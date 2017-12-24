Дни узбекской культуры в Кувейте: песни, танцы и национальная кухня

Впервые за всю историю узбекско-кувейтских двусторонних отношений было организовано такое масштабное культурное мероприятие

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Эль-Кувейте завершились Дни культуры Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Жахон".

В течение пяти дней на концертных площадках столицы Кувейта слышны были узбекские песни и пляски, а в вузах и школах страны проходили встречи и презентации, посвященные республике.

Например, один из концертов проходил в театре имени Абдул Хуссейна Абдул Рида. Там были исполнены отрывки из классической и традиционной музыки Узбекистана в сопровождении национальных танцев.

Также в Кувейтском университете состоялась презентация культурного наследия Узбекистана.

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