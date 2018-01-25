Минск или Астана: кто главный миротворец

Визит президента Нурсултана Назарбаева в США стал достаточно заметным событием политической жизни, считает колумнист Sputnik Казазхстан.
Во-первых, сам факт встречи одного из ближайших союзников России с американским президентом Дональдом Трампом вызвал определенную настороженность у части экспертного сообщества. Во-вторых, по результатам контактов с американским коллегой Назарбаев озвучил идею переноса места проведения переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине из Минска в Астану.
Зачем Назарбаев ездил в США?
Обычно геополитические интересы ведущих мировых держав в регионе Центральной Азии принято описывать через понимание концепции так называемой "Новой Большой Игры" (New Great Game), призом в которой является контроль над маршрутами, нефтедобычей, получение выгодных контрактов на разработку природных ресурсов. На сегодняшний день практически все глобальные акторы (Китай, Россия, США, ЕС) и ряд региональных держав (Япония, Турция, Южная Корея и пр.) сформировали свои предложения для стран центральноазиатского региона, где одним из ключевых государств является Казахстан.
Нынешний визит Назарбаева в США в полной мере отвечает внешнеполитическим практикам Казахстана, сложившимся в прошлые годы. Также стоит отметить, что с учетом интереса США к региону Центральной Азии, роли Астаны в обеспечении безопасности в данном регионе, а также значительных инвестиций североамериканского бизнеса в казахскую нефтяную промышленность, необходимость контактов на высшем уровне между США и Казахстаном назрела достаточно давно.
Напомним, что прошлая встреча глав государств США и Казахстана прошла в 2006 году, а с тех пор международная обстановка и ситуация в центральноазиатском регионе в частности претерпели значительные изменения. Таким образом, сам факт визита Назарбаева в США не является неким "разворотом" от России, а продиктован соображениями целесообразности суверенного развития Казахстана.
Некоторые итоги
По результатам состоявшихся в Вашингтоне переговоров Назарбаева и Трампа было заключено три межправительственных соглашения. Кроме того президент Казахстана привез из США контракты с американскими кампаниями на сумму свыше 7,5 миллиарда долларов. В военно-политическом смысле особый интерес представляет протокол к Соглашению об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита через территорию Казахстана, что позволит США осуществлять перевозки специальных грузов для нужд операции в Афганистане с включением в маршрут портов Актау и Курык на Каспийском море. Таким образом, речь идет о развитии транзитного потенциала Казахстана в рамках маршрута по снабжению Международных сил содействия безопасности в Афганистане (т.н. "Северная распределительная сеть"), повышению значимости Казахстана для США как основного партнера по поддержанию безопасности в регионе ЦА, а также расширении масштабов казахстанско-американского сотрудничества в сфере транзита военной техники.
Миротворческий потенциал Казахстана и будущее "минской площадки"
Как показывает дипломатическая практика, функционал "малых стран", к которым не географически, но политически относится Казахстан, сводится к предоставлению переговорной площадки и обеспечению организации переговоров, в то время как достижение консенсуса целиком зависит от политической воли участвующих субъектов переговорного процесса. Думается, что на настоящем этапе глубина международных, а также локальных противоречий в рамках существующих конфликтов достаточно значительная, в то время как намерения вести диалог в большей степени декларативны.