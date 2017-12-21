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100 лет Курултаю крымских татар отметили в Ташкенте

В Ташкенте презентовали книгу "Крымские татары: люди и судьбы"

© РЦНК
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (59)
29010

В рамках мероприятия были показаны видеопрезентации об истории крымско-татарского народа, его культуре и обычаях

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте прошел круглый стол, посвященный столетию со дня проведения первого Курултая крымско-татарского народа. Об этом передает пресс-служба РЦНК.

Поэтесса Диляра Кадырова представила доклад, посвященный истории первого Курултая.

100 лет Курултаю крымских татар отметили в Ташкенте
© РЦНК
100 лет Курултаю крымских татар отметили в Ташкенте

В рамках мероприятия были показаны видеопрезентации об истории крымско-татарского народа, его культуре, обычаях и традициях.

Также историк Василий Костецкий презентовал книгу "Крымские татары: люди и судьбы", третье, дополненное, издание которой готовится в печать.

Круглый стол завершился красочным выступлением представительницы культурного центра крымских татар Закие Абиевой.

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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (59)

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Теги:
крымские татары, РЦНК, Ташкент



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