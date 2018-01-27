Ядерный развод и раздел имущества: что потеряет Евросоюз и что получит Иран

Колумнист Sputnik Азербайджан - об угрозе того, что Дональд Трамп может выйти из ядерного соглашения с Ираном

Озабоченность Старого Света возможным разрывом ядерного соглашения США с Ираном вполне понятна, ибо в таком случае под угрозой окажутся доходные контракты европейских компаний в Иране. Однако, наверное и с этим мировое сообщество может как-то смириться, но важнее совсем другое: Иран получит возможность официально приступить к разработке ядерного оружия.

Вашингтон не исключает возвращения прежних санкций против Исламской Республики и это, безусловно, ударит по европейским компаниям, успевшим заключить большие сделки в этой стране. В Европейском союзе выражают надежду, что США пересмотрят свое решение, иначе Брюсселю придется выбирать между своими экономическими интересами и дружбой с Белым домом.

Ядерная сделка с Ираном 2015 года — редкий пример соглашения, одобренного всеми странами-участницами Совбеза ООН. Соглашение позволило мирными средствами приостановить создание атомного оружия в одной из стран, готовившихся перейти красную черту.

Однако, после прихода к власти в США Дональда Трампа Белый дом ставит это достижение под сомнение. В Вашингтоне почему-то уверены — ограничения, наложенные на Иран, недостаточны, и дополнительные гарантии ядерного нераспространения следует выбить из Тегерана силой.

Во время своей предвыборной кампании Трамп называл атомную сделку "одним из худших соглашений", заключенных США за всю историю. После того, как он стал президентом мегагосударства планеты, Трамп свое мнение не изменил и в октябре 2017-го повторил эти слова.

Ныне же, в январе 2018 года, он выражается более конкретно: "Я приостанавливаю введение санкций по ядерной программе. Но я делаю это, чтобы добиться соглашения с нашими европейскими союзниками и исправить ужасные изъяны сделки. В отсутствие такого соглашения США больше не будут приостанавливать действие санкций. В любой момент, когда я сочту, что договориться с европейцами невозможно, я выйду из иранской сделки", — заявил Трамп.

Главным недостатком ядерной сделки с Ираном Дональд Трамп считает то, что что ее действие не распространяется на иранскую ракетную программу.

На берегу Потомака говорят об "общей стратегии противодействия дестабилизирующему поведению иранского режима", охватывающей и ядерную программу, и ракетостроение, и политику Ирана в регионе Ближнего и Среднего Востока, и правозащитную тематику.

Как отмечалось выше, в Европе заметно обеспокоены позицией американского президента.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини желает сохранить соглашение с Ираном в нынешнем виде. Ей вторит главный дипломат Великобритании Борис Джонсон, который, как и Могерини, считает сделку с Ираном "значительным достижением", от которого не следует отказываться.

Но, судя по всему, Белый дом считает иначе. Американские инвестиции в иранскую экономику незначительны. То есть потеря иранского рынка не повлечет за собой убытков для США, зато позволит укрепить связи с геополитическими противниками Тегерана — Израилем и Саудовской Аравией.

Однако не думается, что изоляция Ирана сыграет на руку основному населению США, и наверняка американские бизнесмены среднего звена также не будут в восторге от этого решения.

И еще. Не надо обладать выдающимися аналитическими способностями, чтобы предположить, что выход Вашингтона из ядерного соглашения с Ираном даст руководству тоталитарной Северной Кореи дополнительные аргументы против разоружения.

Чего же добивается хозяин Овального кабинета? Один непредсказуемый режим с ядерным оружием мир уже имеет — северокорейский. Неужели Трампу этого недостаточно?