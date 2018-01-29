К 80-летию Ислама Каримова: честная жизнь, достойная честного мифа

Процессы мифотворчества и динамическая система мифов сегодня крайне важны для национально-этнической самоидентификации. Выделение древних греков из окружающих племен стало успешным после появления мифов о Зевсе-Громовержце или о Посейдоне. Рискну впасть в научную ересь, если предположу, что Зевс был реальной личностью, "крутым" племенным вождем, а Посейдон — удачливым и храбрым рыбаком. Частности ушли, отшелушились. Имидж сгнил.
Символический образ остался
К чему эти рассуждения? Отбросим политес. Фольклор сегодня творят не сказители, а СМИ. Средства массовой информации суть инструменты политики, которую предлагают, добиваются одобрения социума и реализуют властные элиты. Узбекским элитам необходимо начать работу по профессиональной, а не любительской мифологизации Ислама Каримова. Особо подчеркну, что в этой работе в чем-то опосредованно, а в чем-то и напрямую заинтересована и российская властная элита. Думаю, и российское общество в целом.
Политика здесь упомянута не просто так. Да, в религии, науке, искусстве, даже в СМИ и на телевидении, в шоу-бизнесе вертикальная мобильность осуществляется по достаточно демократическим паттернам. Пророк Мухаммед был простым купцом, но стал правителем Аравии. Из тысячи британских гениев 8% были сыновьями неквалифицированных рабочих. 4% академиков в дореволюционной России вышли из крестьян. Среди самых известных литераторов Франции 13% были из рабочей среды. Но массовый, и главное системный отбор и рекрутирование лучших (при всех оговорках) представителей народа во власть имелось только в Советском Союзе.
Я верю и в то, что политическую судьбу Исламжона во многом определило его детское увлечение авиацией, мечты о небе, о самолетах. Есть правдивые воспоминания о том, как первый секретарь Кашкадарьинского обкома партии Ислам Каримов в неурочное время зашел "на огонек" в родную школу в Самарканде и вел, как бы теперь сказали, ностальгический разговор со своим преподавателем кружка авиамоделизма Иваном Алексеевичем Калениченко. Вполне может быть, что в предстоящем мифе украинец Калениченко будет заменен кем-то более соответствующим перспективной цивилизационной ситуации. Ну, например, помощником архангела Микаиля, который управляет всем, что происходит на земле. Но это не отменит того важного факта, что Каримов был с детства включен в процессы модернизации узбекского сегмента советского общества. Ставка на научно-технический прогресс определила естественность превращения авиамоделиста Исламжона в национального научно-технического интеллигента, способного разумно строить и советские самолеты, и национальную историю.
Будет совершенной неправдой утверждать, что подобные процессы не затронули Узбекистан. Затронули. И очень глубоко. Объективные условия не может обойти никакой умный политик. А Каримов, безусловно, был политик умный, это все признают. И он, как представляется, окончил свое президентство с золотой медалью. Но даже здесь есть своя особенность. Откат Узбекистана в архаику минимален. Каримов отвел страну на заранее подготовленные позиции, расположенные очень близко к советской передовой, и постоянно держал нацию в готовности к модернизационному наступлению. Этого не опровергнешь. Новый президент Шавкат Мирзиёев чувствует себя уверенно, когда практически в каждом выступлении затрагивает тему необходимости этой самой модернизации, вернее, нового постсоветского этапа модернизации.
Сегодня скороспелые славословия в адрес Ислама Каримова содержат его сравнения и с Де Голлем, и с Черчиллем, и бог весть еще с кем. Сейчас, кажется, прошла команда в официозах именовать его на американский лад "Отцом-основателем" Республики Узбекистан. Нас, россиян, это, естественно, не касается. Просто отметим.
Но в русле тех мыслей, которые были высказаны выше, хочется привести слова самого Ислама Абдуганиевича: "В молодости у меня была цель — добиться такого совершенства в своей профессии, чтобы люди говорили: да, этот человек — знаток своего дела, это мастер!".
Это про него и скажем!..