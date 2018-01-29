Чему "белые волчата" могут научить основную сборную Узбекистана

Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев после победы сборной Узбекистана на кубке Азии среди футболистов до 23 лет постарался увидеть потенциальную выгоду от этого успеха для главной команды страны

Это не первый успех молодых футболистов из Узбекистана. 42 года назад выходцы из республики ковали победы сборной СССР в финале чемпионата Европы среди молодежных команд 1976 года. В их числе были будущие звезды ташкентского "Пахтакора" Владимир Федоров и Михаил Ан, трагически погибшие вместе с командой три года спустя. А Михаил, кстати, носил капитанскую повязку той сборной.

Почему значим нынешний успех молодежной команды Узбекистана? В первую очередь потому, что на азиатском турнире команде удалось продемонстрировать все те качества, которые культивировались в ташкентском "Пахтакоре" времен СССР. На этом турнире вплоть до финала было крайне сложно выделить одного игрока. На поле у Узбекистана была единая команда, а ведь раньше именно сплоченность и приносила успех советскому футболу. На этом турнире тактика командной игры вновь оказалась оправданной.

"Забуксовала" сборная Узбекистана в Китае всего лишь один раз — во время матча с Катаром. Как раз не хватило командных действий в обороне и в центре поля, которые помогли бы завладеть инициативой во встрече с довольно-таки сильной командой: впоследствии катарцы дошли по полуфинала.

Затем последовали очень хорошие встречи с хозяевами чемпионата — китайцами, а потом — игры на вылет с Японией и Южной Кореей. В этом случае как раз было видно, как команда может противостоять вышколенным сборным, которые также сильны традиционной организацией игры.

Почему получилось обыграть Японию с Кореей? Если внимательно пересмотреть все голы, то можно увидеть два неоспоримых козыря "белых волчат": блестящий выбор позиции при игре во штрафной и хлесткие удары издали. К сожалению, такого высокого исполнительского мастерства я не видел в играх основной команды, которая постоянно робела перед выучкой азиатских грандов.

Не менее жесткое испытание молодые узбекистанцы выдержали и в финале. Сборная Вьетнама, команда — открытие этих соревнований, стала любимцем многих зрителей. Вьетнамцам, с одной стороны, повезло: победы в четвертьфинале и полуфинале они одержали в серии пенальти. Но в финале оказалось, что "сушить игру" они могут очень хорошо.

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И тут как раз сработала футбольная аксиома: если налажена командная игра, обязательно найдется тот, кто решит все в свою пользу. Этим человеком оказался Андрей Сидоров, который вышел на поле в самом конце игр. Незадолго после этого он очень удачно расположился в штрафной соперника и нанес победный удар. Super-sub — "суперзамена" — так прозвали Андрея ведущие футбольные СМИ континента.

После этой победы очень хочется, чтобы герои китайского чемпионата не затерялись в своих клубах. Теперь очень многое зависит от руководства Федерации футбола Узбекистана и нового, пока еще не названного главного тренера взрослой сборной. Молодежь, познавшая успех, на мой взгляд, может принести "белым волкам" только пользу.