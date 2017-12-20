Итальянцы издали сборник работ современных узбекских художников

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Итальянская компания Benneton Group издала сборник "Узбекистан/Пути", состоящий из 140 работ современных узбекских художников.
Проект Бенеттона охватывает более 10 тысяч произведений художников из 80 стран.
В ноябре в Риме открылась выставка художника Шавката Абдусаламова. В столице Италии мастер представил произведения живописи, графики и скульптуры.
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