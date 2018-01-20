Как мигранты в Москве преодолевают языковой барьер

Этой зимой в Москве в Библиотеке им. Н.А. Некрасова начал работать языковой практикум для мигрантов. Корреспондент Sputnik принял участие в одном из занятий и побеседовал с организаторами этой благотворительной инициативы.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik, Лев Рыжков.

Ночь, улица, библиотека…

Один мой хороший знакомый как-то заблудился в большом китайском городе. Самым ужасным оказалось то, что его никто вокруг не понимал. Русский в Китае не очень знают. Но и английский, как оказалось, тоже. Очень неважным было это чувство — заброшенности в огромном чужом городе.

В той или иной степени это чувство знакомо и каждому трудовому мигранту. В той же Москве — и со знанием языка тяжело бывает. А ведь не все его знают.

Подтянуть свои знания по русскому языку в Москве теперь стало можно в Библиотеке им. Н.А Некрасова — одной из самых известных в России. Раз в неделю, по средам, в восемь вечера, здесь начинается языковой практикум для мигрантов.

Вечером среды погода на улице Бауманской не просто плохая, а чудовищная. Свистит ледяной ветер, в лицо метет снежная пыль. Улицы уже почти безлюдны. Хотя казалось бы — почти центр города. По пути в библиотеку мне кажется, что на занятия просто никто не придет! Ну, кому будет охота после работы, в будний день, в такую чудовищную погоду, идти учиться?!

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Но, как ни странно, в библиотеку заходит какая-то модно одетая молодежь. Неужели тоже на языковой практикум? Сварливо подумалось, что не знает, наверное, молодежь русский язык. Но хорошо — хоть отдает себе в этом отчет.

А на пятом этаже библиотеки, где проходит практикум, вообще смешались мигранты и хипстеры. Впрочем, тут же выяснилось, что последние все-таки пришли смотреть фильм арт-хаусного режиссера Дерека Джармена. А мигранты занимаются в аудитории по соседству.

Александра Талавер, руководитель отдела культурно-просветительских проектов и программ библиотеки им. Н.А. Некрасова:

— Мы специально назначили занятия на такое позднее время, чтобы у мигрантов была возможность успеть сюда после работы.

Sputnik / Лев Рыжков Языковой практикум для мигрантов в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, в Москве

Do you speak English?

В аудитории — около десяти человек. Это, как я узнаю, несколько меньше, чем на предыдущих занятиях. Но неделю назад и погода была лучше.

В основном здесь собрались мужчины — есть совсем молодые, от 18 до 25 лет, есть в более солидном возрасте — около сорока лет. Женщин — две. Одна — немолодая. Ее зовут Насиба. Чувствуется, что ей пришлось в жизни немало потрудиться. Вторая женщина — совсем молоденькая, улыбчивая, с сияющими глазами. Это Женя — преподавательница английского языка.

И оказывается, что практикум проводится не только по русскому языку, но еще и по английскому. На занятия отводится два часа. В первый час — English. Во второй — русский.

Я, не скрою, удивлен этим фактом. Задаюсь вопросом: зачем трудовым мигрантам знать английский язык?

Sputnik / Лев Рыжков Языковой практикум для мигрантов в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, в Москве

Александра Талавер:

— Английский язык сегодня важен для профессионального роста в любой сфере, но особенно для работы в сервисной экономике — в сфере обслуживания. Важен он для официантов, для сотрудников хостелов, для гардеробщиц, администраторов. Ведь среди представителей этих профессий много мигрантов. К тому же, английский язык — просто очень важный элемент взаимодействия, коммуникации и мобильности.

Это учеба и игра

К моему удивлению, в аудитории нет атмосферы скуки, которая, чего уж скрывать, очень часто сопутствует учебному процессу. Наоборот — все вполне себе весело. И занятия проходят в атмосфере игры.

Вот сияющая Женя раздает всем листы бумаги, а на них — картинки. Задание простое — надо вписать спряжения глагола to be.

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Потом все присутствующие разделяются на две команды, и начинается игра в крестики-нолики. На доске расчерчено игровое поле. А в его квадратиках зашифрованы задания, которые надо разгадать, потом стереть их и вписать в освободившуюся клеточку либо крестик, либо нолик — смотря за кого играешь.

Учащиеся-мигранты живо и со смехом реагируют на игру. Очередность хода выясняется после игры камень-ножницы-бумага. Я тоже играю, за "ноликов". Но до выхода к доске в моем случае не доходит, потому что "нолики" обходят соперников и просто учиняют "крестикам" форменный разгром.

Потом учительница Женя показывает всем разноцветные карточки — надо назвать цвет. Потом чуть-чуть заданий по грамматике. В общем, время летит незаметно и с пользой.

Sputnik / Лев Рыжков Языковой практикум для мигрантов в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, в Москве

Владение языком у всех — на разном уровне. Кто-то из присутствующих знает его достаточно прилично. А кто-то делает первые шаги. Произношение жуткое абсолютно у всех, кроме преподавателя.

Но вот "английский час" подходит к концу. На перемене можно попить чай. Стаканы, сахар, пакетики — все есть. Дальше будет урок русского языка.

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Пользуясь случаем, начинаю беседовать с преподавателем по-английски. Женя профессиональный педагог, проводит практикум бесплатно, в свободное время.

Александра Талавер:

— Преподавателей привели не университеты. Ни один вуз не помогает нам волонтерами для этих курсов. Просто ребята сами организовались. Все они имеют профильное образование как преподаватели русского как иностранного, английского и психологическое образование.

Sputnik / Лев Рыжков Языковой практикум для мигрантов в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, в Москве

Все флаги в гости

В перерыве общаюсь с людьми. Вообще-то, как мне объяснили еще до занятий, расспрашивать других здесь не принято и не приветствуется. Кто-то не хочет рассказывать о себе.

А кто-то, как выяснилось, хочет. Например, Энгамберди из Узбекистана. "Я из Ферганской долины, — говорит паренек. — Из древнего Коканда, который был столицей ханства. Английский я учу потому, что у меня есть мечта — попутешествовать по миру. Я знаю, что я выполню свое желание. Но как я буду путешествовать, не зная английский?".

Рядом с Энгамберди сидит загадочный юноша-блондин, по имени Всеволод. На всякий случай интересуюсь у парня из Коканда: "Это ваш земляк?". "Нет! — смеется Всеволод. — Я из Украины".

Кстати, на перемене, пока идет чаепитие, состав учащихся немного меняется. Кто-то уходит. А кто-то и приходит.

"Сейчас придет кубинец, — говорят мне. — Обязательно познакомься с ним!".

И кубинец действительно входит. Это очень крупный и приветливый молодой человек. Мне уже рассказали, что он не знает ни русского, ни английского — только испанский. На занятия ходит постоянно. Очень хочет заговорить по-русски. Сегодня гость с Острова Свободы приходит с переводчицей.

Кубинца зовут Адриан. Он пишет свое имя на листе бумаги. Пишет красивым почерком, но левой рукой.

Александра Талавер:

— Не имеет значение, из какой страны приехал наш учащийся. На предыдущие занятия, например, приходили африканец, испанец, кубинец. Но понятно, что основной аудиторией являются трудовые мигранты из Центральной Азии. Что это за люди и кем работают, мы не проверяем. Мы вообще стараемся не особенно на этом концентрироваться. Не ограничивать, не смущать лишний раз.

Sputnik / Лев Рыжков Языковой практикум для мигрантов в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, в Москве

Нет начала, нет конца

Но вот перемена подходит к концу, и начинается практикум по русскому языку. И вот тут происходят удивительные вещи. Учитель Женя садится к ученикам, а занятие начинает вести другой педагог — молодой человек по имени Ярослав. Надо признаться, что в течение всего предыдущего часа я думал, что он — мигрант, пришедший на занятие. Но все мы, бывает, ошибаемся.

Еще один молодой человек — Илья из Кыргызстана — садится отдельно вместе с кубинцем Адрианом и его переводчицей. И в то время, пока все присутствующие проходят русскую грамматику, за их столиком разбираются с кириллическим алфавитом.

Но самый загадочный для меня человек на этом занятии — это все-таки украинец Всеволод. Он очень прилично разговаривает по-русски. Зачем ему то, что он и так знает? А потом вдруг понимаю, зачем.

© Sputnik/ Илья Питалев Для работы и жизни: зачем студенты из разных стран учат русский язык

Дело не столько в языке, сколько в самой атмосфере занятий — веселой, сосредоточенной, почти праздничной. Этого ведь так не хватает в обыденной мигрантской жизни. Я смотрю на лицо Севы, который, как мне кажется, в эти минуты счастлив, и понимаю, что не ошибся.

Александра Талавер:

— Трудовые мигранты нередко заходят к нам в библиотеку. У нас есть фонды с литературой на национальных языках бывших республик Советского Союза. Здесь можно, в случае необходимости, найти книги на родном языке. У нас есть стойка в одном из крупных столичных торговых центров, ТРЦ «Океания». И мои коллеги, которые там работают, говорят, что у них в библиотеку записывается довольно много мигрантов.

Среди мигрантов есть запрос на изучение русского языка. Мы же, в свою очередь, хотим помочь им адаптироваться. Поэтому не так давно мы и решили организовать языковой практикум. Первое занятие прошло в декабре. На этом этапе нам помог профсоюз трудящихся мигрантов. Помог прежде всего в распространении информации.

Для того чтобы записаться, желательна регистрация на сайте, но она, конечно, не обязательна. Сначала мы задумали, что желающие могут свободно присоединиться на протяжении первых трех месяцев. Но потом передумали и решили, что сделать это можно в любой момент. Потому что люди обладают разным уровнем знаний. С некоторыми надо заниматься индивидуально.

В наших занятиях нет точки обязательного начала и нет точки обязательного окончания. Мы оставляем выбор за посетителями. Можно прийти и уйти в любой момент. Когда люди поймут, что получили нужное. Это — не курс. Это — языковой практикум. В первую очередь для нас важно снять языковые и психологические барьеры, расширить словарный запас. Практикум рассчитан ровно настолько, насколько человек находит нужным.

Sputnik / Лев Рыжков Языковой практикум для мигрантов в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, в Москве

Нас не пугает, если со временем наша инициатива начнет пользоваться большим спросом. Если учащихся станет много, мы создадим дополнительные группы. Мы придумаем, как с этим справиться. Мы ждем новых учеников.

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