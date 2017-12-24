Узбекистан в "Ты супер! Танцы": после проекта девочек просто не узнать

В Москве назвали победителей международного хореографического конкурса "Ты супер! Танцы". Несмотря на то, что до финала не дошли участницы из Узбекистана, для них этот проект не прошел бесследно, приоткрыв им дорогу в мир большого искусства

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Антон Курилкин. В Москве прошел финал хореографического конкурса "Ты супер! Танцы". Sputnik решил вспомнить об основных вехах этого проекта и об участии в нем представительниц Узбекистана.

Конкурс "Ты супер!" проводится уже во второй раз: в первом сезоне совместного проекта российского телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik состязались юные певцы. Тогда Узбекистан остался в стороне, но ко второму сезону — хореографическому — активизировался и отыскал сразу трех талантливых участниц, которые вместе с десятками детей со всего постсоветского пространства начали борьбу за главный приз.

Впрочем, этот проект отличается от многих подобных тем, что несет в себе значительную благотворительную составляющую, а участники шоу не просто талантливые дети, но те, кто по разным причинам остались без попечения родителей. Для них "Ты супер! Танцы" — это не только возможность реализоваться в мире искусства, но и просто найти себя в этой жизни, почувствовать ее вкус, попробовать свои силы и, возможно, круто изменить свою судьбу. По признанию инициаторов этого конкурса, в нем нет проигравших, каждый для себя находит положительные моменты и одерживает маленькую, но все-таки победу — над собой, своими страхами, обстоятельствами и сложностями.

От Узбекистана в этот раз в проекте принимали участие сразу три воспитанницы детского дома города Буки, что в Ташкентской области — Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова.

Восточная сказка

На старт шоу вышли более 140 участников из десятка стран, представлявшие практически все государства бывшего Союза. Девочки из Узбекистана, впервые попавшие в Россию и сразу на такой конкурс, были настроены очень решительно. Как рассказала Настя Молокова перед первым выступлением, она была готова постричься хоть налысо, лишь бы дойти до финала.

За узбекское трио на родине болели многие — видеообращения со словами поддержки девочкам прислали их друзья и педагоги из детского дома, а также звезды узбекской эстрады, общественные деятели, хореографы и даже местные байкеры, неравнодушные к творчеству и судьбе детей опекаемого ими детского дома.

Первый раунд узбекские танцовщицы преодолели без проблем, покорив жюри своим обаянием и восточным колоритом. Трио в национальных костюмах и с традиционными узбекскими косичками на головах исполнило Хорезмский танец, заставив весь зал чуть ли ни пуститься с ними в пляс. Разумеется, все четыре представителя судейской коллегии проголосовали за выход этого коллектива в следующий раунд.

Даже самый строгий и требовательный из квартета судей — хореограф Егор Дружинин — похвалил технику исполнения национального танца.

"Поймал себя на мысли, что эти девочки растворяются в танце… Я понятия не имел, как выглядят узбекские национальные танцы, и что это ни разу не просто", — признался Дружинин по итогам выступления Насти, Дурдоны и Моники.

Сами участницы, привыкшие на родине выступать на крупных конкурсах и фестивалях, все-таки испытали новый тип эмоций, безусловно, были взволнованы и счастливы такому успеху.

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"Мы довольны своим выступлением, но для нас, конечно, эта победа стала неожиданностью. Жюри нас просто заворожило своими речами, так что у нас сейчас нет слов. После такого хочется только отдохнуть и нарадоваться победе, по крайней мере, в первом туре", — призналась позже Настя Молокова.

За блестящим дебютом девочек следил весь Узбекистан. Участницам проекта сразу стали приходить десятки писем от знакомых и просто поклонников. Люди искренне поздравляли их и желали новых побед и успехов.

Заметили талантливых танцовщиц и на государственном уровне. В сентябре 2017 года в рамках Дней узбекской культуры в Москве трио из проекта "Ты супер! Танцы" выступило на заключительном концерте в гостинице "Космос", находясь на одной сцене с мастерами узбекской оперы, балета и эстрадного искусства.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Sputnik Участницы конкурса "Ты супер! Танцы" выступили перед узбекской публикой

С девочками встретился лично министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев, пожелавший юным артистам новых творческих побед и пообещавший им всестороннюю поддержку от государства.

"Поздравляю вас с первым шагом в искусство. Вы всегда находитесь под вниманием нашего президента и правительства. Узбекский народ богат талантами. Мы гордимся такой молодежью. Вы — будущее Узбекистана, поколение, которое познакомит мир с узбекской культурой. Мы всегда готовы поддерживать вас", — подчеркнул министр.

Но помимо такой неожиданной и почти всенародной славе для девочек этот проект дал еще одно неоспоримое и ценное преимущество — это новые друзья и новые знания. Во время проекта дети продолжали учиться, посещали мастер-классы, ездили на экскурсии и, разумеется, общались со сверстниками из других стран. Такой опыт, безусловно, не пройдет даром, и каждый участник найдет в нем что-то для себя полезное.

Танец продолжается

Девочки не собирались почивать на лаврах, трезво оценивая свои возможности и шансы, но упорно работали над собой, репетируя такой чуждый и непривычный для узбекской культуры Хип-хоп.

"Тяжело, очень тяжело. Непривычно для нас это", — признавалась Настя в период подготовки трио ко второму этапу конкурса.

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Как и в первый раз, девочки удивили жюри своими костюмами — серебристые и золотистые наряды, напоминающие скафандры экзотических инопланетян, обещали космическое шоу. Однако даже в этот танец творческая группа умудрилась привнести узбекский колорит.

Российский певец, шоумен и телеведущий Тимур Родригез, завороженный выступлением трио из Буки, не сдержался и вышел на сцену, чтобы спеть для девочек и подарить им букеты.

Однако судьи оказались не столь восхищены, поэтому в полуфинал Настя, Моника и Дурдона не прошли.

За три тысячи километров от студии за выступлением своих землячек затаив дыхание следили воспитанники и воспитатели детского дома города Буки, которые вместе с огорчением испытали в тот момент и гордость за этих талантливых детей.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Sputnik, Айбек Шермухамедов Гордость со слезами на глазах: как узбекистанцы болели за своих детей

Девочки, конечно, расстроились, но для них важнее был даже не результат, а то внимание и любовь зрителей, те положительные эмоции, которые останутся у них в памяти на всю жизнь. А для Насти Молоковой это была еще одна встреча со своей мамой, которая сначала со слезами дома смотрела первое выступление своей дочери, а потом приехала в Москву, чтобы поддержать ее во втором туре и еще раз увидеться с ней.

"Я очень тобой горжусь!", — сказала она, еле сдерживая слезы.

Хочется верить, что этот конкурс тоже поможет восстановить эту семью, сделает ее вновь счастливой. Ведь одна из целей проекта именно в этом.

Сама Настя рассказала после выступления, что теперь мечтает в будущем открыть свою школу танца и учить там детей, в том числе таких же, как она сама, нуждающихся в поддержке и опеке.

Они вернулись совсем другими

Несмотря на относительно скромный результат, на родине девочек встречали как героинь — лишь только они переступили порог детского дома, их приветствовали радостными криками, буквально засыпав подарками и цветами.

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Педагоги, социальные работники и хореографы, которые после приезжали в этот детский дом и общались с девочками, отмечают в один голос, что они очень изменились.

Это чувствуется и в их поведении, и в их мотивации. Они стали увереннее в себе, смелее и инициативнее. У них появились новые цели в жизни, а главное, ощущение того, что они не чужие в этом мире, а их будущее зависит от них самих.

Этот конкурс для Насти, Дурдоны и Моники завершился, но любовь к танцу продолжается. После возвращения в Буку к девочкам несколько раз приезжал известный в Ташкенте хореограф, основатель школы танца Сергей Злотников. Его мастер-классы дадут возможность не только этим трем девочкам, но и другим воспитанникам этого интерната попасть в волшебный мир искусства.

А совсем недавно уже известное на весь Узбекистан и далеко за его пределами трио вновь вышло на большую сцену — на юбилейном, 50-м фестивале детского творчества "Мехржон" в Ташкенте.

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Участниц проекта "Ты супер! Танцы" еще ждет поездка в северную столицу России — Санкт-Петербург, которую им подарил Sputnik. Кроме того, всех без исключения конкурсантов наградили специальными стипендиями, которые будут перечислятся детям до достижения ими 18-летнего возраста. Также для юных артистов проекта из всех стран СНГ будут действовать льготы при поступлении в российские вузы, а при необходимости им окажут помощь в изучении русского языка.

Sputnik Узбекистан искренне поздравляет участниц конкурса "Ты супер! Танцы" с таким ярким дебютом, желает им новых побед и счастья. Агентство Sputnik будет следить за судьбой этих девочек и в дальнейшем намерен развивать международное сотрудничество в сфере культуры и поддержки талантливой молодежи.

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