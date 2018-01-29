К 80-летию Ислама Каримова: честная жизнь, достойная честного мифа

Памятная дата наверняка будет использована для своего рода возвращения Ислама Абдуганиевича в повседневность. Появятся воспоминания, комментарии, оценки. Социальная жизнь устроена так, что дата будет вплетена особой нитью пряжи в бесконечный шелк реальности. Потом возникнут другие поводы-нити. Нити со временем впрочем, весьма неспешно, постепенно могут сложиться в особый узор, который станет частью культуры наших потомков. Это и будет устойчивый миф о первом президенте независимого Узбекистана.

Процессы мифотворчества и динамическая система мифов сегодня крайне важны для национально-этнической самоидентификации. Выделение древних греков из окружающих племен стало успешным после появления мифов о Зевсе-Громовержце или о Посейдоне. Рискну впасть в научную ересь, если предположу, что Зевс был реальной личностью, "крутым" племенным вождем, а Посейдон — удачливым и храбрым рыбаком. Частности ушли, отшелушились. Имидж сгнил.

Символический образ остался

К чему эти рассуждения? Отбросим политес. Фольклор сегодня творят не сказители, а СМИ. Средства массовой информации суть инструменты политики, которую предлагают, добиваются одобрения социума и реализуют властные элиты. Узбекским элитам необходимо начать работу по профессиональной, а не любительской мифологизации Ислама Каримова. Особо подчеркну, что в этой работе в чем-то опосредованно, а в чем-то и напрямую заинтересована и российская властная элита. Думаю, и российское общество в целом.

Ислам Каримов, его жизнь и деятельность — часть нашей ОБЩЕЙ неразделимой истории. Посмотрите имеющиеся в Рунете биографии Каримова. Все они начинаются примерно одинаково — "Советский, затем узбекистанский государственный и политический деятель". Конечно, в зависимости от источника может варьироваться степень оценки заслуг — "крупный", "выдающийся", "самый яркий". Но все мифотворцы предстанут интеллектуальными жуликами, если не будут отталкиваться от основополагающего факта: Ислам Абдуганиевич Каримов — советский человек, плоть от плоти и кровь от крови, сын советского многонационального общества. Хорошо или плохо было это общество, мы сейчас обсуждать не будем. По этому поводу сегодня кипят такие страсти, что впору думать о настоящей гражданской войне в стране История. Отойдем на всякий случай в сторонку. Констатируем очевидное. Мальчик из не просто скромной, а очень скромной (да просто нищей!) многодетной семьи, спасенный от голода во время войны в казенном детском доме вот так без всякого "напряга", без клановой поддержки, элитной (сословной) солидарности и пр. был системой приглашен в социальный лифт и достиг высшего иерархического этажа, причем в политике.

Политика здесь упомянута не просто так. Да, в религии, науке, искусстве, даже в СМИ и на телевидении, в шоу-бизнесе вертикальная мобильность осуществляется по достаточно демократическим паттернам. Пророк Мухаммед был простым купцом, но стал правителем Аравии. Из тысячи британских гениев 8% были сыновьями неквалифицированных рабочих. 4% академиков в дореволюционной России вышли из крестьян. Среди самых известных литераторов Франции 13% были из рабочей среды. Но массовый, и главное системный отбор и рекрутирование лучших (при всех оговорках) представителей народа во власть имелось только в Советском Союзе.

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У меня лично нет никаких сомнений, что Исламжон Каримов действительно учился на пятерки и окончил школу с золотой медалью. Нет никаких сомнений и в том, что он был хорошим пионером, активным комсомольцем и искренним членом партии, пусть об этом сегодня стараются и не упоминать. В СССР работал принцип, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Это и делало сто раз проклятую адептами либеральной демократии советскую номенклатуру синонимом меритократии, т.е. власти наиболее достойных. Если все эти обстоятельства авторами "грядущего" канонического жизнеописания Каримова будут проигнорированы, позитивный миф о нем просто провалится в грязь бессмысленности.

Я верю и в то, что политическую судьбу Исламжона во многом определило его детское увлечение авиацией, мечты о небе, о самолетах. Есть правдивые воспоминания о том, как первый секретарь Кашкадарьинского обкома партии Ислам Каримов в неурочное время зашел "на огонек" в родную школу в Самарканде и вел, как бы теперь сказали, ностальгический разговор со своим преподавателем кружка авиамоделизма Иваном Алексеевичем Калениченко. Вполне может быть, что в предстоящем мифе украинец Калениченко будет заменен кем-то более соответствующим перспективной цивилизационной ситуации. Ну, например, помощником архангела Микаиля, который управляет всем, что происходит на земле. Но это не отменит того важного факта, что Каримов был с детства включен в процессы модернизации узбекского сегмента советского общества. Ставка на научно-технический прогресс определила естественность превращения авиамоделиста Исламжона в национального научно-технического интеллигента, способного разумно строить и советские самолеты, и национальную историю.

Так сложилось, что развал СССР и образование независимых республик по изрядно обветшавшим к концу ХХ века моделям национальных государств потребовало срочного придумывания системы мифов, облегчающих формирование и укрепление новых национальных организмов. Приходится констатировать, что ни в одной стране постсоветского пространства (в том числе в России) эффективной и прорастающей в будущее государственной мифологии (читай — идеологии) не изобретено. Везде господствуют парадигмы архаизации. Опора на эти парадигмы имеет следствием либо попытки устроить жизнь в пещерах радикального национализма, создать контрнацию, либо (это чаще) попытки явить людям раек с меняющимися картинками конвергенции власти и религии.

Будет совершенной неправдой утверждать, что подобные процессы не затронули Узбекистан. Затронули. И очень глубоко. Объективные условия не может обойти никакой умный политик. А Каримов, безусловно, был политик умный, это все признают. И он, как представляется, окончил свое президентство с золотой медалью. Но даже здесь есть своя особенность. Откат Узбекистана в архаику минимален. Каримов отвел страну на заранее подготовленные позиции, расположенные очень близко к советской передовой, и постоянно держал нацию в готовности к модернизационному наступлению. Этого не опровергнешь. Новый президент Шавкат Мирзиёев чувствует себя уверенно, когда практически в каждом выступлении затрагивает тему необходимости этой самой модернизации, вернее, нового постсоветского этапа модернизации.

Хотя Каримов под давлением обстоятельств и создал в Узбекистане (наспех, небрежно — уж извините, но это мое мнение) культ "великого предка сохибкирона Амира Тимура" и развивал умеренный ислам как антитезу исламу радикальному, но он, как лидер советского закала делал ставку не на предков, а на живых людей, перед которыми чувствовал историческую ответственность. Что касается неба, то, как советский инженер-механик (а это, поверьте, была насквозь пропитанная гуманистической энергетикой человеческая материя!), он хотел в него ворваться, а вовсе не молиться ему.

Сегодня скороспелые славословия в адрес Ислама Каримова содержат его сравнения и с Де Голлем, и с Черчиллем, и бог весть еще с кем. Сейчас, кажется, прошла команда в официозах именовать его на американский лад "Отцом-основателем" Республики Узбекистан. Нас, россиян, это, естественно, не касается. Просто отметим.

Но в русле тех мыслей, которые были высказаны выше, хочется привести слова самого Ислама Абдуганиевича: "В молодости у меня была цель — добиться такого совершенства в своей профессии, чтобы люди говорили: да, этот человек — знаток своего дела, это мастер!".

Это про него и скажем!..