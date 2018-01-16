Позиция США по Узбекистану не критерий истины

Узбекские СМИ буквально взорвались после того, как Государственный департамент США включил Узбекистан в список стран, которые "привлекают или допускают систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания как страны особого беспокойства".

Управление мусульман Узбекистана выразило сожаление по поводу этого факта и назвало позицию США ошибкой, после чего опубликовало сообщение, больше напоминающее отчет о проделанной работе — в сфере продвижения в стране ислама. В то время как Госдеп, включив в свой список Мьянму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан, наверняка имел в виду "нарушения свободы вероисповедания" вовсе не по отношению к правоверным мусульманам.

Но не будем гадать. В любом случае руководство Узбекистана уделяет огромное внимание не только, как говорится в сообщении Управления мусульман этой страны, "сохранению исламских ценностей, пропаганде религиозного образования и распространению доброго учения нашей религии", но также укреплению в Узбекистане межконфессионального диалога. По крайней мере, в этой стране созданы все условия для того, чтобы в ней могли чувствовать себя комфортно православные, католики и другие христиане.

В независимом Узбекистане начиная с 90-х годов прошлого века возродились иудейские общины, были восстановлены синагоги, заработали еврейские образовательные центры, получили поддержку государства буддисты, кришнаиты, пятидесятники и многие другие известные конфессии.

В этом смысле Узбекистан никак не может находиться в одном списке, например, с атеистической Северной Кореей, с Саудовской Аравией, в которой правящие элиты отнюдь не благоволят шиитам и иудеям, а также с Китаем, известным своими жесткими мерами по отношению к секте Фалунгунь, лидер которой, кстати, в настоящее время живет в США.

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Госдеп не просто не прав в отношении оценки конфессиональной ситуации в Узбекистане, но абсолютно предвзят. Вот только стоит ли оправдываться перед Госдепом? Стоит ли вообще серьезно относиться к публикуемым сегодня в США черным спискам?

Начну с того, что эта страна, в принципе, не имеет права быть истиной в последней инстанции. Во-первых, ей этого права никто не давал, а во-вторых, если уж кому и быть примером в вопросах свободы вероисповедания, то только не США, в которых свобода совести в последние десятилетия сводится все больше к свободе деятельности разного рода деструктивных и тоталитарных сект.

Это ведь в Сан-Франциско в 1966 году была официально зарегистрирована так называемая "церковь Сатаны", которая провозгласила себя "сознательным носителем зла и антиподом христианства".

Сегодня в Соединенных Штатах свободно действуют более тысячи сатанинских и еще несколько тысяч других деструктивных сект. При этом в начале 2015 года суд Флориды постановил, что любые религиозные материалы могут распространяться в учебных заведениях на равных правах.

Возникает вопрос: а как же быть с правами детей на их защиту от воздействия организаций, ставящих перед собой задачи разрушения традиционных ценностей, пропаганду насилия, агрессивности, девиантного поведения и т.п.? Увы, в США нет границ между моральным и аморальным — морально все, что приносит деньги. И вот такому отношению к жизни они учат другие страны.

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Но не Госдеп ли создал, например, ИГ (запрещенная в РФ организация)? Не он ли превращает Ближний Восток в одну большую помойку инспирированными псевдореволюциями и заказными войнами, которую ведут "умеренные" и не очень террористы, вооруженные в том числе квазиисламистскими доктринами? Не свободу ли для деструктивных сект сатанинского толка и квазиисламистских радикальных группировок требует Госдеп от властей Узбекистана, Таджикистана и многих других стран, в которых межконфессиональный диалог — в отличие от США — существует не одну тысячу лет?

Полагаю, что невежи и неофиты Госдепа должны брать у верующих и священнослужителей названных выше стран уроки того, как следует относиться к иноверцам, а также защищать их права.

Впрочем, есть в очередном черном списке Госдепа и другой смысл. Как правило, подобные списки носят ситуативный и инструментальный характер: в них включаются страны, на которые в ближайшее время планируется надавить, преследуя те или иные цели.

Включение Узбекистана и ряда других стран Центральной Азии в черный список государств, в которых, с точки зрения американских моралистов, не хватает каких-то свобод, — явный признак того, что эти страны являются предметом повышенного внимания со стороны американских ястребов.

Ведь нет же в этом списке, к примеру, Косово, в котором последовательно уничтожаются православные храмы, или той же Украины, где под прикрытием правящего режима захватываются церкви, находящиеся в ведении УПЦ Московского патриархата. Нет в нем Ирака и Сирии, где почти уничтожены — не без помощи США — не только христианские храмы, но и сами христиане.

Но зато в списке есть Мьянма — та самая Мьянма, где совсем недавно произошли поддержанные Западом массовые выступления против власти мусульман рохинджа. В список традиционно включены страны из "оси зла" — Северная Корея (ну как же без нее?) и Иран. И вот если в названный список включены сразу три государства Центральной Азии, это значит, что у Госдепа появились свои виды на регион.

Известно, что в конце декабря прошлого года в ходе телефонных переговоров Дональд Трамп пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетить Вашингтон с официальным визитом. Так вот, я не исключаю, что внесение Узбекистана в список стран с "неблагоприятной межрелигиозной обстановкой" обусловлено стремлением Госдепа повысить свои ставки в предстоящем диалоге президента США с главой крупнейшей страны Центральной Азии.

Аналогичным образом Госдеп действует и в отношении другой ключевой страны региона — Казахстана. Нанеся удар по этому независимому государству путем блокировки счетов Национального банка РК на сумму в 22 млрд долларов, администрация Трампа милостиво согласилась принять в Вашингтоне президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Полагаю, что речь во время встречи Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым, как и во время будущей встречи с Шавкатом Мирзиёевым (если она состоится), будет идти не только об укреплении сотрудничества двух стран "по самому широкому кругу проблем", но также по вопросам, связанным с укреплением роли США в государствах, расположенных на востоке и северо-востоке от Ирана.

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