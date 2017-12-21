Россия намерена открыть 12 языковых центров в Узбекистане

Первый центр был открыт в марте этого года в Университете мировых языков, в ближайшие годы в каждой из областей республики появится свой

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте планирует в ближайшие годы открыть в Узбекистане 12 региональных центров русского языка, сообщил в четверг руководитель организации Виктор Шулика.

Первый подобный центр был создан в марте этого года в Узбекском государственном университете мировых языков. Здесь проходят обучение студенты, а также повышают квалификацию педагоги русского языка и литературы. Он оснащен современными мультимедийными системами, литературой, аудио- и видеоматериалами.

"Один из наших главных проектов на ближайшие годы — это открыть в каждой из областей Узбекистана свой центр русского языка. Это поможет значительно повысить уровень знания у местного населения, привлечь молодежь, которая крайне заинтересована в изучении языка и нашей литературы", — сказал он.

Отметим, что сегодня в Узбекистане наблюдается устойчивый рост интереса к русскому языку и культуре, а также к получению высшего образования по российским стандартам.

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Ежегодно тысячи абитуриентов из республики поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч зачисляются на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России. По общему количеству учащихся в России — более 24 тысяч — Узбекистан находится на одном из первых мест среди стран СНГ.

Кроме того, в самой республике немало представителей узбекской молодежи получают российское образование. В Ташкенте действуют филиалы трех ведущих российских вузов: Московского государственного университета имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

В настоящее время прорабатываются варианты открытия в республике новых филиалов российских вузов, например, Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Московский институт стали и сплавов).

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