. В любом случае руководство Узбекистана уделяет огромное внимание не только, как говорится в сообщении Управления мусульман этой страны, "сохранению исламских ценностей, пропаганде религиозного образования и распространению доброго учения нашей религии", но также укреплению в Узбекистане межконфессионального диалога. По крайней мере, в этой стране созданы все условия для того, чтобы в ней могли чувствовать себя комфортно православные, католики и другие христиане.
В независимом Узбекистане начиная с 90-х годов прошлого века возродились иудейские общины, были восстановлены синагоги, заработали еврейские образовательные центры, получили поддержку государства буддисты, кришнаиты, пятидесятники и многие другие известные конфессии.
В этом смысле Узбекистан никак не может находиться в одном списке, например, с атеистической Северной Кореей, с Саудовской Аравией, в которой правящие элиты отнюдь не благоволят шиитам и иудеям, а также с Китаем, известным своими жесткими мерами по отношению к секте Фалунгунь, лидер которой, кстати, в настоящее время живет в США.
Начну с того, что эта страна, в принципе, не имеет права быть истиной в последней инстанции. Во-первых, ей этого права никто не давал, а во-вторых, если уж кому и быть примером в вопросах свободы вероисповедания, то только не США, в которых свобода совести в последние десятилетия сводится все больше к свободе деятельности разного рода деструктивных и тоталитарных сект.
Это ведь в Сан-Франциско в 1966 году была официально зарегистрирована так называемая "церковь Сатаны", которая провозгласила себя "сознательным носителем зла и антиподом христианства".
Сегодня в Соединенных Штатах свободно действуют более тысячи сатанинских и еще несколько тысяч других деструктивных сект. При этом в начале 2015 года суд Флориды постановил, что любые религиозные материалы могут распространяться в учебных заведениях на равных правах.
Возникает вопрос: а как же быть с правами детей на их защиту от воздействия организаций, ставящих перед собой задачи разрушения традиционных ценностей, пропаганду насилия, агрессивности, девиантного поведения и т.п.? Увы, в США нет границ между моральным и аморальным — морально все, что приносит деньги. И вот такому отношению к жизни они учат другие страны.
Полагаю, что невежи и неофиты Госдепа должны брать у верующих и священнослужителей названных выше стран уроки того, как следует относиться к иноверцам, а также защищать их права.
Впрочем, есть в очередном черном списке Госдепа и другой смысл. Как правило, подобные списки носят ситуативный и инструментальный характер: в них включаются страны, на которые в ближайшее время планируется надавить, преследуя те или иные цели.
Включение Узбекистана и ряда других стран Центральной Азии в черный список государств, в которых, с точки зрения американских моралистов, не хватает каких-то свобод, — явный признак того, что эти страны являются предметом повышенного внимания со стороны американских ястребов.
Ведь нет же в этом списке, к примеру, Косово, в котором последовательно уничтожаются православные храмы, или той же Украины, где под прикрытием правящего режима захватываются церкви, находящиеся в ведении УПЦ Московского патриархата. Нет в нем Ирака и Сирии, где почти уничтожены — не без помощи США — не только христианские храмы, но и сами христиане.
Но зато в списке есть Мьянма — та самая Мьянма, где совсем недавно произошли поддержанные Западом массовые выступления против власти мусульман рохинджа. В список традиционно включены страны из "оси зла" — Северная Корея (ну как же без нее?) и Иран. И вот если в названный список включены сразу три государства Центральной Азии, это значит, что у Госдепа появились свои виды на регион.
Аналогичным образом Госдеп действует и в отношении другой ключевой страны региона — Казахстана. Нанеся удар по этому независимому государству путем блокировки счетов Национального банка РК на сумму в 22 млрд долларов, администрация Трампа милостиво согласилась принять в Вашингтоне президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Полагаю, что речь во время встречи Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым, как и во время будущей встречи с Шавкатом Мирзиёевым (если она состоится), будет идти не только об укреплении сотрудничества двух стран "по самому широкому кругу проблем", но также по вопросам, связанным с укреплением роли США в государствах, расположенных на востоке и северо-востоке от Ирана.