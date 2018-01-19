Фильм "Скиф": кровавая антинаучная дрянь или исторический блокбастер?

Не могу сказать, ждал кто-нибудь или нет выхода на экраны блокбастера "Скиф". Вокруг этой исторической постановки не полыхал скандал, как в случае с "Матильдой". И по телевизору как-то об этом фильме молчали. Сам я о появлении этого фильма узнал буквально накануне. В общем, "скиф" подкрался незаметно — прямо как один из главных героев фильма.

А между тем постановка дорогая, с костюмами. История из древних времен. Даже, наверное, более древних, чем показывали нам год назад в известном фильме "Викинг". Если верить Википедии, скифы прекратили свое существование в IV веке до нашей эры. А обитали они на громадной территории — от Карпат и Молдовы на западе до китайского Туркестана на востоке. Также от скифского, оказывается, произошел осетинский язык.

Вооружившись этими познаниями, я пошел смотреть блокбастер. И немного опоздал. Пришел не к самому началу и не смог полюбоваться на серую печальную заставку "Фонд кино". Может, ее и не было. Но, судя по приведенным сайтом "Кинопоиск" цифрам бюджета — 150 миллионов рублей — думается, без господдержки не обошлось.

Злые, опасные хипстеры

В зал я вошел в момент, когда на экране какой-то мужик в темноте мучил девушку. Та была привязана веревкой за запястья к потолку пещеры. Но уже скоро — через несколько минут — стало понятно, что мучают-то не девочку, а это мальчик такой. Более того, чуть ли не главный герой, суперубийца, скифский "волк"!

Конечно, этот скифский "волк" (в исполнении молодого актера Александра Кузнецова) потом много выпрыгивал из кустов, рычал, дрался, строил жуткие физиономии. Ну а я все пытался воспринять его героя серьезно. И не получалось. Потому что это был не хищник, а какой-то модный хипстер — с прической "ирокез" и татуированными висками.

А мучил хипстера хорошо подстриженный дядька с аккуратной бородкой, очень похожий на актера Владимира Епифанцева. Я даже какое-то время думал, что это он и есть. Потому что этот дядька говорил голосом Епифанцева, вел себя так же и даже мимикой соответствовал. Но все-таки это оказался актер Алексей Фаддеев. Он играл русского боярина. Тут, конечно, возникла минутка когнитивного диссонанса. Потому что какие бояре, когда последние скифы растворились в степях Евразии еще до нашей эры?

Но стоит ли позволять скучным фактам из летописей стоять на пути хорошей истории? И вот два этих героя блуждают по степям и горным склонам. Сверхзадача у них есть. Скифы похитили у боярина жену и маленького сына. Скифы — сплошь хипстеры. Не как монголо-татары в фильме "Легенда о Коловрате", конечно. Немножко другие. Но из той же серии. В "Коловрате" перед нами были некие эмогеи, а здесь, скорее, одичавшие панки, которые даже в диких условиях степных пампасов не забывают подкрашивать себе глаза.

Под олимпийским огнем

Фильм очень кровав. Даже в большей степени, чем "Викинг". Больше грязи, антисанитарии. Положительные герои выгрызают противникам кадыки, а уж горло перерезать для них — как приятного аппетита пожелать. В общем, багровый цвет занимает немалое место в колористической гамме фильма. Детям и слабонервным лучше не видеть.

Драки есть. Их много. Сделаны они примерно на троечку. Много замедленной съемки, когда герой замахивается-замахивается, а никак не ударит. Много же и невнятных мельканий. Золотой середины, когда видно, кто, кого и как лупит, практически нет. Финальная драка в скифском стойбище оказалась настолько унылой, что я даже стал под нее засыпать (это, кстати, был первый опыт засыпания именно под бойцовские эпизоды).

Оружие у скифов и всех прочих затейливое. То клинок в виде синусоиды, то нож в форме буквы "Г". А в самом финале герой-боярин воздымает над головой этакий кладенец в форме олимпийского факела "Сочи-2014". Вот абсолютно не шучу.

Намекнули, откуда стащили

Костюмы и грим. Тут как раз все прекрасно, затейливо и изобретательно. Вообще, как и в случае с "Матильдой", у меня сложилось впечатление, что фильм поставили как раз костюмеры. Ну и чуть-чуть гримеры.

К слову, в одном из бойцовских эпизодов "Скифа" герои попадают в плен к неким поклонникам Велеса. А это такие люди с очень сильно напудренными лицами. И бьют они в барабаны. И танцуют, притопывая.

Эти пляски с белыми лицами под примитивную перкуссию стали очень сильно мне что-то напоминать. Где-то я их видел. И вспомнил, где. В 1986 году японский режиссер Зого Ишии снял вместе с немецкой индустриальной группой Einsturzende Neubauten музыкальный (можно и в кавычках) фильм "1/2 человека". Там было много грохота. И вообще фильм очень жуткий. И, кстати, достаточно известный.

Foto: Александр Семенченко Вячеслав Юровских на съемках фильма "Скиф"

Концептуальный финал

А ближе к финалу в японском фильме из заброшенных ангаров выходят их зловещие обитатели с отбеленными лицами и вот точно так же танцуют! И словно бы в пользу моего предположения на фоне плясок несколько раз мелькнул опознавательный знак немецких индустриалистов — иероглиф-"человечек". В общем, российские кинематографисты, как порядочные люди, намекнули, откуда стащили. Ну, наверное, и правильно сделали.

В общем, до поры мое восприятие этого фильма дрейфовало где-то на отметке "3 балла" по пятибалльной шкале. А вот в финале случился у авторов сценария очень концептуальный сюжетный поворот, мгновенно опустивший мое восприятие этого костюмированного шабаша на уровень плинтуса (и даже, может, ниже). Поэтому сейчас будет безжалостный и концептуальный спойлер.

В самом финале происходит некая утряска временных координат. Потому что попадаем мы в Тьмутараканское княжество. Оно у нас (согласно Википедии) существовало в X-XII веках. То есть соседствовало со скифами примерно так же, как нынешняя Российская Федерация, допустим, с Византийской империей.

Foto: Александр Семенченко Вячеслав Юровских на съемках фильма "Скиф"

И вот татуированные, свеженакрашенные скифы просятся под руку Тьмутараканского князя. А тот, не дрогнув голосом, приказывает взять да и уничтожить всех скифов. Всего их человек 15-20. И княжеские лучники их берут и расстреливают. Вот так-то! Чувствуете, какие плохие русские?

Не будем объяснять, почему это полный бред. Но вот этим концептуальным моментом в головы всех пацанов-недорослей вбивается: "Ах, какие плохие русские! Они уничтожили скифов!". И не объяснишь ведь.

В общем, если хотите увидеть кровавую антинаучную дрянь, испортить себе и семье поход в кино — вам обязательно надо посмотреть "Скифа". Российский кинематограф, который я только-только зауважал за "Движение вверх", снова стремительно и позорно пал в моих глазах. Увы-увы.

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