"Движение вверх", или Легендарные "3 секунды" сборной СССР в Мюнхене

В прокат вышла картина режиссера Антона Мегердичева "Движение вверх". Фильм повествует о триумфальной победе сборной СССР по баскетболу над командой США

Именно тогда баскетболист Алжан Жармухамедов, легенда №7, стал первым этническим казахом, получившим звание олимпийского чемпиона.

Легендарные "три секунды" — выигрыш советской сборной на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет с пьедестала свергнута американская команда. В победу советских атлетов в то время не верил никто, но, как сказал главный герой картины, тренер советской сборной Владимир Гаранжин в исполнении гениального Владимира Машкова: "Не бывает вечных империй, и Америке лучше проиграть нам".

К своему стыду, о существовании героя, первого олимпийского чемпиона — баскетболиста узнала лишь после приглашения на закрытую премьеру фильма в Астане. К счастью, с Алжаном Мусурбековичем удалось побеседовать, и его невероятную историю жизни мы уже рассказали, а пока впечатления от спортивной драмы "Движение вверх".

На дворе начало 70-х, "железный" занавес и совсем не спортивная установка: проигрыш на поле — поражение всей страны. Зрителям представлено противостояние двух держав. Сборная СССР на пике своих возможностей, американцы тоже сметают все препятствия на пути в своем родном виде спорта. И победить их — за гранью возможного.

Можно долго спорить о главном посыле картины: кто-то не согласен с фактом победы советской сборной в решающей схватке (внимание, спойлер), кто-то посчитает фильм "агиткой" или рекламой советского спорта, но любое утверждение подвергается сомнению, ибо все в драме сложилось как надо.

С первой и до последней минуты героям сопереживаешь. В фильме нет только плохих или хороших парней, создатели не показали американцев коварными злодеями, совсем нет — это достойные уважения спортсмены. Характеры всех игроков многоярусны. Даже злодейского вида олимпийские чиновники "очеловечены".

Герой Андрея Смолякова иллюстрирует собой советское государство — казенный человек, который и понять может, и о своей пользе не забудет. Персонаж Марата Башарова также партийный функционер, говорящий то, что одобрят в верхах, но при этом не лишенный обаяния тип.

Фото из личного архива автора "Последний портрет": глоток свежего воздуха

Интересно раскрыт характер одного из лучших игроков, капитана сборной — литовца Модестаса Палаускаса, откровенно настроенного против советской власти. Герой имел возможность уйти за "стену", но в решающий момент остается со своими. Тезис о дружбе народов также филигранно подан создателями картины. От увиденного нет привкуса приторности.

Герой Владимира Машкова не только грамотно ведет команду к заветной мечте о победе, но и щедро дарит зрителям настоящие эмоции. Семейная драма главного тренера, воспитывающего не только будущих олимпийских чемпионов, но и больного сына, прикованного к инвалидному креслу, бесспорно, выдавит из самого "сухого" зрителя не одну слезу.

Главный форвард сборной Сергей Белов также не оставляет места равнодушию. У него железный взгляд, стальная хватка и жесткая дисциплина. Герой всем своим существом доказывает: хочешь чего-то достичь — работай не покладая рук.

Не лишена картина и любовной линии — "лавстори" одного из игроков команды и красавицы, комсомолки, спортсменки, которой строго-настрого запрещено замуж, да и будущий супруг болен редкой болезнью и не желает любимую оставлять молодой вдовой.

Диалоги "Движения вверх" — живые, не лишенные юмора. Появление гопников-афроамериканцев, выигравших у советской сборной в дворовый баскетбол, несомненно, одно из самых запоминающихся.

Sputnik / Жания Уранкаева Олимпийский чемпион 1972 года Алжан Жармухамедов

Со смешинкой и карикатурно показаны и американские болельщики, которые с трибун заклинают противника кинуть мимо кольца.

Безусловно, для казахстанского зрителя важно появление нашего земляка Алжана Жармухамедова, которого в фильме сыграл начинающий актер Александр Ряполов. Сам Жармухамедов выступил одним из консультантов картины.

Фильм основан на реальных событиях, однако не лишен кинематографичной художественности, добавляющей драматичности и красочности событиям. По признанию Алжана Мусурбековича, игравшего в сборной под номером 7, он действительно долгое время был на поле со зрением минус четыре. Чудом и по наитию, четко подавая пасы и попадая в кольцо, попал в сборную наш герой.

© Sputnik/ Юрий Сомов Советские баскетболисты Алжан Жармухамедов и Геннадий Вольнов и болгарские волейболисты Иван Сеферинов и Здравко Семенов

Фильм в Астане мы смотрели вместе с олимпийским чемпионом, и зал неистово аплодировал каждый раз, как на экране появлялся персонаж казахского атлета.

После просмотра кино скромного аксакала зрители долго не отпускали, прося автограф и фотографируясь на память.

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