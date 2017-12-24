Узбекистан в "Ты супер! Танцы": после проекта девочек просто не узнать

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Антон Курилкин. В Москве прошел финал хореографического конкурса "Ты супер! Танцы". Sputnik решил вспомнить об основных вехах этого проекта и об участии в нем представительниц Узбекистана.
Конкурс "Ты супер!" проводится уже во второй раз: в первом сезоне совместного проекта российского телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik состязались юные певцы. Тогда Узбекистан остался в стороне, но ко второму сезону — хореографическому — активизировался и отыскал сразу трех талантливых участниц, которые вместе с десятками детей со всего постсоветского пространства начали борьбу за главный приз.
От Узбекистана в этот раз в проекте принимали участие сразу три воспитанницы детского дома города Буки, что в Ташкентской области — Анастасия Молокова, Дурдона Иргашева и Моника Додарбекова.
Восточная сказка
На старт шоу вышли более 140 участников из десятка стран, представлявшие практически все государства бывшего Союза. Девочки из Узбекистана, впервые попавшие в Россию и сразу на такой конкурс, были настроены очень решительно. Как рассказала Настя Молокова перед первым выступлением, она была готова постричься хоть налысо, лишь бы дойти до финала.
За узбекское трио на родине болели многие — видеообращения со словами поддержки девочкам прислали их друзья и педагоги из детского дома, а также звезды узбекской эстрады, общественные деятели, хореографы и даже местные байкеры, неравнодушные к творчеству и судьбе детей опекаемого ими детского дома.
Даже самый строгий и требовательный из квартета судей — хореограф Егор Дружинин — похвалил технику исполнения национального танца.
"Поймал себя на мысли, что эти девочки растворяются в танце… Я понятия не имел, как выглядят узбекские национальные танцы, и что это ни разу не просто", — признался Дружинин по итогам выступления Насти, Дурдоны и Моники.
Сами участницы, привыкшие на родине выступать на крупных конкурсах и фестивалях, все-таки испытали новый тип эмоций, безусловно, были взволнованы и счастливы такому успеху.
"Мы довольны своим выступлением, но для нас, конечно, эта победа стала неожиданностью. Жюри нас просто заворожило своими речами, так что у нас сейчас нет слов. После такого хочется только отдохнуть и нарадоваться победе, по крайней мере, в первом туре", — призналась позже Настя Молокова.
Заметили талантливых танцовщиц и на государственном уровне. В сентябре 2017 года в рамках Дней узбекской культуры в Москве трио из проекта "Ты супер! Танцы" выступило на заключительном концерте в гостинице "Космос", находясь на одной сцене с мастерами узбекской оперы, балета и эстрадного искусства.
"Поздравляю вас с первым шагом в искусство. Вы всегда находитесь под вниманием нашего президента и правительства. Узбекский народ богат талантами. Мы гордимся такой молодежью. Вы — будущее Узбекистана, поколение, которое познакомит мир с узбекской культурой. Мы всегда готовы поддерживать вас", — подчеркнул министр.
Но помимо такой неожиданной и почти всенародной славе для девочек этот проект дал еще одно неоспоримое и ценное преимущество — это новые друзья и новые знания. Во время проекта дети продолжали учиться, посещали мастер-классы, ездили на экскурсии и, разумеется, общались со сверстниками из других стран. Такой опыт, безусловно, не пройдет даром, и каждый участник найдет в нем что-то для себя полезное.
Танец продолжается
Девочки не собирались почивать на лаврах, трезво оценивая свои возможности и шансы, но упорно работали над собой, репетируя такой чуждый и непривычный для узбекской культуры Хип-хоп.
"Тяжело, очень тяжело. Непривычно для нас это", — признавалась Настя в период подготовки трио ко второму этапу конкурса.
Однако судьи оказались не столь восхищены, поэтому в полуфинал Настя, Моника и Дурдона не прошли.
За три тысячи километров от студии за выступлением своих землячек затаив дыхание следили воспитанники и воспитатели детского дома города Буки, которые вместе с огорчением испытали в тот момент и гордость за этих талантливых детей.
Девочки, конечно, расстроились, но для них важнее был даже не результат, а то внимание и любовь зрителей, те положительные эмоции, которые останутся у них в памяти на всю жизнь. А для Насти Молоковой это была еще одна встреча со своей мамой, которая сначала со слезами дома смотрела первое выступление своей дочери, а потом приехала в Москву, чтобы поддержать ее во втором туре и еще раз увидеться с ней.
"Я очень тобой горжусь!", — сказала она, еле сдерживая слезы.
Сама Настя рассказала после выступления, что теперь мечтает в будущем открыть свою школу танца и учить там детей, в том числе таких же, как она сама, нуждающихся в поддержке и опеке.
Они вернулись совсем другими
Несмотря на относительно скромный результат, на родине девочек встречали как героинь — лишь только они переступили порог детского дома, их приветствовали радостными криками, буквально засыпав подарками и цветами.
Педагоги, социальные работники и хореографы, которые после приезжали в этот детский дом и общались с девочками, отмечают в один голос, что они очень изменились.
Это чувствуется и в их поведении, и в их мотивации. Они стали увереннее в себе, смелее и инициативнее. У них появились новые цели в жизни, а главное, ощущение того, что они не чужие в этом мире, а их будущее зависит от них самих.
Этот конкурс для Насти, Дурдоны и Моники завершился, но любовь к танцу продолжается. После возвращения в Буку к девочкам несколько раз приезжал известный в Ташкенте хореограф, основатель школы танца Сергей Злотников. Его мастер-классы дадут возможность не только этим трем девочкам, но и другим воспитанникам этого интерната попасть в волшебный мир искусства.
А совсем недавно уже известное на весь Узбекистан и далеко за его пределами трио вновь вышло на большую сцену — на юбилейном, 50-м фестивале детского творчества "Мехржон" в Ташкенте.
Sputnik Узбекистан искренне поздравляет участниц конкурса "Ты супер! Танцы" с таким ярким дебютом, желает им новых побед и счастья. Агентство Sputnik будет следить за судьбой этих девочек и в дальнейшем намерен развивать международное сотрудничество в сфере культуры и поддержки талантливой молодежи.
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