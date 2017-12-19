Танцор, ложкарь и волонтер: что должен уметь посол русского языка

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik, Тимур Селиванов. Послы русского языка в мире празднуют второй день рождения. Молодые волонтеры подвели итоги двухлетней работы в компании старших коллег.

Лучшие из лучших

Чтобы стать послами русского языка, волонтеры проходят жесткий отбор, рассказала методист программы, кандидат педагогических наук, доцент Института русского языка им. А. С. Пушкина Татьяна Кудоярова.

"Программа объединяет лучших из лучших, и это не метафора. Из трех тысяч онлайн-заявок мы отбираем около ста-двухсот человек. На следующем этапе ребята участвуют в мастер-классах, знакомятся с нашими методиками и пробуют провести занятие по русскому языку. После этого проходит еще один отбор. Оставшиеся волонтеры продолжают обучение, участвуют в экспедициях. Только после этого мы определяем, кто достоин стать послом русского языка", — пояснила она.

В последней экспедиции волонтеры побывали в Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Болгарии.

Слеза студента

© Sputnik/ Илья Питалев Для работы и жизни: зачем студенты из разных стран учат русский язык

Реакции студентов, которые не попали в волонтерскую программу, растрогали первого проректора Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Дмитрия Бугрова: "Я увидел плачущих студентов. Некоторые их тех, кто не сумел подтвердить готовность участвовать в программе, были очень расстроены. Увидеть всплакнувшего студента или студентку дорогого стоит".

Бугров напомнил, что программа "Послы русского языка" интересна не только "лирикам", но и "физикам":

"Одна из наших студенток, которая была волонтером в Кыргызстане, обучается в химико-технологическом институте. Еще одна уральская студентка из физико-технологического института не сумела договориться с суровым учебным процессом и осталась дома. Ядерная физика в середине декабря оказалась важнее".

Недетская история

На пресс-конференции вспомнили о реакции министров из Грузии и Латвии на то, что дети из этих двух стран в августе и сентябре 2017 года отдыхали в Крыму.

"Наши иностранные партнеры решили сыграть в политику на поле "Артека". Это недопустимо с точки зрения общечеловеческой морали. Дети оказались в недетской истории", — отметил генеральный директор Международного детского центра "Артек" Алексей Каспржак.

Коллегу поддержал директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. "Главный орленок" подчеркнул: на международную позицию по Крыму могут повлиять послы русского языка, это "мягкая сила" России.

Переоткрыть Россию

© Sputnik/ Илья Питалев Узбекские школьники приедут в Москву на олимпиаду по русскому языку

Русский язык не изучается просто ради его изучения, это инструмент и посредник, считает волонтер Олеся Шкреба: "Дети из стран СНГ говорят нам: "Мы хотим учиться в России, мы хотим сотрудничать с Россией". Они берут наши контакты в социальных сетях не для того, чтобы спрашивать "Как дела?", а для того, чтобы строить с нами общее будущее".

Волонтерская программа знакомит самих волонтеров с их родиной.

"Школьники из других стран на занятиях задают вопросы: "А как на Камчатке, а как в Краснодаре?". Ответить на них можно, только общаясь с другими волонтерами из разных уголков нашей страны. Таким образом ты открываешь Россию заново", — поделился молодой посол русского языка Ян Шевченко.

Посол неведомой страны

Опытом работы "с нуля" поделилась волонтер Лилия Бедляева. Она работала с молодежью Эквадора:

"Мы в буквальном смысле знакомили их с русским языком и русской культурой, и даже рассказывали, где географически находится Россия. Многие этого не знали. Мы играли на ложках, знакомили с традиционной русской музыкой и танцевали, чтобы привлечь внимание к нашей программе. После этой презентации учеников у нас стало в два раза больше. Им захотелось увидеть людей, которые живут на другом континенте".

После окончания программы с Лилией связались эквадорские студенты, которые хотели приехать в Россию учиться в магистратуру. Троим из них это удалось.

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