Чему "белые волчата" могут научить основную сборную Узбекистана

Это не первый успех молодых футболистов из Узбекистана. 42 года назад выходцы из республики ковали победы сборной СССР в финале чемпионата Европы среди молодежных команд 1976 года. В их числе были будущие звезды ташкентского "Пахтакора" Владимир Федоров и Михаил Ан, трагически погибшие вместе с командой три года спустя. А Михаил, кстати, носил капитанскую повязку той сборной.
"Забуксовала" сборная Узбекистана в Китае всего лишь один раз — во время матча с Катаром. Как раз не хватило командных действий в обороне и в центре поля, которые помогли бы завладеть инициативой во встрече с довольно-таки сильной командой: впоследствии катарцы дошли по полуфинала.
Затем последовали очень хорошие встречи с хозяевами чемпионата — китайцами, а потом — игры на вылет с Японией и Южной Кореей. В этом случае как раз было видно, как команда может противостоять вышколенным сборным, которые также сильны традиционной организацией игры.
Не менее жесткое испытание молодые узбекистанцы выдержали и в финале. Сборная Вьетнама, команда — открытие этих соревнований, стала любимцем многих зрителей. Вьетнамцам, с одной стороны, повезло: победы в четвертьфинале и полуфинале они одержали в серии пенальти. Но в финале оказалось, что "сушить игру" они могут очень хорошо.
После этой победы очень хочется, чтобы герои китайского чемпионата не затерялись в своих клубах. Теперь очень многое зависит от руководства Федерации футбола Узбекистана и нового, пока еще не названного главного тренера взрослой сборной. Молодежь, познавшая успех, на мой взгляд, может принести "белым волкам" только пользу.