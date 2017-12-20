Итальянцы издали сборник работ современных узбекских художников

Каталог составлен в 2015-2016 году при содействии Академии художеств Узбекистана, арт-галереи "Чорсу" (Самарканд), Музея искусств имени Камолиддина Бехзода (Бухара) и узбекских художников

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Итальянская компания Benneton Group издала сборник "Узбекистан/Пути", состоящий из 140 работ современных узбекских художников.

© Sputnik/ Александр Вильф В Риме открылась выставка ташкентского художника

"Коллекция является собранием работ в формате 10x12 см, заказанных и собранных основателем Benetton Group Лучано Бенеттоном в ходе своих путешествий по всему миру", — сообщает ИА "Жахон"

Проект Бенеттона охватывает более 10 тысяч произведений художников из 80 стран.

В ноябре в Риме открылась выставка художника Шавката Абдусаламова. В столице Италии мастер представил произведения живописи, графики и скульптуры.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.