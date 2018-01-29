17:43 29 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-5°C
Прямой эфир
Поиск
Первый президент Узбекистана Ислам Каримов

К 80-летию Ислама Каримова: честная жизнь, достойная честного мифа

© Sputnik/ Алексей Дружинин
Колумнисты
Получить короткую ссылку
Игорь Николайчук
Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (7)
4810

Тридцатого января исполняется 80 лет со дня рождения Ислама Каримова. Немногим более года прошло со дня его смерти.

Первый президент республики Узбекистан Ислам Каримов
AFP / BRENDAN SMIALOWSKI
Генсек ШОС: Каримов — признанный лидер, с мнением которого считались
Памятная дата наверняка будет использована для своего рода возвращения Ислама Абдуганиевича в повседневность. Появятся воспоминания, комментарии, оценки. Социальная жизнь устроена так, что дата будет вплетена особой нитью пряжи в бесконечный шелк реальности. Потом возникнут другие поводы-нити. Нити со временем впрочем, весьма неспешно, постепенно могут сложиться в особый узор, который станет частью культуры наших потомков. Это и будет устойчивый миф о первом президенте независимого Узбекистана.

Процессы мифотворчества и динамическая система мифов сегодня крайне важны для национально-этнической самоидентификации. Выделение древних греков из окружающих племен стало успешным после появления мифов о Зевсе-Громовержце или о Посейдоне. Рискну впасть в научную ересь, если предположу, что Зевс был реальной личностью, "крутым" племенным вождем, а Посейдон — удачливым и храбрым рыбаком. Частности ушли, отшелушились. Имидж сгнил.

Символический образ остался

К чему эти рассуждения? Отбросим политес. Фольклор сегодня творят не сказители, а СМИ. Средства массовой информации суть инструменты политики, которую предлагают, добиваются одобрения социума и реализуют властные элиты. Узбекским элитам необходимо начать работу по профессиональной, а не любительской мифологизации Ислама Каримова. Особо подчеркну, что в этой работе в чем-то опосредованно, а в чем-то и напрямую заинтересована и российская властная элита. Думаю, и российское общество в целом.

Памятник Исламу Каримову
Пресс-служба президента Кыргызстана
Фильм, встречи, конференция: как отметят 80-летие Ислама Каримова
Ислам Каримов, его жизнь и деятельность — часть нашей ОБЩЕЙ неразделимой истории. Посмотрите имеющиеся в Рунете биографии Каримова. Все они начинаются примерно одинаково — "Советский, затем узбекистанский государственный и политический деятель". Конечно, в зависимости от источника может варьироваться степень оценки заслуг — "крупный", "выдающийся", "самый яркий". Но все мифотворцы предстанут интеллектуальными жуликами, если не будут отталкиваться от основополагающего факта: Ислам Абдуганиевич Каримов — советский человек, плоть от плоти и кровь от крови, сын советского многонационального общества. Хорошо или плохо было это общество, мы сейчас обсуждать не будем. По этому поводу сегодня кипят такие страсти, что впору думать о настоящей гражданской войне в стране История. Отойдем на всякий случай в сторонку. Констатируем очевидное. Мальчик из не просто скромной, а очень скромной (да просто нищей!) многодетной семьи, спасенный от голода во время войны в казенном детском доме вот так без всякого "напряга", без клановой поддержки, элитной (сословной) солидарности и пр. был системой приглашен в социальный лифт и достиг высшего иерархического этажа, причем в политике.

Политика здесь упомянута не просто так. Да, в религии, науке, искусстве, даже в СМИ и на телевидении, в шоу-бизнесе вертикальная мобильность осуществляется по достаточно демократическим паттернам. Пророк Мухаммед был простым купцом, но стал правителем Аравии. Из тысячи британских гениев 8% были сыновьями неквалифицированных рабочих. 4% академиков в дореволюционной России вышли из крестьян. Среди самых известных литераторов Франции 13% были из рабочей среды. Но массовый, и главное системный отбор и рекрутирование лучших (при всех оговорках) представителей народа во власть имелось только в Советском Союзе.

Ислам Каримов
© Sputnik/ Алексей Никольский
Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты о семье первого президента
У меня лично нет никаких сомнений, что Исламжон Каримов действительно учился на пятерки и окончил школу с золотой медалью. Нет никаких сомнений и в том, что он был хорошим пионером, активным комсомольцем и искренним членом партии, пусть об этом сегодня стараются и не упоминать. В СССР работал принцип, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Это и делало сто раз проклятую адептами либеральной демократии советскую номенклатуру синонимом меритократии, т.е. власти наиболее достойных. Если все эти обстоятельства авторами "грядущего" канонического жизнеописания Каримова будут проигнорированы, позитивный миф о нем просто провалится в грязь бессмысленности.

Я верю и в то, что политическую судьбу Исламжона во многом определило его детское увлечение авиацией, мечты о небе, о самолетах. Есть правдивые воспоминания о том, как первый секретарь Кашкадарьинского обкома партии Ислам Каримов в неурочное время зашел "на огонек" в родную школу в Самарканде и вел, как бы теперь сказали, ностальгический разговор со своим преподавателем кружка авиамоделизма Иваном Алексеевичем Калениченко. Вполне может быть, что в предстоящем мифе украинец Калениченко будет заменен кем-то более соответствующим перспективной цивилизационной ситуации. Ну, например, помощником архангела Микаиля, который управляет всем, что происходит на земле. Но это не отменит того важного факта, что Каримов был с детства включен в процессы модернизации узбекского сегмента советского общества. Ставка на научно-технический прогресс определила естественность превращения авиамоделиста Исламжона в национального научно-технического интеллигента, способного разумно строить и советские самолеты, и национальную историю.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с дочерью
© Facebook / Лола Каримова
Новые подробности биографии: у Каримова было трое детей
Так сложилось, что развал СССР и образование независимых республик по изрядно обветшавшим к концу ХХ века моделям национальных государств потребовало срочного придумывания системы мифов, облегчающих формирование и укрепление новых национальных организмов. Приходится констатировать, что ни в одной стране постсоветского пространства (в том числе в России) эффективной и прорастающей в будущее государственной мифологии (читай — идеологии) не изобретено. Везде господствуют парадигмы архаизации. Опора на эти парадигмы имеет следствием либо попытки устроить жизнь в пещерах радикального национализма, создать контрнацию, либо (это чаще) попытки явить людям раек с меняющимися картинками конвергенции власти и религии.

Будет совершенной неправдой утверждать, что подобные процессы не затронули Узбекистан. Затронули. И очень глубоко. Объективные условия не может обойти никакой умный политик. А Каримов, безусловно, был политик умный, это все признают. И он, как представляется, окончил свое президентство с золотой медалью. Но даже здесь есть своя особенность. Откат Узбекистана в архаику минимален. Каримов отвел страну на заранее подготовленные позиции, расположенные очень близко к советской передовой, и постоянно держал нацию в готовности к модернизационному наступлению. Этого не опровергнешь. Новый президент Шавкат Мирзиёев чувствует себя уверенно, когда практически в каждом выступлении затрагивает тему необходимости этой самой модернизации, вернее, нового постсоветского этапа модернизации.

Сайт, посвященный Исламу Каримову
Sputnik
Помним, гордимся, любим: заработал сайт об Исламе Каримове
Хотя Каримов под давлением обстоятельств и создал в Узбекистане (наспех, небрежно — уж извините, но это мое мнение) культ "великого предка сохибкирона Амира Тимура" и развивал умеренный ислам как антитезу исламу радикальному, но он, как лидер советского закала делал ставку не на предков, а на живых людей, перед которыми чувствовал историческую ответственность. Что касается неба, то, как советский инженер-механик (а это, поверьте, была насквозь пропитанная гуманистической энергетикой человеческая материя!), он хотел в него ворваться, а вовсе не молиться ему.

Сегодня скороспелые славословия в адрес Ислама Каримова содержат его сравнения и с Де Голлем, и с Черчиллем, и бог весть еще с кем. Сейчас, кажется, прошла команда в официозах именовать его на американский лад "Отцом-основателем" Республики Узбекистан. Нас, россиян, это, естественно, не касается. Просто отметим.

Но в русле тех мыслей, которые были высказаны выше, хочется привести слова самого Ислама Абдуганиевича: "В молодости у меня была цель — добиться такого совершенства в своей профессии, чтобы люди говорили: да, этот человек — знаток своего дела, это мастер!".

Это про него и скажем!..

Тема:
Как отметят 80-летие Ислама Каримова (7)
Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

  • Армянские альпинисты на горе Демавенд
    Снежная смерть

    В результате схода лавины на горе Ара (Ара-лер) в Армении погибла женщина, совершавшая восхождение в составе группы.

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Контроль качества мяса. Архивное фото
    Халяльный запрет

    Таджикистан запретил ввоз в страну нехаляльной мясной продукции – требование предъявлено всем поставщикам мясных продуктов

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Как в Ташкенте встречали победителей ЧА по футболу
Как Ташкент встретил триумфаторов чемпионата Азии U23
Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент встретил победителей ЧА
Карнай, сурнай и тысячи флагов: как Ташкент чествовал победителей ЧА
Как не замерзнуть зимой на дороге в автомобиле
Как не замерзнуть в заглохшей машине зимой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054