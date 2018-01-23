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Быстрицкое газовое месторождение в Львовской области

Бери и плати, или История Украины от арбитража до арбитража

© Sputnik/ Стрингер
Колумнисты
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Мария Меркулова
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Ничего плохого, кроме хорошего. Так в "Нафтогазе" пытаются объяснить, почему снова будут покупать "агрессивный" российский газ. Хотя оправдываться на самом деле тут не за что, ведь не сами же они так решили

И бери, и плати. Украина в 2018 году снова начнет закупать газ у России, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Объем — минимум 5 млрд кубов в год, срок — до конца 2019-го, причина — решение Стокгольмского арбитража, который в декабре разрешил-таки газовый спор России и Украины. И это условие Киев называет "позитивным аспектом". И ведь не зря.

Участок газопровода на газоизмерительной станции Уренгой-Новопсков. Архивное фото
© Sputnik/ Владимир Федоренко
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Удобно, когда торжество правосудия тебе еще и действительно выгодно, размышляет автор радио Sputnik Мария Меркулова. Вердикт арбитража вроде как принуждает Украину закупать газ у "страны-агрессора", "оккупанта" и вообще "военного противника", то есть совесть Киева чиста — не виноватые они, их заставили. Можно даже не пытаться выкрутиться и не отказываться от своих слов о "газовой независимости" от России. Ведь цена на российский газ ниже, чем на реверсный из Европы, так что "Нафтогаз" на самом деле в выигрыше. Вот уж действительно — "позитивный аспект", даже не поспоришь. Правда, суд обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за уже поставленное голубое топливо. А еще она заплатит, начиная с 22 декабря, по 600 тысяч долларов за каждый день просрочки по платежу.

В любом случае Украина считает себя победителем в этой тяжбе с "Газпромом", и оспаривать решение суда вроде как не собирается. А вот саботировать ни с того ни с сего вполне может. Так ведь в прошлом она уже делала. Разумеется, это приведет к астрономическим суммам долга, нарушению уже не только контракта, но и решения суда, как следствие — к искам, новым разбирательствам, годам и миллионам, потраченным в инстанциях, и в итоге — к штрафам. Но это по логике и по закону, а можно, как всегда, понадеяться на авось. Авось через несколько лет какой-нибудь международный арбитраж опять задним числом изменит условия сделки и спишет большую часть долга! По такой схеме можно годами недоплачивать, пользуясь статусом "бедного родственника" и политической ситуацией. Очень хочется надеяться, что это всего лишь домыслы и Украина будет вести себя как добропорядочный покупатель и законопослушный импортер.

А вот в конце 2019 года контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" истечет, российская компания продлевать его не собирается. Да и Киев нос морщит каждый раз при упоминании голубого топлива соседа. Демонстративно, разумеется. Только вот европейский реверсный газ от этого дешевле не становится. Видимо, чтобы иметь "моральное право" покупать действительно выгодное сырье у страны, которая стремится "уничтожить украинское государство как таковое", Киеву остается только надеяться на новые тяжбы и обязывающие решения судов.

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Теги:
газ, Украина, Россия



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